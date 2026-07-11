Nivelul Dunării scade la valori îngrijorătoare. Un punct de trecere cu bacul a fost închis temporar

Nivelul Dunării continuă să scadă în România, iar hidrologii estimează că debitele vor rămâne mult sub valorile normale pentru această perioadă. Situația afectează deja transportul fluvial, după suspendarea unei curse de bac între România și Bulgaria. În același timp, pe unele râuri din țară sunt prognozate creșteri de nivel, pe fondul precipitațiilor anunțate în următoarele zile.

Nivelul Dunării continuă să se reducă pe sectorul românesc al fluviului, iar prognoza hidrologilor indică menținerea unor debite semnificativ sub valorile obișnuite pentru această perioadă a anului.

Potrivit prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), debitul Dunării la intrarea în România, pe secțiunea Baziaș, va continua să scadă în primele zile ale intervalului analizat, după care se va stabiliza în jurul valorii de 1.850 de metri cubi pe secundă.

Această valoare este considerabil mai mică decât media multianuală a lunii iulie, estimată la aproximativ 4.700 de metri cubi pe secundă. Specialiștii precizează că și pe sectorul situat în aval de Porțile de Fier debitele vor avea, în general, o evoluție descendentă pe parcursul următoarei săptămâni.

Ploile pot ridica nivelul unor râuri, iar hidrologii avertizează asupra unor posibile depășiri ale cotelor de atenție

În timp ce fluviul înregistrează în continuare valori reduse, evoluția râurilor din țară va fi influențată de precipitațiile prognozate în perioada următoare și de propagarea debitelor.

Hidrologii estimează că aversele vor determina, în general, creșteri ale debitelor pe numeroase cursuri de apă. În prima parte a intervalului analizat, râurile din jumătatea de vest a țării vor avea niveluri relativ constante.

Ulterior, pe unele râuri din zonele de deal și de munte sunt posibile creșteri importante ale nivelului apei, generate de precipitații mai abundente. Specialiștii avertizează că există posibilitatea depășirii cotelor de atenție, în special pe râurile din sud-estul țării, unde probabilitatea unor acumulări mai mari de apă este mai ridicată.

Scăderea accentuată a debitului Dunării produce deja efecte asupra transportului fluvial, autoritățile fiind nevoite să suspende temporar circulația unei curse importante de bac dintre România și Bulgaria.

Traversarea dintre Bechet, județul Dolj, și Oryahovo, în Bulgaria, a fost oprită deoarece nivelul apei nu mai permite desfășurarea transportului în condiții de siguranță.

Potrivit informațiilor transmise de Radio România Oltenia-Craiova, reluarea cursei va avea loc după creșterea nivelului fluviului și în momentul în care navigația va putea fi desfășurată fără riscuri.

Până la reluarea circulației, șoferii sunt sfătuiți să își planifice din timp deplasările și să utilizeze alte puncte de trecere a frontierei dintre România și Bulgaria.