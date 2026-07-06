Carburant mai ieftin în afara țării. Economiile făcute de românii din zonele de frontieră

Pe fondul incertitudinilor privind evoluția prețurilor la carburanți, tot mai mulți conducători auto din România aleg să facă alimentările în statele vecine. În anumite regiuni din Ungaria și Bulgaria, tarifele practicate la pompă rămân mai scăzute, ceea ce transformă traversarea frontierei într-o opțiune tot mai frecventă pentru șoferii care urmăresc costuri mai reduse.

În România, după expirarea schemei de plafonare a accizei, prețurile au urcat vizibil. În București, motorina standard a ajuns la 9,5 lei pe litru, față de 9,18 lei anterior. Pentru un rezervor de 50 de litri, diferența față de perioada anterioară se traduce printr-un cost suplimentar de aproximativ 16 lei.

Șoferii resimt direct aceste ajustări. Unii afirmă că au observat variații semnificative între benzinării și au ales să își reducă deplasările sau să folosească transportul public.

Alții consideră nivelul actual al prețurilor dificil de susținut în utilizarea zilnică a autoturismului. În același timp, alimentarea din afara țării a devenit o opțiune recurentă pentru unii conducători auto care tranzitează frecvent granița.

Până recent, prețurile plafonate din Ungaria erau accesibile exclusiv șoferilor maghiari, însă acum tarifele afișate la pompă sunt valabile pentru toate categoriile de clienți. Acest lucru a determinat un flux constant de șoferi români care aleg să alimenteze peste graniță.

Diferențele pot părea mici la nivel individual, însă devin semnificative la volume mai mari de combustibil. Unii șoferi spun că economisesc aproximativ un leu pe litru, ceea ce se cumulează în special pentru cei care parcurg distanțe lungi sau alimentează frecvent.

Pentru transportatori, impactul este mai pronunțat. În cazul rezervoarelor mari, economiile pot ajunge la câteva sute de euro per alimentare, în funcție de capacitate și consum.

În Bulgaria, potrivit digi24., nivelul prețurilor la carburanți rămâne mai scăzut comparativ cu România. Benzina este în jur de 1,48 euro pe litru, iar motorina aproximativ 7,84 lei. Pentru un plin de 50 de litri de motorină, costul se ridică la circa 390 de lei, cu aproximativ 82 de lei mai puțin decât în România.

Diferența de preț a determinat atât șoferii din zonele de graniță, cât și turiștii de pe litoral să alimenteze în benzinăriile bulgare. Decizia este influențată de economiile percepute la fiecare alimentare, mai ales în perioadele de concediu.

Unii conducători auto afirmă că diferența pe litru poate ajunge chiar la aproximativ doi lei, ceea ce influențează alegerea benzinăriei, în special pentru cei care tranzitează frecvent zona.

Pe plan internațional, cotația petrolului Brent a înregistrat recent o scădere, ajungând în jurul valorii de 72 de dolari pe baril. Evoluția nu se reflectă imediat în prețurile de la pompă, iar decalajul dintre piața internațională și cea internă este vizibil.

Potrivit unei analize din domeniul energetic, structura fiscală din România contribuie la menținerea unor prețuri ridicate. Nivelul accizelor diferă semnificativ față de alte state din regiune, ceea ce influențează costul final suportat de consumatori.

Reprezentanți din domeniul comercial consideră că eventualele ajustări ale prețurilor carburanților ar putea influența și costurile altor produse de consum, prin efecte în lanț asupra transportului și distribuției.

Totodată, există așteptări ca eventualele scăderi ale prețului petrolului să se reflecte în timp în tarifele de la pompă, în funcție de stocurile existente și de ritmul de achiziție al companiilor din sector.