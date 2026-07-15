Acord surpriză între AUR și sindicate. Ce se schimbă în discuțiile despre Legea salarizării unitare

Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) au anunțat încheierea unui acord de colaborare și consultare cu principalele confederații sindicale din România, după o întâlnire dedicată viitoarei Legi a salarizării unitare pentru personalul plătit din fonduri publice.

Discuțiile au vizat proiectul legislativ care ar urma să reglementeze veniturile angajaților din sectorul bugetar, lege cu impact asupra a peste 1,3 milioane de persoane. Potrivit formațiunii, acordul stabilit între AUR și organizațiile sindicale urmărește menținerea unui dialog pe termen mediu și lung privind elaborarea și modificarea prevederilor din actul normativ.

Întâlnirea a fost organizată la solicitarea organizațiilor sindicale, care au urmărit deschiderea unui dialog cu reprezentanții Parlamentului înaintea unor eventuale modificări legislative. AUR a transmis că obiectivul discuțiilor a fost construirea unui proces legislativ bazat pe consultarea categoriilor profesionale afectate de schimbările propuse.

La întâlnire au participat reprezentanți ai Confederației Naționale Sindicale „Cartel ALFA”, ai Confederației Naționale a Sindicatelor Libere din România – Frăția, ai Confederației Sindicatelor Democratice din România și ai Confederației Sindicale Naționale MERIDIAN.

Confederațiile sindicale au solicitat un acord de consultare și dialog cu AUR, astfel încât forma actuală a proiectului Legii salarizării unitare să nu fie susținută în Parlament înaintea unor discuții cu reprezentanții tuturor domeniilor afectate.

AUR a transmis că își menține disponibilitatea de a colabora cu organizațiile sindicale și că susține respectarea principiilor dialogului social. Formațiunea a precizat că o reformă care influențează veniturile angajaților din sectorul public trebuie analizată prin consultări cu persoanele vizate de schimbările legislative.

„În cadrul întâlnirii, AUR şi reprezentanţii confederaţiilor sindicale au convenit asupra încheierii unui acord de colaborare şi consultare pe termen mediu şi lung privind procesul de elaborare şi corectare a Legii salarizării unitare~, a precizat AUR.

Formațiunea politică susține că actualul proiect al legii nu poate fi adoptat în forma propusă și a anunțat că nu va sprijini în Parlament o variantă care nu include consultări cu sindicatele și care ar putea afecta veniturile angajaților plătiți din fonduri publice.

Senatorul AUR Niculina Stelea a declarat că reforma salarizării trebuie să urmărească reducerea diferențelor existente și eliminarea tratamentelor preferențiale, printr-un proces de consultare cu sindicatele și persoanele afectate de modificările legislative.

„AUR doreşte o Lege a salarizării unitare care să răsplătească munca şi să reducă decalajele din sistemul public. Oamenii care ţin în spate România (medici, profesori, poliţişti) să fie corect plătiţi şi să nu mai avem favoritisme şi categorii de speciali. Le-am spus aceste lucruri sindicatelor „Cartel Alfa”, CNSLR Frăţia, Confederaţiei Sindicatelor Libere şi Confederaţiei Meridian într-o întâlnire pe care am avut-o la Parlament cu reprezentanţii acestor instituţii. Noi credem că România are nevoie de o nouă Lege a salarizării unitare, dar este esenţial ca aceasta să fie promovată după o consultare reală, după ce discutăm cu cifrele pe masă şi după ce analizăm toate scenariile şi toate efectele. Credem că sindicatele trebuie să fie parte la procesul decizional, pentru că nicio reformă nu poate fi un succes dacă se face împotriva oamenilor”, a declarat senatorul AUR Niculina Stelea.

Vicepreședintele AUR, deputata Ramona Ioana Bruynseels, a afirmat că proiectul Legii salarizării unitare trebuie revizuit pentru a elimina diferențele considerate nejustificate și pentru a asigura un sistem de plată echitabil pentru angajații din sectorul public.

„Tocmai ne-am întâlnit cu reprezentanţii confederaţiilor de sindicate din România. AUR nu are cum să gireze pentru un proiect al legii salarizării unitare, care are impact asupra a peste 1.300.000 de oameni din România, în contextul în care acest proiect, în forma actuală, adânceşte inechităţile şi creează tensiune socială. Acest proiect nu a fost negociat suficient, dialogul social nu a existat aşa cum ar fi trebuit. Nu se poate să facem un astfel de proiect pe repede înainte, doar sub presiunea respectării anumitor jaloane din PNRR. Aşadar, în momentul de faţă, AUR nu susţine acest proiect”, mai transmite deputata.

Ramona Ioana Bruynseels a declarat că AUR susține consultarea cu sindicatele pentru modificarea proiectului Legii salarizării unitare și că forma actuală a actului normativ nu va fi susținută de partid. Ea a precizat că salarizarea trebuie să se bazeze pe principiul plății corecte pentru munca depusă, inclusiv în contextul deficitului bugetar.

„AUR încurajează oficialii din România să discute cu confederaţiile sindicale în aşa fel încât să se ajungă la o concluzie care să fie în avantajul românilor. În momente de criză bugetară, în momente de deficit major bugetar, nu ai cum să vii cu o lege a salarizării unitare pe care o justifici tocmai prin prisma deficitului bugetar. Fiecare om din România care munceşte are dreptul să fie plătit corect, iar statul trebuie să se conducă după acest principiu. În acest lucru credem, asta vom face, nu votăm acest proiect în forma în care se află acum. Legea salarizării este menită să facă dreptate fiecărui om care munceşte. Fiecare om care munceşte în România trebuie să fie plătit corect, iar statul trebuie să se ghideze după acest proces”, a punctat Ramona Ioana Bruynseels.

AUR a transmis că Legea salarizării unitare este una dintre reformele importante pentru administrația publică și că elaborarea acesteia trebuie să se bazeze pe dialog, consens și responsabilitate.

Formațiunea susține că obiectivele proiectului ar trebui să includă echitatea salarială, predictibilitatea veniturilor și reducerea tensiunilor din sistemul public. AUR a făcut apel și către celelalte partide parlamentare să participe la discuții cu reprezentanții sindicatelor pentru elaborarea unei variante legislative care să țină cont de interesele angajaților și de interesul public.