De ce un brand de ceai a ajuns să plătească despăgubiri uriașe către Louis Vuitton

Un lanț chinez de ceaiuri cu bule a fost obligat să achite despăgubiri importante după ce o instanță a stabilit că logo-ul utilizat de companie încalcă o marcă înregistrată a casei Louis Vuitton. Cazul a atras atenția publicului din China și a generat dezbateri ample în mediul online privind limitele protecției proprietății intelectuale.

Potrivit informațiilor apărute în presa chineză, suma stabilită de instanță se ridică la 10,3 milioane de yuani, echivalentul a aproximativ 1,5 milioane de dolari. Decizia a fost pronunțată după ce judecătorii au analizat elementele vizuale ale mărcii utilizate de compania Molly Tea.

Instanța a reținut că sigla folosită de firma cu sediul în Shenzhen ar fi copiat designul floral cu patru petale asociat brandului Louis Vuitton, element considerat protejat prin marcă înregistrată. Disputa a vizat similaritatea vizuală dintre simbolurile celor două companii.

Subiectul a generat un interes semnificativ în spațiul digital, iar un hashtag asociat cazului a adunat peste 400 de milioane de vizualizări pe platformele sociale din China, unde au fost publicate zeci de mii de comentarii.

BBC a contactat atât compania Molly Tea, cât și Louis Vuitton pentru poziții oficiale, însă nu a fost transmis un răspuns public până în acest moment. Informațiile disponibile provin din relatări ale presei internaționale și din surse media chineze.

Un tribunal din Suzhou a dispus ca Molly Tea să înceteze utilizarea logo-ului contestat, să publice scuze oficiale și să achite despăgubirile către Louis Vuitton. Datele au fost relatate de publicația de stat China Daily, care a urmărit evoluția procesului.

Tot China Daily a menționat că firma din Shenzhen și entitățile afiliate au depus mai multe cereri de înregistrare a unor mărci comerciale, însă acestea au fost respinse de Administrația Națională a Proprietății Intelectuale din China.

Singura marcă acceptată oficial a fost cea care conține caracterele chinezești corespunzătoare denumirii „Molly Tea”, în timp ce alte variante de logo nu au primit protecție juridică.

Cazul a generat reacții puternic împărțite în mediul online din China, unde utilizatorii au comentat atât decizia instanței, cât și principiile care au stat la baza verdictului.

Un comentator de pe platforma Weibo a scris în mandarină că „va bea zilnic o cană de ceai Molly Tea” pentru a-și arăta sprijinul față de companie. „Lăsați-mă în pace. Ei doar profită de faptul că strămoșii noștri nu au depus cereri de brevete”, a scris comentatorul.

Pe de altă parte, pe rețeaua RedNote, un utilizator a afirmat: „Astfel de forme geometrice de bază au fost folosite peste tot de-a lungul istoriei, nu doar în China.”

Există însă și opinii care susțin decizia instanței. Un utilizator Weibo a transmis că susținătorii companiei ar trebui „să studieze mai întâi dreptul”, argumentând că înregistrarea prealabilă a mărcii de către Louis Vuitton elimină orice dispută privind utilizarea simbolului.

Un alt comentariu a subliniat că brandul francez are dreptul să își protejeze proprietatea intelectuală și că alte companii nu ar trebui să îi reproducă elementele vizuale, indiferent de domeniul de activitate.