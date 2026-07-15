Germania, în fața unei noi provocări economice. Companiile trec la concedieri masive

Firmele din Germania devin mai prudente în privința evoluției economice din următoarele 12 luni și își ajustează planurile de angajare, pe fondul ritmului redus de creștere economică și al presiunilor generate de inflație.

Datele din cea mai recentă ediție a S&P Global Germany Business Outlook arată că așteptările companiilor privind activitatea viitoare s-au deteriorat semnificativ. Soldul net al firmelor care estimează o creștere a activității în următorul an a coborât la +10%, față de +24% în luna februarie. Nivelul este cel mai redus înregistrat din octombrie 2024. Dintre cele 12 economii analizate în sondaj, doar Franța a raportat un nivel mai scăzut al încrederii în rândul companiilor.

„Războiul din Orientul Mijlociu a afectat perspectivele de creștere pe termen scurt ale Germaniei și a anulat o parte din optimismul înfloritor observat la începutul anului”, a declarat Phil Smith, director asociat economic la S &P Global Market Intelligence. „Dar poate cea mai remarcabilă observație din cele mai recente date privind perspectivele de afaceri este că firmele planifică reduceri semnificative de locuri de muncă în următoarele 12 luni”, a mai spus el, potrivit europe-data.com.

Sectorul manufacturier indică o deteriorare a perspectivelor. Puțin peste un sfert dintre producătorii germani, respectiv 26%, estimează că activitatea comercială va crește în următorul an, în timp ce 23% anticipează o scădere. În același timp, încrederea companiilor din domeniul serviciilor a scăzut sub nivelul mediei pe termen lung.

Potrivit S&P Global, firmele au indicat mai mulți factori care afectează evoluția afacerilor, printre care cererea redusă, condițiile economice dificile, costurile ridicate, inflația, incertitudinile geopolitice și nivelul scăzut al investițiilor private. Companiile au menționat, de asemenea, birocrația, reglementările și intensificarea concurenței internaționale drept obstacole importante pentru dezvoltare.

În ciuda perspectivelor mai rezervate, firmele germane au identificat anumite direcții care ar putea susține creșterea, precum digitalizarea, utilizarea inteligenței artificiale, lansarea de produse noi și extinderea pe piețe suplimentare. Stabilitatea geopolitică și reformele interne au fost, de asemenea, considerate elemente care ar putea influența pozitiv mediul economic.

Deteriorarea încrederii mediului de afaceri este însoțită de planuri mai prudente privind ocuparea forței de muncă. Companiile estimează reduceri ale cheltuielilor de capital în următorul an, iar intențiile de investiții au rămas pe teritoriu negativ, cu un sold de -8%. Cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare au rămas relativ stabile, dar au înregistrat un sold ușor negativ, de -2%.

„Excluzând pandemia, firmele germane sunt cele mai pesimiste în ceea ce privește ocuparea forței de muncă de la criza financiară globală încoace”, a adăugat Smith. „În special în sectorul industriei prelucrătoare, datele indică eforturi extinse de îmbunătățire a productivității ca mijloc de contracarare a costurilor ridicate și a concurenței tot mai mari din străinătate.”

Sondajul arată că firmele germane și-au revizuit estimările privind evoluția costurilor, iar perspectivele pentru piața muncii indică o temperare a presiunilor salariale. Datele au fost colectate aproximativ la mijlocul celor două săptămâni ale lunii iunie și nu includ modificările ulterioare ale prețurilor petrolului.

„Majoritatea datelor au fost colectate aproximativ la mijlocul celor două săptămâni ale lunii iunie și, prin urmare, nu reflectă corecția suplimentară a prețurilor petrolului pe care am observat-o de atunci. Însă, în mod interesant, în ciuda faptului că firmele și-au revizuit destul de substanțial previziunile privind inflația costurilor fără personal de la ultimul sondaj din februarie, așteptările salariale au scăzut de fapt ușor, în conformitate cu previziunile privind relaxarea condițiilor de pe piața muncii, ceea ce, în mod încurajator pentru factorii de decizie de la BCE, indică faptul că presiunile inflaționiste de a doua rundă sunt oarecum ținute sub control”, a concluzionat Smith.