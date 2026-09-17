Preț carburanți azi, 17 septembrie. Unde se găsește cea mai ieftină benzină și motorină

Prețurile carburanților rămân la niveluri ridicate în România, iar motorina standard se menține peste pragul de 10 lei pe litru. Joi, 17 septembrie 2026, media națională a ajuns la 10,69 lei/litru pentru motorină și la 9,97 lei/litru pentru benzina standard. Față de 30 iunie, șoferii plătesc cu până la 1,47 lei în plus pentru fiecare litru de carburant.

Datele centralizate de PretCarburant.ro arată că prețul mediu al motorinei standard este joi de 10,69 lei/litru, după o creștere de un ban față de ziua precedentă.

În cele 1.337 de stații monitorizate, prețurile motorinei sunt cuprinse între 10,18 și 10,76 lei/litru.

Comparativ cu 30 iunie, când nivelurile erau considerabil mai reduse, motorina s-a scumpit în medie cu 1,47 lei/litru, echivalentul unei creșteri de 15,9%.

Și benzina standard este mult mai scumpă decât la sfârșitul lunii iunie. Media națională este de 9,97 lei/litru, fără modificări față de ziua precedentă. În cele 1.335 de stații analizate, benzina costă între 9,65 și 10,07 lei/litru.

Față de 30 iunie, benzina standard s-a scumpit cu 1,31 lei/litru, respectiv cu 15,1%.

GPL-ul are o medie națională de 4,70 lei/litru, cu prețuri cuprinse între 4,28 și 4,99 lei/litru. Nivelul este neschimbat față de ziua precedentă, dar cu 15 bani, respectiv 3,3%, mai mare decât la 30 iunie.

Cel mai mic preț pentru benzina standard identificat joi este de 9,65 lei/litru, la o stație Socar din Aștileu, județul Bihor.

În cazul motorinei, cel mai redus preț este de 10,18 lei/litru, la o stație Rompetrol din Lugoj, județul Timiș. Pentru GPL, minimul este de 4,28 lei/litru, la o stație Rompetrol din Buftea, județul Ilfov.

La nivelul județelor, cea mai mică medie pentru benzină este în Botoșani, de 9,95 lei/litru, iar cea mai ridicată este în Ilfov, de 9,98 lei/litru. Pentru motorină, Bistrița-Năsăud are cea mai mică medie, de 10,66 lei/litru, în timp ce Ilfov ajunge la 10,71 lei/litru.

În București, benzina standard costă în medie 9,97 lei/litru, iar motorina 10,68 lei/litru. La Cluj-Napoca, mediile sunt de 9,98 lei pentru benzină și 10,70 lei pentru motorină.

În Timișoara, prețurile medii sunt de 9,98 lei/litru la benzină și 10,70 lei/litru la motorină, iar în Iași ajung la 9,97 lei, respectiv 10,69 lei/litru.

La Constanța, media este de 9,98 lei pentru benzină și 10,71 lei pentru motorină. În Brașov, șoferii plătesc în medie 9,97 lei pentru un litru de benzină și 10,68 lei pentru motorină.

În Craiova, mediile sunt de 9,97 lei și 10,69 lei/litru, iar Oradea înregistrează 9,99 lei/litru pentru benzină și 10,70 lei/litru pentru motorină.

Cotația petrolului Brent este de 105,47 dolari pe baril, în scădere cu 2,97 dolari față de cotația precedentă.

Chiar și după această scădere, petrolul se menține la un nivel mult mai ridicat decât la începutul verii. Comparativ cu 30 iunie, când Brent era cotat la 73,66 dolari pe baril, avansul este de 43,2%.

Evoluția petrolului rămâne un indicator important pentru piața carburanților, însă modificările cotației internaționale nu se transferă automat și imediat în prețurile de la pompă.