Rețelele sociale, tot mai periculoase pentru copii. Comisia Europeană cere reguli mai dure și restricții de vârstă

Comisia Europeană avertizează că rețelele sociale și alte servicii digitale expun copiii unor riscuri tot mai mari pentru sănătatea fizică și psihică. Un nou raport și un sondaj Eurobarometru arată că europenii susțin măsuri mai stricte pentru protejarea minorilor în mediul online.

Un nou sondaj Eurobarometru arată că cetățenii Uniunii Europene sunt preocupați de toate riscurile la care sunt expuși copiii pe rețelele sociale. Cea mai mare îngrijorare este legată de hărțuirea și intimidarea online, indicată de 71% dintre respondenți.

La mică distanță se află riscul de racolare și exploatare sexuală online, menționat de 70%, urmat de expunerea la conținut violent, extremist sau care promovează automutilarea, precum și de utilizarea abuzivă a datelor personale ale copiilor, fiecare dintre aceste riscuri fiind indicat de 69% dintre participanții la sondaj.

În același timp, 64% dintre europeni consideră că minorii riscă să fie recrutați pentru activități ilegale, iar 60% atrag atenția asupra platformelor concepute pentru a crea dependență.

Datele Eurobarometrului arată că aproape două treimi dintre cetățenii europeni vor reguli mai stricte privind accesul copiilor la rețelele sociale. Dintre aceștia, 36% susțin interzicerea accesului sub o anumită vârstă, iar 27% consideră că accesul ar trebui amânat până la o vârstă mai mare.

Doar o parte redusă dintre respondenți cred că responsabilitatea ar trebui să rămână exclusiv în sarcina părinților și a școlilor, fără noi intervenții la nivelul Uniunii Europene.

În ceea ce privește combaterea dezinformării, europenii cer sancțiuni mai dure pentru conținutul ilegal, reguli mai stricte pentru platformele digitale și etichetarea clară a conținutului generat sau manipulat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Raportul prezentat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, arată că dezvoltarea tehnologică a adus numeroase beneficii copiilor, însă i-a expus și unor riscuri importante pentru sănătatea fizică, dezvoltarea socio-emoțională și echilibrul psihic.

Specialiștii arată că timpul excesiv petrecut în fața ecranelor reduce activitățile în aer liber, sportul și interacțiunile directe cu alte persoane, ceea ce poate afecta dezvoltarea copiilor și adolescenților.

Raportul atrage atenția și asupra problemelor fizice generate de utilizarea îndelungată a dispozitivelor, precum oboseala oculară digitală sau afecțiunile musculo-scheletice. Totodată, utilizarea intensă a rețelelor sociale este asociată cu dificultăți de concentrare, tulburări de somn și o incidență mai ridicată a depresiei și anxietății.

Specialiștii avertizează că dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale generează noi riscuri. Printre acestea se numără realizarea de materiale false de abuz sexual asupra copiilor, inclusiv prin tehnologia deepfake, precum și alte forme de exploatare digitală care pot avea efecte grave asupra sănătății mintale și fizice a minorilor.

Raportul subliniază că furnizorii platformelor digitale au responsabilitatea principală pentru siguranța copiilor, însă și părinții au un rol important în supravegherea activității online și în încurajarea activităților desfășurate în afara mediului digital.

Raportul propune o serie de măsuri la nivel european, printre care stabilirea unei limite armonizate de vârstă de 13 ani pentru accesul la rețelele sociale, introducerea unor sisteme eficiente de verificare a vârstei și obligarea platformelor să demonstreze că serviciile lor sunt sigure pentru minori.

De asemenea, documentul recomandă consolidarea mecanismelor de raportare a abuzurilor, investiții în educația digitală și dezvoltarea unor oportunități mai numeroase pentru activități offline destinate copiilor și adolescenților.