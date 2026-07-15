Ucraina a pierdut o treime din capacitatea de export a cerealelor prin porturile de la Marea Neagră

Intensificarea atacurilor Rusiei asupra infrastructurii portuare de la Marea Neagră afectează tot mai grav exporturile agricole ale Ucrainei. Capacitatea de transport a cerealelor a scăzut semnificativ, iar dificultățile logistice și reticența operatorilor maritimi riscă să amplifice impactul asupra piețelor agricole internaționale.

Ucraina a pierdut aproximativ o treime din capacitatea de export a cerealelor prin porturile sale esențiale de la Marea Neagră, ca urmare a intensificării atacurilor Rusiei cu rachete și drone, potrivit unui avertisment lansat de principalul sindicat al fermierilor din țară: UAC.

La mai bine de patru ani de la începutul războiului cu Rusia, exporturile agricole, în special cele de cereale și uleiuri vegetale, continuă să reprezinte cea mai importantă sursă de venituri în valută pentru Ucraina. Peste 90% din aceste exporturi sunt realizate prin cele trei porturi din regiunea Odesa.

În baza unui acord care permite transportul cerealelor prin Marea Neagră pentru ambele state, porturile din Odesa au gestionat până acum un volum de aproximativ șase milioane de tone metrice de mărfuri pe lună. Între timp, atât Moscova, cât și Kievul și-au intensificat atacurile asupra infrastructurii care generează venituri strategice. Forțele ucrainene au vizat infrastructura energetică a Rusiei, inclusiv instalații petroliere, în timp ce Rusia și-a concentrat atacurile asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagră.

Potrivit raportului săptămânal publicat marți seara de UAC, Rusia lovește în mod sistematic infrastructura portuară, terminalele și întregul lanț logistic de transport, folosind în mod repetat rachete balistice. Din această cauză, capacitatea lunară de export a Ucrainei s-a redus la aproximativ patru milioane de tone metrice de cereale.

În ultimul sezon agricol, Ucraina a asigurat aproximativ 6% din exporturile mondiale de grâu și circa 11% din cele de porumb. În aceste condiții, extinderea perturbărilor asupra exporturilor ucrainene ar putea avea efecte semnificative asupra piețelor agricole globale.

Deși porturile ucrainene de la Marea Neagră continuă să funcționeze, UAC avertizează că, în lipsa unor lucrări de reparații și dacă actuala intensitate a atacurilor rusești se va menține, infrastructura portuară ar putea suferi pagube severe în următoarele luni.

Potrivit unor surse care au dorit să își păstreze anonimatul și au vorbit pentru agenția de presă Reuters, traderii se confruntă deja cu dificultăți logistice, pe fondul degradării condițiilor de operare.

Datele furnizate de Căile Ferate Ucrainene arată că, în perioada 2 iulie–8 iulie, numărul trenurilor de marfă încărcate cu cereale și îndreptate către porturile din Odesa a scăzut cu 11%, în timp ce volumul exporturilor a înregistrat un declin de 17%.

În același timp, analiștii companiei de consultanță ASAP Agri susțin că reticența tot mai mare a proprietarilor de nave de a opera în porturile ucrainene exercită presiuni suplimentare asupra transportului cerealelor și complică activitatea de export.