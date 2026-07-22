Minorii nu mai au voie pe rețelele de socializare înainte de 15 ani. Care este prima țară din Europa care introduce interdicția

Rețelele de socializare vor fi interzise minorilor cu vârsta sub 15 ani în Franța, după adoptarea unei legi considerate o premieră la nivel european. Parlamentul francez a aprobat marți proiectul de lege, iar noile reguli vor intra în vigoare începând cu 1 septembrie. Măsura urmărește protejarea copiilor și adolescenților de efectele nocive ale utilizării platformelor online și introduce, totodată, restricții privind folosirea telefoanelor mobile în licee.

Rețelele de socializare nu vor mai putea fi utilizate de minorii cu vârsta sub 15 ani în Franța, după ce Senatul și Adunarea Națională au adoptat proiectul de lege promis de președintele Emmanuel Macron. Actul normativ a fost aprobat cu 279 de voturi pentru și 81 împotrivă, Franța devenind primul stat european care introduce o astfel de interdicție.

Aplicarea noilor reguli va avea loc în două etape. Începând cu 1 septembrie, interdicția va fi valabilă pentru toate conturile noi create pe platformele de socializare. Pentru conturile deja existente, prevederile legii vor deveni obligatorii de la 1 ianuarie 2027, după expirarea unei perioade de tranziție de patru luni.

Președintele Emmanuel Macron a salutat adoptarea legii și a afirmat că Franța „deschide calea” pentru măsuri similare în alte state europene, calificând votul Parlamentului drept un pas important în protejarea minorilor în mediul digital.

Modul în care va funcționa noul sistem a fost explicat de ministrul delegat pentru afaceri digitale:

„Noi, francezii, va trebui să ne dovedim cu toții vârstele în următoarele patru luni. Dacă aveți sub 15 ani, contul va fi închis”, a explicat Anne Le Hénanff.

Noua legislație nu stabilește sancțiuni pentru copii sau pentru părinții acestora. În schimb, responsabilitatea aplicării legii revine platformelor digitale, care vor trebui să implementeze unul sau mai multe sisteme de verificare a vârstei utilizatorilor.

Deși unii parlamentari au ridicat semne de întrebare cu privire la posibilitatea implementării măsurii într-un interval atât de scurt, ministrul delegat pentru afaceri digitale a susținut că mecanismele necesare pot deveni operaționale până la termenul stabilit.

Legea include și câteva excepții. Restricțiile nu vor fi aplicate platformelor încadrate drept „enciclopedii online” și nici proiectelor digitale utilizate în scop educativ.

Autoritățile franceze justifică adoptarea măsurii prin avertismentele repetate ale specialiștilor privind efectele utilizării excesive a rețelelor de socializare asupra copiilor și adolescenților. Printre riscurile invocate se numără dependența de platformele online, anxietatea, depresia, tulburările de somn și expunerea la hărțuire în mediul virtual.

Pe lângă interzicerea accesului la rețele de socializare pentru minorii sub 15 ani, legea prevede și interzicerea utilizării telefoanelor mobile în licee. Măsura completează regulile deja aplicate în școlile primare și gimnaziale, iar fiecare unitate de învățământ va putea stabili anumite excepții prin regulamentul de ordine interioară.

Actul normativ este contestat de o parte a opoziției. Partidul Socialist și formațiunea Franța Nesupusă au anunțat că vor sesiza Curtea Constituțională, susținând că legea nu respectă dreptul la viață privată și libertatea de informare și exprimare a minorilor.

În cazul în care nu va fi blocată în urma controlului de constituționalitate, legea va intra în vigoare conform calendarului stabilit, iar Franța va deveni primul stat din Europa care interzice accesul minorilor sub 15 ani la rețele de socializare și obligă platformele să verifice vârsta utilizatorilor înainte de crearea sau menținerea unui cont.