Consiliul Concurenței, despre prețurile carburanților după expirarea plafonării: România a avut prețuri sub media Uniunii

Consiliul Concurenței a transmis că monitorizează evoluția prețurilor la carburanți după expirarea măsurilor temporare privind plafonarea adaosului comercial și reducerea accizei la motorină. Potrivit instituției, în cea mai mare parte a perioadei 1 martie – 30 iunie 2026, prețurile carburanților din România s-au situat sub media Uniunii Europene.

Consiliul Concurenței precizează că datele analizate până în prezent indică faptul că, în intervalul 1 martie – 30 iunie 2026, prețurile carburanților din România s-au menținut semnificativ sub media Uniunii Europene, atât în ceea ce privește prețurile finale, cu taxe incluse, cât și cele fără taxe. Instituția arată că diferența față de media europeană a fost mai mare decât în mod obișnuit, în special în cazul prețurilor fără taxe.

În ultimele zile ale perioadei analizate, diferența dintre prețul motorinei din România și media europeană s-a redus treptat. Potrivit autorității, această evoluție reprezintă o revenire spre situația existentă înainte de război, când prețurile interne la motorină erau mai apropiate de media Uniunii Europene decât cele la benzină.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat că datele disponibile arată că, în perioada în care adaosul comercial a fost plafonat, iar acciza la motorină a fost redusă temporar, România a avut prețuri la carburanți mai mici decât media Uniunii Europene.

„Datele disponibile arată că, în perioada în care adaosul comercial a fost plafonat, iar acciza la motorină a fost redusă temporar, România a avut preţuri la carburanţi mai mici decât media Uniunii Europene. În ultimele zile, la motorină am observat o apropiere treptată de media europeană, ceea ce indică mai degrabă o revenire spre situaţia cunoscută anterior, înainte de război. Vom continua să monitorizăm piaţa, mai ales după încetarea măsurilor temporare”, a declarat Bogdan Chiriţoiu.

Potrivit datelor prezentate de Consiliul Concurenței, la mijlocul lunii iunie, prețurile finale din România erau cu 7,2% sub media Uniunii Europene la benzină și cu 3,7% sub media europeană la motorină. În cazul prețurilor fără taxe, diferențele au fost și mai mari, respectiv 15,1% sub media europeană la benzină și 8,3% la motorină.

Instituția mai arată că România s-a numărat, în luna iunie, printre statele cu cele mai reduse prețuri fără taxe, iar diferența față de media Uniunii Europene a fost mai accentuată decât în perioadele obișnuite.

Consiliul Concurenței arată că, după creșterile importante din luna martie, generate de tensiunile internaționale și de problemele de aprovizionare, prețurile la pompă au intrat pe o tendință de corecție, în special în luna iunie. Potrivit instituției, prețurile interne fără taxe au urmat, în general, evoluția cotațiilor internaționale Platts și Brent, însă transmiterea acestor modificări nu a fost automată, instantanee sau proporțională.

În cazul benzinei, scăderea cotațiilor internaționale din luna iunie s-a reflectat mai clar în prețurile interne. La motorină, șocul inițial a fost mai puternic, iar ajustarea ulterioară s-a produs mai lent și mai moderat, pe fondul unei volatilități mai ridicate și al unei dependențe mai mari de piețele internaționale. Potrivit autorității, această evoluție explică apropierea treptată a prețului motorinei din România de media europeană în ultimele zile ale perioadei analizate.

Instituția amintește că, începând cu 1 iulie, acciza la motorină a revenit la nivelul anterior, după expirarea perioadei pentru care fusese declarată situația de criză. Potrivit Consiliului Concurenței, această modificare înseamnă o creștere de aproximativ 36 de bani pe litru, TVA inclus.

Consiliul Concurenței a solicitat informații companiilor active pe piața carburanților și anunță că, până la sfârșitul lunii iulie, va finaliza raportul privind respectarea obligațiilor de plafonare de către operatori. Totodată, autoritatea va continua să monitorizeze piața carburanților și după încetarea măsurilor temporare, pentru a analiza modul în care evoluția cotațiilor internaționale, a costurilor și a condițiilor comerciale se reflectă în prețurile practicate la pompă.