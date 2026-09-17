Șoferii de camion trebuie să fie atenți la acest detaliu. Regula se schimbă de joi

Începând de joi, 17 septembrie, intră în vigoare în România noile prevederi pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase. Schimbările vizează atât actele și elementele de identificare care trebuie să însoțească transporturile, cât și felul în care autoritățile stabilesc gravitatea neregulilor constatate la verificări.

Prevederile introduse prin Hotărârea Guvernului nr. 614/2026 actualizează regulile aplicabile acestui tip de transport și împart abaterile în trei niveluri distincte. Clasificarea se face în funcție de riscul pe care fiecare încălcare îl poate genera, inclusiv în ceea ce privește siguranța persoanelor și protejarea mediului.

Categoria I reunește abaterile considerate cu risc ridicat de deces, vătămare corporală gravă ori producere a unor daune importante mediului. Pentru astfel de situații, autoritățile pot dispune măsuri corective imediate, printre acestea numărându-se și imobilizarea vehiculului.

Printre încălcările încadrate la acest nivel se află transportarea unor mărfuri periculoase interzise, existența unor scurgeri de substanțe periculoase și folosirea unor vehicule sau cisterne care nu sunt omologate. Tot aici sunt menționate lipsa certificatului ADR valabil al șoferului, nerespectarea interdicției de a fuma și efectuarea transportului fără documentele necesare.

În Categoria I sunt incluse și situațiile în care lipsesc marcajele sau plăcile de semnalizare obligatorii. Aceeași încadrare se aplică atunci când aceste elemente există, însă sunt acoperite sau poziționate astfel încât nu pot fi observate clar din exterior.

Categoria a II-a se referă la abateri care prezintă un risc de vătămare corporală ori de producere a unor daune asupra mediului. În aceste cazuri, deficiențele trebuie, de regulă, corectate la locul controlului.

Dacă remedierea imediată nu este posibilă, deficiențele trebuie înlăturate cel târziu până la finalizarea transportului. Categoria include mai multe tipuri de nereguli legate de echipamente, ambalaje, cisterne și condițiile în care este efectuat transportul.

Printre exemple se numără lipsa stingătoarelor funcționale sau a altor echipamente obligatorii, folosirea unor ambalaje deteriorate și închiderea necorespunzătoare a cisternelor. În aceeași categorie sunt menționate parcarea necorespunzătoare și transportarea în vehicul a unor persoane care nu fac parte din echipaj.

În această categorie pot intra anumite probleme legate de dimensiunea sau modul de aplicare a marcajelor, precum și lipsa unor informații din documentele de transport.

Este prevăzută și situația în care șoferul nu are asupra sa certificatul ADR, dar poate fi demonstrat că deține un document valabil. Astfel, lipsa fizică a documentului asupra conducătorului auto este tratată distinct de situația în care certificatul necesar nu există sau nu mai este valabil.

Modificările aduse de Hotărârea Guvernului nr. 614/2026 vizează și obligațiile întreprinderilor care desfășoară activități legate de transportul rutier al mărfurilor periculoase. Companiile trebuie să transmită Ministerului Transporturilor și Infrastructurii un raport anual referitor la activitatea desfășurată.

De asemenea, firmele care operează cu mărfuri periculoase de mare risc trebuie să respecte și cerințele de securitate prevăzute de ADR. Noile prevederi stabilesc astfel atât obligații pentru operatorii economici, cât și criterii distincte pentru evaluarea neregulilor constatate în timpul verificărilor.

Mare atenție la acest aspect, aplicarea noilor reguli începe joi, 17 septembrie, iar măsurile prevăzute diferă în funcție de categoria în care este încadrată abaterea constatată de autorități.