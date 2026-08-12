Prețuri carburanți miercuri, 12 august. Benzina și motorina s-au scumpit din nou. Cât plătesc șoferii la pompă

Prețuri carburanți miercuri, 12 august. Platforma Peco Online a publicat date actualizate privind prețurile la carburanți pentru ziua de miercuri, 12 august 2026, incluzând atât cele mai mici prețuri la nivel național pentru benzină și motorină, cât și cele mai reduse tarife din principalele orașe ale țării.

Potrivit datelor înregistrate miercuri, 12 august, cea mai ieftină benzină din România costă 9,29 lei pe litru. Acest preț este disponibil la un partener Rompetrol din municipiul Arad, județul Arad, pe strada Zimbrului nr. 101B.

Tot în aceeași stație Rompetrol din Arad se înregistrează și cel mai mic preț la motorină, respectiv 10,45 lei pe litru.

Datele Peco Online includ și cele mai mici prețuri pentru benzină, motorină și GPL în principalele cinci orașe ale României, clasificate după numărul de locuitori.

În București, benzina are un preț minim de 9,32 lei pe litru, motorina de 10,53 lei pe litru, iar GPL-ul de 4,57 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, cel mai mic preț la benzină este de 9,42 lei pe litru, motorina costă 10,53 lei pe litru, iar GPL-ul 4,59 lei pe litru.

La Timișoara, benzina poate fi cumpărată de la 9,42 lei pe litru, motorina de la 10,53 lei pe litru, iar GPL-ul de la 4,61 lei pe litru.

În Iași, cel mai redus preț la benzină este de 9,42 lei pe litru, motorina are un preț minim de 10,53 lei pe litru, iar GPL-ul costă 4,61 lei pe litru.

În Constanța, benzina pornește de la 9,42 lei pe litru, motorina de la 10,53 lei pe litru, iar GPL-ul de la 4,59 lei pe litru.

Oraș Benzină (lei/l) Motorină (lei/l) GPL (lei/l) Arad 9.29 10.45 – București 9.32 10.53 4.57 Cluj-Napoca 9.42 10.53 4.59 Timișoara 9.42 10.53 4.61 Iași 9.42 10.53 4.61 Constanța 9.42 10.53 4.59

Valorile afișate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, localitatea în care aceasta se află și momentul actualizării datelor. De aceea, verificarea prețurilor înainte de alimentare este recomandată, în special în perioadele în care tarifele la carburanți se modifică frecvent.

Oraș / Indicator 11 aug. 12 aug. Diferență Cea mai ieftină benzină din țară 9,26 lei 9,29 lei +0,03 lei Cea mai ieftină motorină din țară 10,43 lei 10,45 lei +0,02 lei București – benzină 9,32 lei 9,32 lei 0,00 lei București – motorină 10,47 lei 10,53 lei +0,06 lei București – GPL 4,57 lei 4,57 lei 0,00 lei Cluj-Napoca – benzină 9,32 lei 9,42 lei +0,10 lei Cluj-Napoca – motorină 10,47 lei 10,53 lei +0,06 lei Cluj-Napoca – GPL 4,59 lei 4,59 lei 0,00 lei Timișoara – benzină 9,32 lei 9,42 lei +0,10 lei Timișoara – motorină 10,43 lei 10,53 lei +0,10 lei Timișoara – GPL 4,61 lei 4,61 lei 0,00 lei Iași – benzină 9,32 lei 9,42 lei +0,10 lei Iași – motorină 10,47 lei 10,53 lei +0,06 lei Iași – GPL 4,61 lei 4,61 lei 0,00 lei Constanța – benzină 9,32 lei 9,42 lei +0,10 lei Constanța – motorină 10,47 lei 10,53 lei +0,06 lei Constanța – GPL 4,59 lei 4,59 lei 0,00 lei

Pe scurt, marți, 11 august, prețurile au fost mai mici decât miercuri, 12 august. Cea mai ieftină benzină din țară era cu 3 bani/litru mai ieftină, iar cea mai ieftină motorină cu 2 bani/litru mai ieftină. În marile orașe, benzina a crescut cu 10 bani/litru în Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, în timp ce în București a rămas neschimbată. Motorina a crescut cu 6 bani/litru în București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța și cu 10 bani/litru în Timișoara.