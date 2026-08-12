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Prețuri carburanți miercuri, 12 august. Benzina și motorina s-au scumpit din nou. Cât plătesc șoferii la pompă

Prețuri carburanți miercuri, 12 august. Benzina și motorina s-au scumpit din nou. Cât plătesc șoferii la pompă

SURSĂ FOTO: Dreamstime - Carburanți, benzină, motorină

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Publicat de Leonard Bădilă la 12 august 2026, 08:20
Din cuprinsul articolului

Prețuri carburanți miercuri, 12 august. Platforma Peco Online a publicat date actualizate privind prețurile la carburanți pentru ziua de miercuri, 12 august 2026, incluzând atât cele mai mici prețuri la nivel național pentru benzină și motorină, cât și cele mai reduse tarife din principalele orașe ale țării.

Prețuri carburanți miercuri, 12 august. Benzina și motorina s-au scumpit din nou

Potrivit datelor înregistrate miercuri, 12 august, cea mai ieftină benzină din România costă 9,29 lei pe litru. Acest preț este disponibil la un partener Rompetrol din municipiul Arad, județul Arad, pe strada Zimbrului nr. 101B.

Tot în aceeași stație Rompetrol din Arad se înregistrează și cel mai mic preț la motorină, respectiv 10,45 lei pe litru.

Datele Peco Online includ și cele mai mici prețuri pentru benzină, motorină și GPL în principalele cinci orașe ale României, clasificate după numărul de locuitori.

În București, benzina are un preț minim de 9,32 lei pe litru, motorina de 10,53 lei pe litru, iar GPL-ul de 4,57 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, cel mai mic preț la benzină este de 9,42 lei pe litru, motorina costă 10,53 lei pe litru, iar GPL-ul 4,59 lei pe litru.

La Timișoara, benzina poate fi cumpărată de la 9,42 lei pe litru, motorina de la 10,53 lei pe litru, iar GPL-ul de la 4,61 lei pe litru.

În Iași, cel mai redus preț la benzină este de 9,42 lei pe litru, motorina are un preț minim de 10,53 lei pe litru, iar GPL-ul costă 4,61 lei pe litru.

În Constanța, benzina pornește de la 9,42 lei pe litru, motorina de la 10,53 lei pe litru, iar GPL-ul de la 4,59 lei pe litru.

Oraș Benzină (lei/l) Motorină (lei/l) GPL (lei/l)
Arad 9.29 10.45
București 9.32 10.53 4.57
Cluj-Napoca 9.42 10.53 4.59
Timișoara 9.42 10.53 4.61
Iași 9.42 10.53 4.61
Constanța 9.42 10.53 4.59
Carburanți, benzină, motorină
SURSĂ FOTO: Dreamstime – Carburanți, benzină, motorină

Prețurile au crescut în toate cele cinci orașe analizate, comparativ cu ziua de marți, 11 august

Valorile afișate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, localitatea în care aceasta se află și momentul actualizării datelor. De aceea, verificarea prețurilor înainte de alimentare este recomandată, în special în perioadele în care tarifele la carburanți se modifică frecvent.

Oraș / Indicator 11 aug. 12 aug. Diferență
Cea mai ieftină benzină din țară 9,26 lei 9,29 lei +0,03 lei
Cea mai ieftină motorină din țară 10,43 lei 10,45 lei +0,02 lei
București – benzină 9,32 lei 9,32 lei 0,00 lei
București – motorină 10,47 lei 10,53 lei +0,06 lei
București – GPL 4,57 lei 4,57 lei 0,00 lei
Cluj-Napoca – benzină 9,32 lei 9,42 lei +0,10 lei
Cluj-Napoca – motorină 10,47 lei 10,53 lei +0,06 lei
Cluj-Napoca – GPL 4,59 lei 4,59 lei 0,00 lei
Timișoara – benzină 9,32 lei 9,42 lei +0,10 lei
Timișoara – motorină 10,43 lei 10,53 lei +0,10 lei
Timișoara – GPL 4,61 lei 4,61 lei 0,00 lei
Iași – benzină 9,32 lei 9,42 lei +0,10 lei
Iași – motorină 10,47 lei 10,53 lei +0,06 lei
Iași – GPL 4,61 lei 4,61 lei 0,00 lei
Constanța – benzină 9,32 lei 9,42 lei +0,10 lei
Constanța – motorină 10,47 lei 10,53 lei +0,06 lei
Constanța – GPL 4,59 lei 4,59 lei 0,00 lei

Pe scurt, marți, 11 august, prețurile au fost mai mici decât miercuri, 12 august. Cea mai ieftină benzină din țară era cu 3 bani/litru mai ieftină, iar cea mai ieftină motorină cu 2 bani/litru mai ieftină. În marile orașe, benzina a crescut cu 10 bani/litru în Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, în timp ce în București a rămas neschimbată. Motorina a crescut cu 6 bani/litru în București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța și cu 10 bani/litru în Timișoara.

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Publicat în: Economie

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Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

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