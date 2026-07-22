Admitere liceu 2026. Rezultatele repartizării sunt publicate astăzi. Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere

Emoții pentru zeci de mii de absolvenți de clasa a VIII-a și familiile lor. Rezultatele repartizării computerizate la liceu sunt publicate miercuri, 22 iulie, iar elevii vor afla unitatea de învățământ în care au fost admiși. Începând de joi, aceștia trebuie să confirme locul prin depunerea dosarului de înscriere, în termenul stabilit de calendarul oficial.

Ziua de 22 iulie marchează unul dintre cele mai importante momente pentru absolvenții clasei a VIII-a. Ministerul Educației publică rezultatele repartizării computerizate în învățământul liceal, acestea fiind disponibile atât pe platforma admitere.edu.ro, cât și la avizierele unităților de învățământ.

Elevii își pot verifica repartizarea folosind codul individual primit de la școală cu ocazia susținerii Evaluării Naționale 2026. Prin această metodă sunt protejate datele personale ale candidaților, iar fiecare elev poate afla rapid liceul la care a fost admis.

După afișarea rezultatelor începe și etapa confirmării locurilor. În perioada 23-28 iulie, elevii admiși trebuie să depună dosarul de înscriere la liceul unde au fost repartizați, respectând programul stabilit de fiecare unitate de învățământ.

Înscrierea candidaților declarați admiși se face pe baza documentelor prevăzute de Ordinul nr. 6060/2025. Actul normativ stabilește documentele minime care trebuie să se regăsească în dosarul de înscriere.

Potrivit ordinului:

„(23) Dosarul de înscriere conține: a) cererea de înscriere; b) cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie certificată „Conform cu originalul” de către angajatul unității de învățământ învestit cu astfel de competențe; c) fișa medicală.”

Pe lângă documentele prevăzute de ordin, unele licee solicită și alte acte necesare pentru completarea dosarului administrativ. De exemplu, Colegiul Național „Liviu Rebreanu” din Bistrița a publicat următoarea listă pentru confirmarea locului:

cererea de înscriere, primită de la liceu;

copie după certificatul de naștere al elevului;

copie după cartea de identitate a elevului;

copii după cărțile de identitate ale ambilor părinți;

adeverință privind domiciliul, în cazul cărților de identitate electronice;

copie după hotărârea judecătorească definitivă privind exercitarea autorității părintești și stabilirea domiciliului minorului, în cazul părinților divorțați;

foaia matricolă;

adeverință cu notele și media obținute la Evaluarea Națională;

adeverință medicală pentru înscrierea în clasa a IX-a, cu fișa de vaccinări pe verso;

consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Reprezentanții unităților de învățământ recomandă elevilor și părinților să consulte site-ul liceului, avizierul sau să contacteze secretariatul pentru a verifica programul exact de depunere a dosarelor și eventualele cerințe suplimentare.

După publicarea rezultatelor, urmează mai multe etape importante care trebuie respectate pentru ca elevii să își confirme locul obținut.

Conform calendarului oficial:

22 iulie 2026 – repartizarea computerizată a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la începerea anului școlar 2026-2027;

22 iulie 2026 – afișarea rezultatelor și comunicarea acestora, precum și publicarea locurilor rămase disponibile în licee;

23-28 iulie 2026 – depunerea dosarelor de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați;

28 iulie 2026 – liceele transmit situația locurilor rămase libere în urma neconfirmării înscrierii;

29-31 iulie 2026 – comisiile județene și cea a municipiului București soluționează cazurile speciale apărute după repartizarea computerizată.

Elevii care nu depun dosarul în perioada prevăzută de calendar riscă să piardă locul obținut în urma repartizării, motiv pentru care Ministerul Educației recomandă respectarea tuturor termenelor și verificarea atentă a documentelor necesare înainte de prezentarea la liceu.