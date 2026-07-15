Harta scăderilor din industria europeană. Țara care a înregistrat un declin de aproape 20%

Producția industrială ajustată sezonier a înregistrat scăderi în luna mai 2026 față de luna precedentă, atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană, potrivit primelor estimări publicate de Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene.

Comparativ cu aprilie 2026, producția industrială a scăzut cu 0,2% în zona euro și cu 0,1% în UE. Datele Eurostat arată că, în luna aprilie 2026, indicatorul avansase cu 0,3% în zona euro și cu 0,2% în Uniunea Europeană. La nivel anual, evoluția a fost de asemenea negativă. În mai 2026, comparativ cu aceeași lună din 2025, producția industrială a scăzut cu 1,2% în zona euro și cu 0,3% în Uniunea Europeană.

În zona euro, analiza pe principalele grupări industriale arată variații diferite în luna mai 2026 față de aprilie 2026. Producția de bunuri intermediare a scăzut cu 0,3%, iar cea destinată bunurilor de consum durabile a înregistrat un declin de 1,1%.

În același timp, producția de energie a crescut cu 2,2%, cea de bunuri de capital a avansat cu 0,3%, iar producția de bunuri de consum nedurabile a crescut cu 0,8%.

În Uniunea Europeană, producția industrială pentru bunurile intermediare a scăzut cu 0,1%, iar cea pentru bunurile de consum durabile s-a redus cu 0,4%. Pe de altă parte, energia a înregistrat o creștere de 2%, bunurile de capital au avansat cu 0,3%, iar bunurile de consum nedurabile au crescut cu 0,6%.

Diferențele dintre statele membre au fost semnificative în luna mai 2026. Dintre țările pentru care sunt disponibile date, cele mai mari scăderi lunare ale producției industriale au fost consemnate în Irlanda, cu o reducere de 5,2%, Malta, cu 3,7%, și Lituania, cu 3%.

Cele mai mari creșteri lunare au fost raportate în Luxemburg, unde producția industrială a crescut cu 2,7%, Ungaria, cu 2,3%, și Polonia, cu 2%.

Comparativ cu mai 2025, producția industrială din zona euro a avut o evoluție mixtă pe principalele categorii de produse. Bunurile intermediare au înregistrat o creștere de 1,2%, energia a avansat cu 1,3%, iar bunurile de capital au crescut cu 2,6%. În schimb, producția de bunuri de consum durabile a scăzut cu 3%, iar cea de bunuri de consum nedurabile a înregistrat o reducere de 10,7%.

În Uniunea Europeană, comparativ cu mai 2025, producția de bunuri intermediare a crescut cu 1,7%, energia cu 1,6%, iar bunurile de capital cu 3%. În același timp, producția de bunuri de consum durabile a scăzut cu 1,7%, iar cea de bunuri de consum nedurabile s-a redus cu 8,1%.

Datele disponibile pentru statele membre indică cele mai mari scăderi anuale în Irlanda, unde producția industrială a coborât cu 19,7%, Bulgaria, cu 4,7%, și Estonia, cu 3%.

Cele mai mari creșteri anuale au fost înregistrate în Danemarca și Suedia, ambele cu un avans de 6,5%, urmate de Letonia, cu 6,2%, și Ungaria, cu 5,4%.