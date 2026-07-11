Cât se dă la botez în 2026. Ce influențează valoarea darului și cât oferă, de regulă, invitații

Sumele oferite la un botez în 2026 diferă în funcție de relația cu familia copilului, de locul în care este organizat evenimentul și de rolul pe care îl are fiecare participant. În lipsa unor reguli oficiale, există însă valori orientative pe care invitații și nașii le iau în calcul atunci când stabilesc darul. Costurile de organizare și numărul persoanelor care participă influențează, la rândul lor, valoarea contribuției.

Valoarea darului oferit la un botez nu este stabilită printr-o regulă obligatorie, ci depinde de mai multe elemente care diferă de la un eveniment la altul. Cel mai important criteriu rămâne relația pe care invitatul o are cu părinții copilului.

În general, rudele apropiate și prietenii foarte buni aleg să ofere sume mai mari decât persoanele cu care familia are o relație mai puțin apropiată.

Un alt aspect important îl reprezintă locul în care este organizată petrecerea. Un restaurant dintr-un oraș mare presupune, de regulă, costuri mai ridicate pentru organizatori decât un local mai mic sau un eveniment desfășurat într-o localitate rurală, iar acest lucru se reflectă adesea și în valoarea darului.

De asemenea, atunci când participă un cuplu sau o familie, suma oferită este calculată, în mod obișnuit, pentru fiecare adult prezent la eveniment, nu pentru invitația primită.

În 2026, invitații obișnuiți oferă, în general, între 500 și 1.000 de lei, în funcție de orașul în care are loc evenimentul și de apropierea față de familia copilului.

În cazul nașilor, tradiția presupune un dar considerabil mai mare. Sumele oferite pornesc, de regulă, de la aproximativ 800 de lei și pot depăși 4.000 de lei, în funcție de amploarea evenimentului și de posibilitățile financiare ale acestora.

Ca orientare, valorile întâlnite cel mai frecvent sunt:

invitați fără o relație apropiată cu familia: 500–800 de lei;

prieteni sau rude apropiate: 800–1.500 de lei;

nași: 800–4.000 de lei sau chiar mai mult, în funcție de eveniment;

cupluri sau familii: suma este calculată, în mod obișnuit, pentru fiecare adult participant.

Pentru mulți invitați, cel mai simplu mod de a stabili valoarea darului este să estimeze costul participării la eveniment. În calcul intră meniul, băuturile, precum și cheltuielile suportate de organizatori pentru muzică, servicii foto-video, decor sau alte elemente specifice petrecerii.

O regulă neoficială, folosită frecvent, este ca peste costul estimat al meniului să fie adăugați încă 100–200 de lei de persoană, ca gest simbolic pentru copil și familie.

În orașe precum București, Cluj-Napoca sau Timișoara, valoarea darului este, de regulă, cu 10-20% mai mare decât media națională, pe fondul costurilor mai ridicate pentru organizarea unor astfel de evenimente.

Chiar și în aceste condiții, nu există o sumă minimă sau maximă impusă. Darul oferit la botez rămâne, înainte de toate, un gest de apreciere și de sprijin pentru familie, iar valoarea acestuia ar trebui stabilită în funcție de posibilitățile financiare ale fiecărui invitat, fără a transforma participarea la eveniment într-o presiune financiară.