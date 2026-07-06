Radu Miruţă primește replica sindicatelor din CFR. Federația feroviară cere investiții, nu doar formulare online

Radu Miruţă, ministrul interimar al Transporturilor, a lansat luni un formular prin care călătorii pot semnala problemele întâmpinate în transportul feroviar. Inițiativa a fost urmată de o reacție fermă din partea Federației Naționale Feroviare Mișcare Comercial Vagoane, care susține că dificultățile din sistem nu pot fi evaluate exclusiv pe baza sesizărilor primite online. Sindicaliștii afirmă că infrastructura și materialul rulant au nevoie de investiții consistente, iar situația reală poate fi înțeleasă doar prin vizite în depouri, triaje și atelierele de reparații.

Radu Miruţă a anunțat că, în ultimele săptămâni, a primit numeroase mesaje din partea pasagerilor care reclamă deficiențe precum lipsa aerului condiționat, întârzieri frecvente, informarea insuficientă și condiții de călătorie considerate necorespunzătoare.

Pentru a verifica personal modul în care funcționează sistemul din perspectiva unui călător obișnuit, ministrul a explicat că a încercat să contacteze call center-ul CFR, însă fără succes.

„Ca să văd cum funcţionează sistemul şi din perspectiva unui călător obişnuit, am sunat şi eu la call center-ul CFR să întreb câte sesizări au fost primite. Timp de 15 minute nu mi-a răspuns nimeni, după care am închis. I-am chemat apoi pe directorul CFR Călători şi pe directorul CFR Infrastructură. Tipic: pe hârtie stăm aproape bine. Problema este că oamenii nu călătoresc pe hârtie”, spune Miruţă.

Ministrul interimar a precizat că intenționează să stabilească o imagine cât mai fidelă a situației din teren și să aplice prevederile legale acolo unde vor fi identificate nereguli, inclusiv prin sancțiuni în situațiile în care lucrările de mentenanță sunt plătite, dar nu sunt executate în practică.

„Am lansat de astăzi un formular simplu pe care orice călător care a avut o experienţă neplăcută îl poate completa în câteva clicuri. Vreau să avem o imagine bazată pe faptele călătorilor, nu pe rapoarte şefilor. Timp de cel puţin două săptămâni vom strânge date din toată ţara, iar apoi vom vedea concret unde sunt cele mai mari probleme şi ce măsuri trebuie luate”, mai precizează Radu Miruţă.

Ministerul Transporturilor a mai transmis că datele personale introduse în formular vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, exclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor legale și a atribuțiilor de interes public care revin instituției.

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane susține că salută inițiativa ministrului de a consulta direct călătorii, însă avertizează că realitatea sistemului feroviar nu poate fi înțeleasă doar prin intermediul reclamațiilor primite online.

Reprezentanții organizației afirmă că, pentru a identifica motivele reale ale întârzierilor, ale defecțiunilor locomotivelor și ale degradării condițiilor de transport, este necesară o analiză directă în locurile în care apar aceste probleme.

„Orice demers prin care vocea publicului călător ajunge în atenţia autorităţilor este binevenit. Totuşi, realitatea căii ferate româneşti nu poate fi înţeleasă doar prin intermediul unui formular online sau din perspectiva unei călătorii cu trenul. Pentru a înţelege de ce apar întârzieri de sute de minute, de ce locomotivele se defectează, de ce instalaţiile de climatizare nu funcţionează sau de ce materialul rulant este tot mai greu de menţinut în exploatare, este necesar ca ministrul să fie prezent acolo unde aceste probleme se nasc: în depouri, în triaje şi în atelierele de reparaţii”, subliniază Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane.

Sindicatul susține că o astfel de vizită ar permite observarea directă a lipsei pieselor de schimb, a insuficienței resurselor financiare și a eforturilor depuse zilnic de angajați pentru menținerea trenurilor în circulație în condiții de siguranță. Potrivit reprezentanților Federației, numeroase intervenții tehnice sunt amânate nu din lipsă de profesionalism, ci din cauza resurselor insuficiente.

În același timp, organizația consideră că ministrul ar trebui să discute direct cu mecanicii de locomotivă, revizorii tehnici, electricienii, lăcătușii, personalul din depouri și triaje, precum și cu șefii de tren și casierii, care sunt în contact permanent cu pasagerii.

„Este important ca domnul ministru să discute cu mecanicii de locomotivă, revizorii tehnici, electricienii, lăcătuşii, personalul din depouri şi din triaje, dar şi cu şefii de tren şi casierii, cei care sunt permanent în contact cu publicul călător şi care, de cele mai multe ori, sunt primii apostrofaţi pentru întârzieri, lipsa aerului condiţionat, defectările locomotivelor sau alte neajunsuri pe care nu ei le-au generat. Ei sunt cei care cunosc cel mai bine realitatea din teren şi care încearcă, în fiecare zi, să compenseze prin profesionalism lipsurile unui sistem aflat de ani de zile în suferinţă”, explică Federaţia.

Federația atrage atenția că o mare parte dintre locomotive, vagoane și instalațiile feroviare au o vechime de aproximativ 40 de ani, în timp ce investițiile necesare modernizării au fost amânate ani la rând, iar subfinanțarea s-a transformat într-o problemă permanentă.

Organizația sindicală afirmă că situația sistemului feroviar s-a complicat și mai mult după blocarea bugetelor și reducerea fondurilor, într-o perioadă în care infrastructura avea nevoie de investiții consistente.

„Mai mult, exact într-un moment în care sistemul avea nevoie de finanţare şi modernizare, bugetele au fost blocate şi au fost impuse reduceri importante. Nu poţi cere servicii de calitate, punctualitate şi confort în condiţiile în care resursele necesare funcţionării sunt diminuate”, explică Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane.

Sindicaliștii subliniază că reclamațiile formulate de călători nu reprezintă o noutate, deoarece problemele sistemului sunt cunoscute de ani de zile atât de operatorii feroviari, cât și de Ministerul Transporturilor. În opinia lor, diferența nu va fi făcută de numărul sesizărilor, ci de măsurile concrete adoptate ulterior.

„Este bine că publicul călător are posibilitatea să transmită reclamaţii şi sesizări. De altfel, călătorii au făcut acest lucru şi până acum. Problemele sunt cunoscute de ani de zile, atât de operatorii feroviari, cât şi de Ministerul Transporturilor. Diferenţa nu o va face numărul sesizărilor, ci capacitatea autorităţilor de a transforma aceste semnale în decizii şi investiţii. Dacă există disfuncţionalităţi sau responsabilităţi individuale, autorităţile statului au toate pârghiile legale pentru a verifica, a identifica responsabilităţile şi a lua măsurile care se impun. Nu este însă corect ca degradarea unui sistem subfinanţat timp de decenii să fie pusă exclusiv în seama salariaţilor care îşi fac datoria în fiecare zi”, mai transmite sindicatul.

Federația susține că modernizarea căii ferate nu poate fi realizată prin campanii de imagine sau prin comunicare exclusiv în mediul online, ci prin alocarea unor bugete adecvate și prin decizii administrative asumate.

Apelul final al organizației este adresat direct ministrului interimar al Transporturilor.