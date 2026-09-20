Prețurile de la pompă, duminică, 20 septembrie. Cât plătesc șoferii pentru benzină și motorină

Prețurile carburanților continuă să pună presiune pe bugetele șoferilor. Motorina s-a scumpit din nou duminică, 20 septembrie, și a ajuns la o medie națională de 10,86 lei pe litru. Benzina standard rămâne, în schimb, la 9,97 lei pe litru. Comparativ cu finalul lunii iunie, șoferii plătesc acum cu până la 1,64 lei mai mult pentru fiecare litru de carburant.

Potrivit datelor PretCarburant.ro pentru duminică, 20 septembrie 2026, prețul mediu al motorinei standard a urcat cu 3 bani față de ziua precedentă, respectiv cu 0,3%, până la 10,86 lei/litru.

La nivel național, prețurile motorinei sunt cuprinse între 10,18 și 10,93 lei/litru, datele fiind calculate pe baza tarifelor din 1.338 de stații.

Cea mai ieftină motorină standard identificată duminică este de 10,18 lei/litru, la o stație Rompetrol din Lugoj, județul Timiș.

Benzina standard nu a înregistrat modificări față de ziua precedentă. Media națională este de 9,97 lei/litru, iar prețurile din cele 1.336 de stații analizate variază între 9,65 și 10,07 lei/litru.

Cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9,65 lei/litru, la o stație SOCAR din Aștileu, județul Bihor.

În cazul GPL, media națională este de 4,71 lei/litru, fără modificări față de ziua precedentă. Prețurile sunt cuprinse între 4,28 și 4,99 lei/litru. Cel mai mic tarif este de 4,28 lei/litru, la o stație Rompetrol din Buftea, județul Ilfov.

Diferențele devin mult mai evidente dacă actualele prețuri sunt comparate cu cele de la 30 iunie.

Motorina standard s-a scumpit cu 1,64 lei/litru, echivalentul unei creșteri de 17,8%. Benzina standard este cu 1,31 lei/litru mai scumpă, respectiv cu 15,1%.

GPL a avut o evoluție mai temperată, cu o majorare de 16 bani pe litru, adică 3,5%.

La un plin de 50 de litri, creșterea acumulată față de 30 iunie înseamnă un cost suplimentar de aproximativ 82 de lei pentru motorină și de 65,5 lei pentru benzină.

În București, media este de 9,97 lei/litru pentru benzină și 10,86 lei/litru pentru motorină. La Brașov sunt înregistrate aceleași valori.

În Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța, benzina are o medie de 9,98 lei/litru, iar motorina de 10,88 lei/litru.

La Iași, media ajunge la 9,97 lei pentru benzină și 10,87 lei pentru motorină, iar la Craiova valorile sunt similare. În Oradea, benzina are cea mai ridicată medie dintre marile orașe analizate, de 9,99 lei/litru, în timp ce motorina costă în medie 10,88 lei/litru.

La nivel județean, cea mai mică medie pentru benzină este în Botoșani, de 9,95 lei/litru, iar cea mai ridicată în Ilfov, de 9,98 lei/litru. Pentru motorină, media minimă este în Bistrița-Năsăud, de 10,82 lei/litru, iar cea maximă în Galați, de 10,89 lei/litru.

Cotația petrolului Brent este de 99,29 dolari pe baril, cu 0,54 dolari peste cotația precedentă.

Față de 30 iunie, când barilul Brent era cotat la 73,66 dolari, creșterea ajunge la 34,8%.