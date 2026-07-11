Portofelele digitale schimbă regulile sistemului financiar. Piețele emergente adoptă un nou model de acces la servicii bancare

Portofelele digitale depășesc rolul de simplă metodă de plată și devin infrastructura financiară principală în tot mai multe piețe emergente. Evoluția este alimentată de accesul extins la telefoane mobile și de lipsa serviciilor bancare tradiționale pentru milioane de persoane. Datele recente arată că aceste platforme facilitează plăți, economisire, creditare, asigurări și chiar distribuirea ajutoarelor sociale printr-o singură aplicație.

Portofelele digitale traversează o transformare profundă, iar rolul lor în sistemul financiar global s-a schimbat în mai multe etape distincte. Inițial, acestea au fost utilizate exclusiv pentru stocarea fondurilor și efectuarea rapidă a plăților online. Ulterior, funcționalitățile au fost extinse către transferuri între utilizatori, împărțirea cheltuielilor și alimentarea conturilor.

În prezent, dezvoltarea este concentrată pe o infrastructură construită în jurul utilizării telefonului mobil. În cadrul unei singure aplicații, utilizatorii pot accesa servicii de economisire, creditare, asigurări și chiar servicii guvernamentale.

Unul dintre cele mai reprezentative exemple este GCash din Filipine. Platforma a pornit ca un serviciu destinat plăților digitale și a devenit cea mai importantă infrastructură financiară din țară. În prezent, aceasta deservește peste 94 de milioane de utilizatori înregistrați, echivalentul a aproximativ patru din cinci locuitori ai Filipinelor.

Expansiunea GCash nu reprezintă un caz izolat, ci reflectă o tendință observată în numeroase economii emergente. În aceste state, accesul limitat la serviciile bancare tradiționale a făcut ca portofelele digitale să nu înlocuiască sistemul financiar existent, ci să devină chiar fundamentul acestuia.

Statisticile evidențiază amploarea fenomenului. Numărul tranzacțiilor digitale efectuate anual de fiecare adult din economiile emergente a crescut de la 55 în 2017 la 251 în 2024, ceea ce reprezintă un avans de 356%. Astfel, serviciile financiare mobile au trecut de la statutul de opțiune convenabilă la cel de necesitate.

Africa Subsahariană rămâne unul dintre liderii mondiali în domeniul serviciilor financiare mobile. În această regiune, conturile de mobile money sunt de peste două ori mai numeroase decât conturile bancare tradiționale. În loc să aștepte extinderea infrastructurii bancare clasice, milioane de oameni au intrat direct în sistemul financiar prin intermediul tehnologiei mobile, conturând un model diferit pentru efectuarea plăților, scrie Forbes.

Extinderea portofelelor digitale este asociată tot mai mult cu incluziunea financiară. Pentru persoanele care au fost excluse de-a lungul timpului din sistemul bancar din cauza costurilor, distanței sau cerințelor administrative, aceste aplicații oferă o modalitate mult mai accesibilă de a utiliza servicii financiare.

În multe situații, un document de identitate și un telefon mobil sunt suficiente pentru deschiderea unui cont și accesarea unor servicii care anterior necesitau deplasări la sucursale bancare, numeroase documente sau depunerea unor sume minime.

Impactul este deja vizibil la nivel global. În 2025 existau aproximativ 2,3 miliarde de conturi de portofele mobile înregistrate, cu 15% mai multe decât în anul precedent. Totodată, peste jumătate de miliard de persoane utilizează lunar servicii de mobile money.

Kenya reprezintă unul dintre cele mai relevante exemple. Platforma M-Pesa, liderul serviciilor de transfer financiar mobil din Africa, procesează tranzacții echivalente cu aproximativ 55% din produsul intern brut al țării. În același timp, peste 84,8% dintre adulții kenyeni au acces la servicii financiare formale, comparativ cu doar 26,7% în anul 2006.

Transferurile transfrontaliere de bani ilustrează una dintre cele mai importante transformări generate de portofelele digitale. Pentru milioane de persoane, trimiterea banilor peste granițe a fost mult timp un proces lent, costisitor și dependent de sisteme bancare fragmentate.

Aceste întârzieri și costuri suplimentare afectează direct persoanele care trimit bani familiilor, lucrătorii migranți care își întrețin părinții sau antreprenorii care desfășoară activități comerciale în mai multe state.

Pe acest segment, transferurile digitale câștigă rapid teren. Ponderea remitențelor realizate prin canale digitale a crescut de la 13% din total în 2019 la 46% în 2024, iar portofelele digitale contribuie decisiv la reducerea costurilor și la accelerarea procesării plăților.

Aceeași infrastructură schimbă și modul în care sunt remunerați lucrătorii din economia colaborativă. Aproximativ 54% dintre aceștia au nevoie să își încaseze veniturile în aceeași zi, iar procentul ajunge la 65% în cazul celor care depind de bacșișuri. Ca răspuns, platformele transferă tot mai frecvent câștigurile direct în portofelele digitale, aproape în timp real.

Totodată, guvernele încep să utilizeze aceste platforme pentru distribuirea beneficiilor sociale. Începând din 2024, Thailanda acordă ajutoare sociale direct prin portofele digitale, facilitând integrarea a milioane de cetățeni în infrastructura financiară digitală și beneficiind de un proces mai rapid, mai transparent și mai ușor de urmărit.

Deși avantajele sunt evidente, dezvoltarea portofelelor digitale este limitată atunci când diferitele platforme nu pot comunica între ele. Fragmentarea ecosistemelor digitale între rețele, furnizori și state reduce accesul utilizatorilor la serviciile financiare.

Fondul Monetar Internațional arată că, în situațiile în care sistemele de plată fragmentate au devenit interoperabile, utilizarea plăților digitale a crescut cu peste 50% într-un singur an. Cele mai importante creșteri au fost înregistrate pe piețele cele mai fragmentate.

Specialiștii susțin că această conectivitate trebuie proiectată încă din faza de dezvoltare a infrastructurii, prin colaborarea dintre rețelele de plăți, operatorii telecom și companiile fintech.

Un exemplu este parteneriatul dintre o companie din domeniul plăților și Ericsson, care conectează infrastructura de identificare bazată pe rețelele telecom la sistemele globale de plăți. În special în Orientul Mijlociu și Africa, astfel de colaborări permit utilizatorilor să efectueze tranzacții între platforme și peste granițe care anterior nu erau accesibile.

Estimările arată că aproximativ 75% din populația globală va utiliza în mod activ portofele digitale până în 2030. În această etapă, infrastructura bancară va fi integrată și mai profund în ecosistemele mobile, iar rețelele de plăți vor funcționa împreună cu platformele digitale și sistemele de identificare electronică.

Transformarea nu schimbă doar modul în care oamenii plătesc sau primesc bani. În special în piețele emergente, portofelele digitale facilitează accesul la servicii financiare pentru milioane de persoane, contribuind la creșterea incluziunii financiare, la extinderea participării economice și la dezvoltarea economiilor locale.