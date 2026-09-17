Cifra de afaceri din industrie a crescut în iulie. Industria energetică, avans de 43% față de anul trecut

Cifra de afaceri din industrie a crescut în luna iulie 2026 atât față de luna precedentă, cât și comparativ cu iulie 2025, arată datele publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Evoluția pe primele șapte luni ale anului rămâne însă ușor negativă, cu o scădere de 0,2% față de aceeași perioadă din 2025.

În iulie 2026, cifra de afaceri din industrie, pe total – piața internă și piața externă –, a crescut în termeni nominali cu 0,4% față de luna iunie.

Avansul a fost susținut de industria prelucrătoare, unde cifra de afaceri a crescut cu 1,7%. În schimb, industria extractivă a înregistrat o scădere puternică, de 23,6%.

Pe marile grupe industriale, cea mai importantă creștere lunară a fost înregistrată în industria energetică, de 11,6%. Industria bunurilor de uz curent a avansat cu 9,2%, iar cea a bunurilor de folosință îndelungată cu 1,8%.

La polul opus, industria bunurilor de capital a înregistrat o scădere de 5,4%, iar industria bunurilor intermediare, de 1,5%.

Comparativ cu luna iulie a anului trecut, cifra de afaceri din industrie a crescut, pe ansamblu, cu 1,3%.

Industria extractivă a consemnat un avans de 18,1%, în timp ce cifra de afaceri din industria prelucrătoare a crescut cu 0,8%.

Diferențe importante apar și între marile grupe industriale. Industria energetică a înregistrat o creștere de 43% față de iulie 2025, cel mai mare avans dintre categoriile analizate de INS.

Industria bunurilor de uz curent a crescut cu 3,3%, iar industria bunurilor intermediare cu 0,6%.

În schimb, cifra de afaceri din industria bunurilor de capital a scăzut cu 6,1%, iar cea din industria bunurilor de folosință îndelungată cu 1,6%.

Imaginea este diferită dacă este analizată evoluția de la începutul anului. În perioada ianuarie-iulie 2026, cifra de afaceri din industrie a scăzut cu 0,2% comparativ cu primele șapte luni din 2025.

Declinul a fost determinat de industria prelucrătoare, unde cifra de afaceri s-a redus cu 0,7%. Industria extractivă a înregistrat, în schimb, o creștere de 11,2%.

Pe marile grupe industriale, industria bunurilor de capital a scăzut cu 5%, cea a bunurilor de folosință îndelungată cu 3,8%, iar industria bunurilor de uz curent cu 0,2%.

Creșteri au fost consemnate în industria energetică, de 18,7%, și în industria bunurilor intermediare, de 1,5%.

Potrivit INS, cifra de afaceri netă, exclusiv TVA, este calculată prin însumarea veniturilor facturate rezultate din vânzările de bunuri și mărfuri, executarea de lucrări și prestarea de servicii, din care sunt scăzute rabaturile, remizele și alte reduceri acordate clienților.

Indicatorul nu include, printre altele, accizele, subvențiile primite de la autoritățile publice sau instituțiile Uniunii Europene și vânzarea propriilor terenuri și active fixe.