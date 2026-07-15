România va găzdui cel mai mare parc fotovoltaic din UE. Lucrările sunt programate să înceapă în această vară

Compania Rezolv se pregătește să înceapă, la sfârșitul acestei veri, lucrările de construcție la Dama Solar, un proiect fotovoltaic de 1 GW amplasat în vestul României. Investiția este considerată unul dintre cele mai mari proiecte solare din Europa și cel mai mare parc fotovoltaic din Uniunea Europeană.

Finalizarea proiectului este estimată pentru sfârșitul anului 2028. Odată pus în funcțiune, Dama Solar va avea o capacitate suficientă pentru alimentarea cu energie electrică a aproximativ 280.000 de gospodării.

Rezolv, companie lansată în 2022 cu sprijinul investitorului britanic Actis, dezvoltă și operează proiecte de energie regenerabilă în Europa Centrală și de Sud-Est.

În prezent, portofoliul companiei însumează aproape 2,3 GW și include proiecte eoliene și fotovoltaice din România și Bulgaria aflate în exploatare, în construcție sau în faza finală de finanțare.

Directorul general al Rezolv, Alastair Hammond, a declarat pentru Reuters că societatea își propune să își extindă portofoliul de energie regenerabilă la 4-5 GW până în anul 2030.

Potrivit acestuia, proiectul Dama Solar se află în etapa finală de finanțare, iar lucrările de construcție urmează să înceapă în perioada următoare.

Investiția este realizată într-un moment în care România urmărește să își majoreze capacitatea de producție a energiei din surse regenerabile, pe fondul eliminării treptate a utilizării cărbunelui și al obiectivului de consolidare a securității energetice.

Inițial, Rezolv și-a propus să contracteze cât mai mult din energia produsă prin acorduri pe termen lung de achiziție a energiei (Power Purchase Agreements – PPA) încheiate cu consumatori comerciali. Totuși, dezvoltarea acestei piețe a fost mai lentă decât estimările companiei.

Alastair Hammond a explicat că efectele crizei energetice declanșate după izbucnirea războiului din Ucraina și incertitudinile persistente au determinat multe companii să fie prudente în semnarea contractelor pe termen lung pentru achiziția de energie. Cu toate acestea, interesul pentru astfel de acorduri a început să crească, pe măsură ce tot mai multe companii urmăresc să își îndeplinească obiectivele stabilite pentru anul 2030.

Până în prezent, Rezolv a semnat șapte acorduri de achiziție a energiei cu mai multe companii, printre care T-Mobile Czech Republic, Slovak Telekom și Bekaert.

Compania este, de asemenea, cel mai mare beneficiar al licitațiilor guvernamentale pentru proiecte verzi finanțate printr-o schemă de sprijin pentru energia cu emisii reduse de carbon, susținută din fonduri ale Uniunii Europene. Schema se bazează pe mecanismul Contracte pentru Diferență (CfD), care stabilește un preț garantat al energiei pentru o perioadă de 15 ani.

În cadrul acestor licitații au fost scoși la licitație 4,6 GW, iar Rezolv a obținut contracte pentru o capacitate totală de 971,2 MW, devenind principalul beneficiar al programului.