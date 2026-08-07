Preț carburanți, 7 august 2026. Schimbarea apărută înainte de weekend la benzinării

Vineri, 7 august 2026, unii șoferi din România găsesc benzină la un preț mai mic în anumite stații de alimentare. Petrom a operat o reducere pentru acest carburant, în timp ce celelalte rețele mari de benzinării au menținut tarifele afișate în ziua anterioară.

Scăderea aplicată de Petrom ajunge până la 20 de bani pe litru în anumite stații, potrivit datelor disponibile pentru această zi. Modificarea vine înainte de weekend, perioadă în care traficul și cererea de carburanți cresc de obicei. În București, cel mai mic preț pentru benzina standard este înregistrat la benzinăriile Petrom. Un litru de carburant costă 9,36 lei, față de 9,47 lei cât era joi, 6 august.

Datele publicate vineri, 7 august, de peco-online arată că mai multe rețele de benzinării au menținut aceleași tarife ca în ziua anterioară.

La Rompetrol, benzina standard se vinde cu 9,47 lei pe litru, același preț fiind afișat și în stațiile Socar. Nici OMV nu a modificat tarifele, iar un litru de benzină costă 9,57 lei. Același nivel de preț este întâlnit și în benzinăriile MOL.

În marile orașe, cele mai mici prețuri pentru benzină se regăsesc la același nivel ca în Capitală. În Iași, Constanța, Cluj și Timișoara, cel mai mic tarif pentru un litru de benzină standard este de 9,36 lei.

La motorină, schimbările de preț au fost înregistrate tot la stațiile Petrom din București. Compania a redus tariful cu 20 de bani pe litru, iar șoferii pot alimenta vineri cu 10,57 lei pe litru, față de 10,77 lei cât costa carburantul în ziua precedentă.

Prețul minim al motorinei standard pentru vineri, 7 august, este de 10,57 lei pe litru. Acest tarif este întâlnit în mai multe orașe importante, printre care București, Iași, Constanța, Cluj și Timișoara.

În stațiile Socar, motorina standard este comercializată cu 10,77 lei pe litru, același preț fiind păstrat ca în zilele precedente. La Rompetrol, un litru de motorină costă 10,83 lei, iar același tarif este afișat și la OMV și MOL.

Lukoil are cel mai ridicat preț pentru motorina standard dintre rețelele menționate, un litru fiind vândut cu 10,98 lei, nivel care a rămas neschimbat față de ziua precedentă.

În Timișoara, prețul minim al motorinei este de 10,57 lei pe litru, după ce în ultimele două zile carburantul costa 10,73 lei pe litru. În urmă cu două zile, în București, Iași și Constanța, un litru de motorină era comercializat cu 10,77 lei. Și în Cluj, motorina a ajuns la 10,57 lei pe litru, după ce anterior era vândută cu 10,77 lei.