Surpriza din vechile contribuții: până la 28% în plus la punctaj pentru anumite perioade

O parte dintre persoanele care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 pot avea un punctaj de pensie mai mare dacă, în perioadele respective, au plătit contribuții la Fondul pentru pensia suplimentară. Regula este prevăzută de art. 143 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și se referă la contribuțiile achitate în vechiul sistem.

Efectul acestor contribuții nu constă în acordarea unei pensii distincte. Sumele plătite atunci sunt luate în considerare prin majorarea punctajelor lunare corespunzătoare perioadelor în care a fost achitată contribuția.

Procentul cu care se majorează punctajul nu este același pentru toate perioadele. Legea stabilește procente diferite, în funcție de intervalul în care a fost plătită contribuția la Fondul pentru pensia suplimentară.

Pentru stabilirea dreptului este, prin urmare, necesară verificarea perioadei exacte de contribuție. Nu orice persoană care a lucrat înainte de 1 aprilie 2001 beneficiază automat de aceeași majorare.

În cazul contribuțiilor de 2%, 3% și 5%, art. 143 alin. (1) stabilește mai multe procente de majorare a punctajului lunar. Pentru perioada 1 ianuarie 1967 – 31 decembrie 1972, majorarea este de 16%, iar între 1 ianuarie 1973 și 31 decembrie 1977 este de 13%.

Pentru intervalul 1 ianuarie 1978 – 30 iunie 1986 se aplică o majorare de 14%. Urmează perioada 1 iulie 1986 – 31 octombrie 1990, pentru care procentul este de 21%. Între 1 noiembrie 1990 și 31 martie 1991, punctajul lunar se majorează cu 15%, iar pentru intervalul 1 aprilie 1991 – 31 martie 1992 se aplică un procent de 14%.

Pentru perioada 1 aprilie 1992 – 31 decembrie 1998 este prevăzută o majorare de 13%. În luna ianuarie 1999 procentul ajunge la 22%, iar pentru perioada de după 1 februarie 1999 este stabilită o majorare de 17%.

Aceste procente nu se aplică direct pensiei aflate în plată. Ele se aplică punctajului lunar obținut în perioadele pentru care există contribuția corespunzătoare, iar punctajul astfel majorat intră ulterior în calculul numărului total de puncte, informează Adevărul.

Un exemplu pentru anul 1988 arată diferența dintre procentul contribuției și procentul cu care se majorează punctajul. Dacă într-o anumită lună persoana a obținut un punct, iar contribuția la Fondul pentru pensia suplimentară este eligibilă, pentru intervalul respectiv se aplică majorarea de 21%.

Un punct generează, prin aplicarea procentului, încă 0,21 puncte. Punctajul pentru luna respectivă ajunge astfel la 1,21 puncte.

Dacă aceeași situație este extinsă la toate cele 12 luni ale anului și se presupune că persoana a acumulat câte un punct în fiecare lună, punctajul inițial este de 12 puncte. Majorarea de 21% adaugă 2,52 puncte.

Totalul pentru perioada respectivă ajunge, în această simulare, la 14,52 puncte. Diferența de 2,52 puncte este cea rezultată exclusiv din aplicarea majorării aferente contribuției la Fondul pentru pensia suplimentară.

Legea prevede o situație distinctă pentru persoanele care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentară. În acest caz, procentele sunt mai mari, dar se aplică unor intervale istorice determinate.

Pentru perioada 1 iulie 1977 – 31 decembrie 1977, majorarea punctajului este de 26%. Pentru intervalul 1 ianuarie 1978 – 30 iunie 1986, procentul stabilit de lege este de 28%.

Un calcul simplu poate fi făcut pentru o persoană care a acumulat 6 puncte într-o perioadă pentru care se aplică procentul de 28%. Majorarea este de 1,68 puncte, rezultată din calculul 6 × 28%.

Punctajul aferent perioadei ajunge astfel la 7,68 puncte. În cazul contribuțiilor de 4%, normele de aplicare prevăd și prezentarea unei adeverințe din care să rezulte perioada în care contribuția a fost plătită.

Legea nr. 360/2023 stabilește că pensia se calculează prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință. Valoarea punctului de referință este de 81 de lei, iar Casa Națională de Pensii Publice precizează că acest nivel este menținut în 2026.

Dacă, într-un exemplu matematic, contribuțiile la pensia suplimentară duc la obținerea a 3,40 puncte în plus, efectul acestora poate fi calculat prin înmulțirea cu valoarea de 81 de lei.

3,40 × 81 lei = 275,40 lei.

Suma de 275,40 lei reprezintă efectul matematic al celor 3,40 puncte la valoarea actuală a punctului de referință. Nu reprezintă însă automat suma care se adaugă unei pensii în orice situație, deoarece cuantumul final depinde de toate punctele existente în dosarul de pensie și de regulile aplicabile.

Același mecanism poate fi urmărit și într-un exemplu cu mai multe perioade de activitate. Dacă o persoană are 10 puncte pentru perioada 1973-1977, majorarea de 13% aduce 1,30 puncte.

Pentru 15 puncte realizate între 1978 și 1986, procentul de 14% generează alte 2,10 puncte. În intervalul 1986-1990, 20 de puncte majorate cu 21% înseamnă 4,20 puncte suplimentare.

În perioada 1992-1998, dacă punctajul acumulat este de 12 puncte, majorarea de 13% adaugă 1,56 puncte. Pentru alte 10 puncte realizate după 1 februarie 1999, procentul de 17% înseamnă 1,70 puncte suplimentare.

Adunate, majorările din acest exemplu ajung la 10,86 puncte. Calculul este următorul: 1,30 + 2,10 + 4,20 + 1,56 + 1,70 = 10,86 puncte.

Raportate la valoarea punctului de referință de 81 de lei, cele 10,86 puncte ar reprezenta 879,66 lei. Și în această situație este vorba despre o simulare matematică a efectului punctajului suplimentar.

Calculul efectiv al pensiei pornește de la numărul total de puncte realizat de persoană. Prin urmare, majorarea provenită din contribuția la pensia suplimentară este doar una dintre componentele care pot intra în totalul utilizat pentru stabilirea dreptului.

Diferența dintre contribuția plătită și majorarea punctajului este importantă. O contribuție de 3% la Fondul pentru pensia suplimentară nu înseamnă că pensia este majorată cu 3%.

Procentul de 3% reprezintă nivelul contribuției achitate la fond. Majorarea punctajului este o valoare stabilită separat prin lege și depinde de perioada în care contribuția a fost plătită. Aceeași regulă de diferențiere se aplică și contribuțiilor de 2% și 5%.

Pentru persoanele care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001, verificarea trebuie să pornească de la perioadele înscrise în evidențele de pensie și de la contribuțiile efectiv realizate. În cazul contribuției de 4%, este relevantă și dovada perioadei în care aceasta a fost achitată.

Normele de aplicare ale Legii nr. 360/2023 tratează separat perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, inclusiv în privința veniturilor utilizate pentru stabilirea punctajelor. Pentru anumite situații, documentele pot proveni de la angajator, deținătorii legali ai arhivelor sau alte entități autorizate.

În cazul în care există documente care dovedesc veniturile ori perioadele de contribuție, acestea pot avea relevanță pentru stabilirea sau recalcularea drepturilor, potrivit regulilor prevăzute de legislația pensiilor.

Pentru un pensionar care verifică situația contribuțiilor la Fondul pentru pensia suplimentară, elementele care trebuie urmărite sunt perioada exactă, procentul contribuției și punctajul lunar aferent. De aceste date depinde procentul de majorare aplicabil și, ulterior, numărul de puncte care poate fi adăugat la totalul folosit pentru calcularea pensiei.