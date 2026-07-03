Cât va primi un pensionar cu 30 de ani de contribuții în iulie 2026? Ce trebuie să știe cei care au peste 30 de ani de contribuții

Pensiile din Argentina vor crește din nou în iulie 2026, însă suma finală încasată de fiecare beneficiar nu depinde doar de majorarea anunțată de autorități. Modul de calcul al ANSES, anii de contribuții și salariile din ultimul deceniu pot face diferența între două pensii aparent similare.

Administrația Națională de Securitate Socială (ANSES) a anunțat oficial noile valori ale pensiilor care vor intra în vigoare în luna iulie 2026. Potrivit Rezoluției nr. 186/2026, publicată în Monitorul Oficial, pensiile vor fi majorate cu 2,15%, procent care reflectă rata inflației din luna mai, calculată de Institutul Național de Statistică și Recensăminte (INDEC), în conformitate cu actualul mecanism de indexare.

În urma acestei ajustări, pensia minimă va crește de la 403.318 dolari în iunie la 411.989 dolari în iulie. Pensionarii care beneficiază și de bonusul extraordinar de 70.000 de dolari vor încasa un venit brut de 481.989 de dolari. Totuși, suma netă primită va fi mai mică, deoarece din aceasta se reține contribuția către PAMI, Institutul Național de Servicii Sociale pentru Pensionari și Pensionare.

Majorarea anunțată de ANSES se aplică, de asemenea, Pensiei Universale pentru Adulți Vârstnici (PUAM), pensiilor necontributive (PNC), precum și celorlalte beneficii sociale administrate de instituție.

Valoarea pensiei nu este stabilită exclusiv în funcție de numărul de ani de contribuții. ANSES, instituția responsabilă cu administrarea sistemului de asigurări sociale din Argentina, calculează pensia inițială pe baza mediei actualizate a salariilor înregistrate în ultimii zece ani de activitate și a contribuțiilor achitate de-a lungul carierei.

Cu toate acestea, persoanele care au îndeplinit condiția legală de 30 de ani de contribuții și au dreptul la pensia minimă vor beneficia, în luna iulie 2026, de o pensie de 411.989 de dolari. La această sumă se adaugă bonusul extraordinar de 70.000 de dolari acordat de autorități, astfel încât venitul brut ajunge la 481.989 de dolari.

Din această sumă vor fi reținute contribuțiile obligatorii, inclusiv cea destinată PAMI, programul național de asigurări de sănătate pentru pensionarii din Argentina. În consecință, valoarea netă pe care beneficiarii o vor încasa va fi de aproximativ 469.629 de dolari.

Pentru stabilirea pensiei inițiale a unui nou pensionar, ANSES nu ia în considerare doar îndeplinirea condiției legale privind cei 30 de ani de contribuții. Instituția calculează valoarea pensiei pe baza mediei actualizate a ultimelor 120 de salarii, corespunzătoare ultimilor zece ani de activitate înainte de pensionare, precum și a numărului de ani în care au fost achitate contribuții la sistemul public de pensii.

În cadrul acestui proces, fiecare salariu este actualizat folosind indicii oficiali, astfel încât veniturile obținute în trecut să poată fi comparate cu valorile actuale. Această metodă are rolul de a limita efectele inflației asupra salariilor istorice și de a asigura un calcul cât mai echitabil al pensiei. După actualizarea veniturilor și verificarea perioadelor de contribuție recunoscute, ANSES aplică formula prevăzută de legislația în vigoare pentru a stabili cuantumul pensiei inițiale.

Din acest motiv, două persoane care au acumulat același număr de ani de contribuții, respectiv 30 de ani, pot primi pensii diferite dacă au avut salarii și evoluții profesionale diferite pe parcursul vieții active.

Unul dintre cele mai importante elemente în stabilirea pensiei pentru noii beneficiari este indicele de actualizare a salariilor utilizat de ANSES, instituția care administrează sistemul de securitate socială din Argentina. Acest mecanism are rolul de a aduce salariile încasate de-a lungul vieții active la valori comparabile cu cele actuale, înainte de calcularea mediei care stă la baza stabilirii pensiei inițiale.

Din decembrie 2025, ANSES aplică un indice combinat care reflectă atât evoluția salariilor din sectorul formal, cât și majorările acordate prin mecanismul de indexare a pensiilor. Obiectivul acestui sistem este de a reda cât mai fidel evoluția veniturilor fiecărui lucrător și de a reduce diferențele dintre persoanele care se pensionează în perioade diferite.

Actualizarea salariilor poate influența în mod semnificativ valoarea pensiei. Chiar și modificări minore ale coeficienților de ajustare pot schimba media salarială utilizată de ANSES la calculul pensiei și, implicit, cuantumul beneficiului acordat la momentul pensionării.

Din acest motiv, specialiștii în dreptul securității sociale analizează cu atenție indicii de actualizare aplicați în fiecare dosar, mai ales atunci când există diferențe între salariile istorice înregistrate și valorile folosite de ANSES pentru stabilirea pensiei.

De asemenea, modul de aplicare a acestor coeficienți reprezintă una dintre cele mai frecvente cauze ale litigiilor privind recalcularea pensiilor. Numeroase contestații sunt formulate de pensionari care consideră că indicele de actualizare a fost aplicat incorect, ceea ce a condus la stabilirea unei pensii inițiale mai mici decât cea la care ar fi avut dreptul.

Legislația privind pensiile din Argentina acordă un beneficiu suplimentar persoanelor care au contribuit la sistem mai mult decât perioada minimă necesară pentru pensionare. Astfel, pentru fiecare an de contribuții efectuat peste pragul de 30 de ani, se aplică o majorare asupra anumitor componente ale pensiei inițiale, în limita a maximum 15 ani suplimentari.

Prin urmare, persoanele care au acumulat între 31 și 45 de ani de contribuții pot beneficia de o pensie mai mare decât cei care îndeplinesc doar condiția minimă prevăzută de lege. Valoarea exactă a pensiei depinde însă și de alți factori, precum nivelul salariilor obținute de-a lungul activității profesionale și modul în care acestea sunt actualizate în procesul de calcul realizat de ANSES.