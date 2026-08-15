„Oamenii sunt înșelați”. Scandalul care zguduie Germania după creșterea prețurilor la pompă

Prețurile carburanților continuă să crească în Germania, iar scumpirile de la stațiile de alimentare au declanșat noi dispute politice la Berlin. Benzina a depășit pragul de 2 euro pe litru, în timp ce motorina se menține, la rândul ei, la un nivel ridicat. Verzii acuză guvernul condus de Friedrich Merz că nu reacționează suficient la presiunea exercitată de prețurile mari asupra populației.

În centrul conflictului politic se află profiturile obținute de companiile petroliere, dar și factorii care au contribuit la majorarea costurilor pentru benzină și motorină. Lidera grupului parlamentar al Verzilor, Katharina Dröge, susține că executivul trebuie să intervină rapid pentru a limita efectele scumpirilor.

„Nu am absolut nicio înțelegere pentru faptul că guvernul privește cum oamenii din Germania sunt jefuiți”, a declarat Dröge pentru publicația Bild. Politiciana critică și activitatea grupului de lucru format de coaliție în luna martie pentru analizarea creșterii prețurilor la carburanți și energie, despre care afirmă că a eșuat.

Katharina Dröge acuză companiile petroliere că își majorează profiturile în timp ce gospodăriile germane suportă tot mai greu cheltuielile.

„Companiile petroliere își umplu buzunarele, în timp ce multe familii trebuie să întoarcă fiecare euro de trei ori”, a mai spus politiciana germană.

Lidera Verzilor propune introducerea unei taxe pe profiturile excepționale realizate de companiile petroliere. Potrivit propunerii, veniturile obținute de stat prin această măsură ar urma să fie utilizate pentru reducerea taxei pe electricitate, astfel încât sprijinul să ajungă direct la gospodării.

„Avem nevoie de un răspuns rapid și eficient la prețurile excesive de la stațiile de alimentare”, a declarat Dröge. Ea estimează că profiturile suplimentare ale companiilor petroliere ar putea depăși opt miliarde de euro până la sfârșitul anului.

Potrivit estimării prezentate de lidera Verzilor, impozitarea acestor câștiguri suplimentare ar putea aduce statului german până la trei miliarde de euro. Propunerea vine în condițiile în care prețurile de la stațiile de alimentare au rămas ridicate de mai multe săptămâni.

ADAC confirmă că prețurile carburanților din Germania se mențin la un nivel ridicat. Datele Comisiei Europene citate în materialul sursă indică faptul că, la începutul lunii august, prețul mediu pentru un litru de benzină ajunsese la 2,18 euro. În aceeași perioadă, motorina costa, în medie, 2,20 euro pe litru. Ambele valori se situau semnificativ peste media Uniunii Europene.

Printre cauzele indicate pentru scumpiri se numără creșterea prețului petrolului, pe fondul blocării de facto a strâmtorii Ormuz ca urmare a conflictului cu Iranul. La presiunile asupra prețurilor se adaugă și seceta persistentă din anumite regiuni ale Germaniei.

Nivelul extrem de scăzut al apei pe Rin afectează transportul produselor petroliere cu barje și conduce la creșterea costurilor logistice. Evoluția acestor factori contribuie la menținerea presiunii asupra prețurilor plătite de șoferi la stațiile de alimentare.

Prețurile carburanților generează tensiuni și în interiorul coaliției de guvernare. Ministrul Economiei, Katherina Reiche (CDU), respinge categoric introducerea unei taxe pe profiturile excepționale ale companiilor petroliere. Reiche consideră că o asemenea măsură ar putea ridica probleme de constituționalitate și ar afecta rafinăriile, pe care le consideră importante pentru Germania ca centre economice. În locul taxei, ministrul susține majorarea deducerii fiscale pentru navetiști.

Reiche pledează, de asemenea, pentru acordarea unor plăți directe destinate persoanelor cu venituri mici. Poziția sa nu este însă împărtășită de toți membrii coaliției de guvernare. Ministrul social-democrat al Finanțelor, Lars Klingbeil, analizează, potrivit propriului minister, posibilitatea introducerii unei taxe pe profiturile excepționale. Solicitarea privind această măsură beneficiază și de sprijinul premierului landului Mecklenburg-Pomerania Occidentală, Manuela Schwesig (SPD).

În paralel, unii politicieni social-democrați au vehiculat și ideea introducerii unui plafon pentru prețul carburanților. Katherina Reiche respinge însă această variantă.

Disputa politică se desfășoară astfel pe fondul unor prețuri ridicate la benzină și motorină, al presiunilor asupra gospodăriilor și al dezbaterilor privind profiturile companiilor petroliere și măsurile care ar putea fi adoptate de guvern.