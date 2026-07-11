Valul de concedieri din tehnologie continuă în 2026. Companiile mari care au început să reducă mii de posturi

Anul 2026 a adus un nou val de restructurări în industria tehnologiei, iar bilanțul de la jumătatea anului indică deja peste 160.000 de concedieri la nivel global. Numai în luna iunie au fost anunțate reduceri importante de personal la producătorul de automobile electrice Lucid, dezvoltatorul de jocuri Bungie, platforma de tranzacționare Robinhood și alte companii din sector.

În prima parte a lunii iulie, Microsoft a demarat o nouă rundă de disponibilizări, care vizează aproximativ 4.800 de angajați. Cele mai multe posturi eliminate provin din divizia Xbox, una dintre cele mai afectate de reorganizarea grupului.

Potrivit mai multor rapoarte, Statele Unite concentrează cea mai mare parte a acestor reduceri de personal. Dintre toate companiile analizate, Oracle se află pe primul loc în ceea ce privește amploarea concedierilor raportate în acest an.

Documentele financiare anuale depuse de companie pe 23 iunie arată că Oracle a eliminat aproximativ 21.000 de locuri de muncă în ultimele 12 luni, echivalentul a circa 13% din efectivul total de angajați.

În documentația oficială transmisă autorităților, Oracle explică faptul că extinderea utilizării inteligenței artificiale influențează structura forței de muncă. „Adoptarea și implementarea tehnologiilor de inteligență artificială în toate operațiunile noastre au dus și ar putea continua să ducă la reduceri ale forței noastre de muncă”, a precizat compania.

Creșterea numărului de concedieri a determinat și reacții din partea autorităților americane. În luna iunie, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a prezentat un instrument destinat monitorizării efectelor pe care inteligența artificială le are asupra pieței muncii.

„Pe măsură ce inteligența artificială avansează, nu privim doar de pe margine; regândim modul în care pregătim California printr-o guvernanță solidă și politici inovatoare”.

Datele publicate de TrueUp indică faptul că ritmul disponibilizărilor este mai accelerat decât în anul precedent. Dacă în 2025 au fost concediați peste 245.000 de angajați din domeniul tehnologiei, până la jumătatea lui 2026 au fost raportate deja peste 164.000 de reduceri de personal. Mai multe dintre companiile afectate au asociat aceste măsuri cu investițiile tot mai mari în dezvoltarea și integrarea inteligenței artificiale.

Microsoft a început în luna iulie o nouă etapă de restructurare, care afectează aproximativ 4.800 de locuri de muncă, reprezentând aproape 2,1% din totalul angajaților companiei.

Divizia Xbox suportă cea mai mare parte a acestor reduceri. Asha Sharma, șefa Xbox, a anunțat într-o postare pe platforma X că vor fi eliminate 3.200 de posturi până în anul fiscal 2027, iar 1.600 de angajați au fost concediați pe 6 iulie.

La scurt timp după anunțarea restructurărilor, Sharma a fost desemnată să facă parte dintr-un grup de lucru al Rezervei Federale a Statelor Unite, care va oferi consultanță pe teme legate de „productivitate și locuri de muncă”. Din acest grup mai fac parte Marc Andreessen, de la Andreessen Horowitz, și Charles I. Jones, profesor de economie la Universitatea Stanford.

Tot în luna iulie, Samsung a anunțat eliminarea a 179 de locuri de muncă odată cu relocarea sediului său din statul New Jersey în Texas, proces programat pentru finalul acestui an. Mutarea este estimată să influențeze activitatea a aproximativ 1.000 de angajați, potrivit yahoo.com.

Sony Interactive Entertainment a confirmat că va concedia „un număr semnificativ de angajați” din echipa Bungie. Măsura afectează majoritatea echipei Destiny, o parte dintre dezvoltatorii implicați în proiectul Marathon și mai multe echipe SIE care susțin operațiunile Bungie. Compania nu a precizat numărul exact al persoanelor vizate.

Producătorul de automobile electrice Lucid a informat că își reduce efectivele cu aproximativ 18% și a anunțat, în același timp, plecarea directorului operațional Marc Winterhoff. Potrivit Reuters, compania urmărește „creșterea profitabilității pe fondul unei concurențe tot mai mari”. Reducerile de personal îi vizează atât pe angajații permanenți, cât și pe contractori și lucrătorii plătiți cu ora din sectorul de producție.

Rackspace, companie specializată în servicii de cloud computing, a eliminat 750 de locuri de muncă, echivalentul a aproximativ 15% din forța sa de muncă. Reprezentanții companiei au explicat că restructurarea este determinată de schimbarea priorităților către dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale.

Rivian a concediat câteva sute de angajați, reprezentând aproximativ 2% din totalul personalului. Potrivit Wall Street Journal, măsura a vizat angajații din organizația responsabilă de servicii pentru clienți, marketing și vânzări.

Robinhood a anunțat, la rândul său, că intenționează să reducă aproximativ 10% din personal, ceea ce înseamnă în jur de 290 de locuri de muncă. Compania a transmis pe contul Robinhood Comms de pe platforma X că restructurarea face parte dintr-un proces de reorganizare. Nu a fost precizat dacă disponibilizările au legătură directă cu inteligența artificială, însă directorul executiv Vlad Tenev a declarat că firma va „utiliza tehnologii de vârf pentru a-și îmbunătăți execuția”.

Salesforce a eliminat cel puțin 86 de locuri de muncă în California, potrivit informațiilor disponibile, iar surse citate de Business Insider susțin că reduceri de personal au avut loc și în statul Washington, precum și în alte regiuni din afara Statelor Unite. Concedierile ar afecta angajați implicați în dezvoltarea produsului de inteligență artificială Agentforce, platforma de integrare IT Mulesoft și soluțiile Marketing Cloud ale companiei.

Groupon a anunțat intenția de a reduce aproximativ 25% din forța de muncă, ceea ce înseamnă eliminarea a circa 400 de posturi. Măsura este programată să fie finalizată până la sfârșitul celui de-al treilea trimestru și face parte dintr-un plan de reorganizare prin care compania urmărește transformarea într-o organizație orientată mai mult către inteligența artificială.

Compania Wix, specializată în crearea de site-uri web, a anunțat o reducere de aproximativ 20% a personalului. Cofondatorul și directorul executiv Avishai Abrahami a explicat pe platforma X că schimbările produse de inteligența artificială obligă compania să își adapteze modul de funcționare.

Abrahami a menționat și efectele cursului de schimb dintre șechelul israelian și dolarul american asupra activității companiei, având în vedere că Wix are sediul în Israel. Reducerile sunt estimate să afecteze aproximativ 1.000 de posturi.

Webflow, companie care oferă servicii de creare și găzduire web, a trecut printr-o nouă rundă de concedieri. Numărul exact al angajaților afectați nu a fost făcut public, însă un dezvoltator al companiei, citat anonim de San Francisco Chronicle, a indicat că măsura ar fi una semnificativă.

Directorul executiv Linda Tong a legat schimbările de transformările aduse de inteligența artificială în industria digitală. „Inteligența artificială rescrie regulile privind modul în care echipele de marketing creează, testează și optimizează experiențele digitale”, a declarat aceasta.

ClickUp a anunțat eliminarea a 22% dintre locurile de muncă, în timp ce compania își concentrează strategia pe utilizarea inteligenței artificiale pentru creșterea productivității. Directorul executiv Zeb Evans a precizat că măsura nu urmărește reducerea costurilor, ci redirecționarea resurselor către angajații care rămân în companie.

Intuit, compania cunoscută pentru produse software financiare, intenționează să concedieze aproximativ 3.000 de angajați, reprezentând aproape 17% din personal. Directorul executiv Sasan Goodarzi a transmis angajaților că reducerile fac parte din eforturile de integrare a inteligenței artificiale în serviciile companiei.

Meta a început o reducere de aproximativ 10% a forței de muncă, ceea ce înseamnă aproape 8.000 de angajați, și intenționează să elimine alte 6.000 de poziții vacante. Compania a precizat că măsurile au legătură cu reorganizarea cheltuielilor și prioritizarea investițiilor în inteligență artificială.

NPR a anunțat un program de plecări voluntare pentru 300 de angajați din redacție, însă doar 30 de poziții urmau să fie acceptate. Dacă obiectivul nu este atins, organizația a precizat că ar putea urma concedieri selective. Motivul menționat este reducerea finanțării federale.

Amazon a realizat noi reduceri de personal în organizația Selling Partner Services, echipa care oferă suport comercianților terți de pe platformă. Un reprezentant al companiei a declarat pentru Business Insider că ultimele concedieri au afectat un număr redus de angajați. Acestea vin după alte aproximativ 30.000 de eliminări de posturi realizate de companie între octombrie și ianuarie.

Cisco a anunțat reducerea a aproape 4.000 de locuri de muncă în trimestrul al patrulea. Directorul executiv Chuck Robbins a precizat că angajații afectați vor primi plata proporțională a bonusurilor pentru anul 2026 și sprijin pentru identificarea unor noi oportunități profesionale.

„Deși reducem posturile în anumite domenii, facem investiții strategice clare – în special în silicon, optică, securitate și în utilizarea inteligenței artificiale de către angajații noștri în companie”, a declarat Robbins. LinkedIn intenționează să reducă aproximativ 5% din personal, echivalentul a circa 875