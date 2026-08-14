Admiterea la liceu se schimbă de anul viitor. Unele licee vor putea organiza propriul concurs pentru jumătate dintre locuri

Admiterea la liceu va avea reguli noi începând cu generația care termină clasa a VIII-a în 2027. Unele licee vor putea organiza concursuri proprii pentru cel mult 50% dintre locuri, după Evaluarea Națională, iar elevii vor trebui să îndeplinească o condiție importantă pentru a putea participa.

Ministerul Educației și Cercetării a lansat vineri în consultare publică proiectul Metodologiei-cadru privind organizarea repartizării și admiterii în învățământul liceal. În consultare a fost pusă și propunerea de calendar pentru Evaluarea Națională și admiterea din 2027.

Schimbările vin în aplicarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și vor viza generația care a început clasa a V-a în anul școlar 2023-2024.

Elevii vor susține în continuare obligatoriu Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a. Noutatea importantă este că liceele vor putea organiza ulterior propriul concurs de admitere, pentru anumite specializări sau pentru toate specializările.

Concursul va putea fi organizat pentru maximum 50% din numărul locurilor atribuite liceului prin planul de școlarizare, raportat la numărul formațiunilor de studiu.

Nu orice absolvent de clasa a VIII-a va putea participa la concursurile organizate de licee.

Potrivit proiectului, condiția este obținerea cel puțin a notei 5 la fiecare probă susținută la Evaluarea Națională. Vor fi luate în calcul notele stabilite după soluționarea eventualelor contestații.

Concursul organizat de liceu va avea două probe, stabilite la nivelul unității de învățământ. Acestea vor viza discipline corespunzătoare profilului sau specializării pentru care elevul candidează.

Deși probele vor fi stabilite de liceu, subiectele nu vor fi realizate separat de fiecare unitate de învățământ. Acestea vor fi unice la nivel național și vor fi elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare.

Disciplinele de concurs, procedura de organizare, criteriile de admitere și modul în care va fi calculată media vor trebui publicate pe site-ul liceului. Conform calendarului propus, informațiile ar urma să fie făcute publice încă din 1 octombrie 2026.

O altă schimbare importantă privește modul de calcul al mediei pentru elevii care aleg concursul organizat de liceu.

Rezultatele obținute la cele două probe vor intra în media de admitere cu o pondere stabilită de fiecare unitate de învățământ.

În situația în care doi sau mai mulți candidați au medii egale, liceele vor putea utiliza mai multe criterii de departajare. Pe lângă rezultatele probelor proprii, vor putea fi luate în considerare notele de la Evaluarea Națională și rezultatele obținute de elevi în clasele V-VIII.

Proiectul prevede și noi probe suplimentare pentru învățământul liceal tehnologic și tehnologic dual, care vor putea fi organizate înaintea repartizării computerizate.

Rămân în vigoare și probele existente în prezent pentru învățământul vocațional, clasele bilingve și clasele cu predare în limbile minorităților naționale.

Calendarul pus în consultare de Ministerul Educației prevede organizarea probelor Evaluării Naționale în perioada 22-25 iunie 2027.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, ar urma să fie publicate pe 7 iulie.

Imediat după aceea începe procedura pentru elevii care vor să participe la concursurile organizate de licee. Înscrierea la aceste probe este propusă pentru 8 iulie 2027.

Cele două probe ale concursului sunt programate pentru 9 și 12 iulie, iar rezultatele finale ar urma să fie comunicate pe 15 iulie.

Participarea la aceste concursuri nu va fi însă obligatorie pentru accesul la învățământul liceal.

Absolvenții care nu doresc să participe la probele suplimentare vor putea intra la liceu prin procedura repartizării computerizate.

Repartizarea se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiunile completate de fiecare candidat pentru filieră, profil, specializare sau calificare.

Potrivit calendarului propus, elevii și părinții vor completa opțiunile în fișele de înscriere, cu sprijinul diriginților claselor a VIII-a, pe 16 iulie și în perioada 19-22 iulie 2027.

Repartizarea computerizată este programată pentru 26 iulie 2027.

Elevii repartizați vor avea apoi la dispoziție perioada 27-28 iulie 2027 pentru înscrierea la unitățile de învățământ în care au obținut un loc.

Calendarul și metodologia se află în acest moment în consultare publică, astfel că datele și regulile prezentate sunt cele propuse de Ministerul Educației și Cercetării și nu reprezintă încă forma definitivă.