Radu Miruță anunță verificări după sesizările primite despre trenurile CFR Călători: Nu vor rămâne lucrurile așa

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat că peste 1.200 de persoane au completat formularul lansat pentru evaluarea condițiilor din trenurile CFR Călători. Potrivit acestuia, rezultatele au fost prezentate conducerii companiei, iar responsabilii pentru problemele semnalate de călători vor trebui identificați.

Radu Miruță a declarat luni, la TVR Info, că formularul a fost completat de peste 1.000 de persoane, apreciind că numărul răspunsurilor este reprezentativ la nivel național. Ministrul a precizat că l-a convocat pe directorul CFR Călători și i-a prezentat un tabel care conține 1.258 de sesizări.

Potrivit ministrului, la tabelul cu reclamațiile a fost adăugată o coloană suplimentară în care trebuie precizat dacă pentru fiecare situație reclamată a fost efectuată mentenanța necesară și cine este responsabil pentru remedierea problemei.

Directorul CFR Călători a solicitat un răgaz până a doua zi pentru a verifica informațiile împreună cu angajații companiei. În prezent, o echipă din cadrul CFR Călători lucrează la completarea tabelului transmis de Ministerul Transporturilor, care cuprinde cele 1.258 de sesizări.

„Am pus acel formular, au completat peste 1000 de oameni, ceea ce e foarte reprezentativ la nivel național. L-am chemat pe directorul CFR Călători astăzi, i-am pus în față acest tabel cu 1258 de linii”, a declarat Miruță la TVR Info.

Radu Miruță a anunțat că va avea o nouă întâlnire cu reprezentanții CFR Călători pentru a analiza concluziile rezultate în urma verificărilor.

„Eu am pus încă o coloană. S-a făcut mentenanță pentru cazul ăsta? Și cine este responsabil? Domnul director mi-a cerut un răgaz până mâine să-l verifice cu oamenii din interiorul CFR. Astăzi, cei de la CFR Călători lucrează într-o echipă să completeze tabelul ministrului de 1200 de intrări”, a mai spus ministrul.

Ministrul interimar a precizat că obiectivul său nu este sancționarea unor persoane fără o analiză prealabilă, ci identificarea exactă a celor care aveau responsabilitatea de a rezolva problemele reclamate. Totodată, el dorește să stabilească dacă au existat situații în care au fost efectuate plăți pentru lucrări sau activități de mentenanță care, în realitate, nu au fost realizate.

Potrivit lui Radu Miruță, analiza va urmări restrângerea responsabilității până la persoana care avea atribuții clare în fișa postului pentru remedierea problemelor constatate.

„Preocuparea mea nu este una hormonală să tai gâtul cuiva. Pe mine mă interesează să identific cine este răspunzător și dacă cu adevărat s-au plătit bani pentru ceva ce nu s-a întâmplat. Și atunci eu vreau să îngustează pâlnia asta până când rămâne în picioare cel care are responsabilitate în fișa postului pentru a face ceva ce nu se întâmplă”, a spus Miruță.

Ministrul a subliniat că problemele vor fi abordate etapizat și a dat asigurări că situația actuală nu va rămâne neschimbată.

„Vrem să o luăm etapizat pentru a rezolva din probleme. Nu vor rămâne lucrurile așa”, a încheiat ministrul interimar.

Duminică, Radu Miruță a prezentat și principalele concluzii ale formularului lansat săptămâna trecută. Potrivit datelor centralizate, 65% dintre respondenți au indicat nefuncționarea instalațiilor de aer condiționat drept principala problemă întâlnită în trenurile CFR Călători.

Alte 29% dintre persoanele care au completat formularul au semnalat lipsa curățeniei în toalete și în vagoane ca fiind a doua cea mai importantă problemă.

De asemenea, 86% dintre călători au declarat că nu ar recomanda altor persoane experiența avută în trenurile CFR Călători.

Potrivit ministrului, aproximativ 70% dintre respondenți au călătorit cu trenuri InterRegio (IR), categorie de trenuri pentru care instalațiile de aer condiționat reprezintă o dotare standard obligatorie.