Val de insolvențe în România. Numărul firmelor ajunse în dificultate, la cel mai ridicat nivel din ultimii 8 ani

Numărul companiilor care au intrat în insolvență în România a crescut în prima jumătate a anului 2026, pe fondul presiunilor resimțite de mediul de afaceri. Un studiu Coface România arată că au fost deschise 3.855 de proceduri noi, cu 12,36% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Este cel mai mare număr de noi insolvențe înregistrat într-un prim semestru în ultimii opt ani.

În paralel, companiile au apelat mai frecvent la concordatul preventiv. În primele șase luni au fost deschise 98 de astfel de proceduri, comparativ cu 64 în perioada similară din 2025.

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul a înregistrat cel mai mare număr de insolvențe, respectiv 860. Chiar și așa, cifra este cu 1% mai mică decât cea raportată în primul semestru al anului trecut.

Datele apar într-un context economic dificil. Potrivit studiului, România s-a confruntat în prima parte a anului cu o perioadă caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. PIB-ul a scăzut cu 0,8% pe serie brută față de aceeași perioadă din 2025 și cu 1,6% pe serie ajustată sezonier.

Coface indică drept principal factor al scăderii PIB-ului reducerea consumului cu 5,7% în primele șase luni. Potrivit analizei, aceasta este cea mai mare contracție a consumului din ultimii 16 ani.

Inflația s-a situat la 10,4% în iunie, în timp ce creșterea prețurilor de la începutul anului a fost de 3,8%. În același timp, deficitul bugetar din primul semestru s-a redus de la 3,64% din PIB în 2025 la 2% din PIB în 2026.

Alina Popa, Country Manager Coface România, arată că presiunile asupra companiilor sunt generate de mai mulți factori și estimează continuarea tendinței de creștere a insolvențelor.

„Rezultatele din primul semestru al anului 2026 confirmă că mediul de afaceri din România rămâne sub presiunea încetinirii economice, a costurilor ridicate și a măsurilor de consolidare fiscală. În aceste condiții, ne așteptăm ca disciplina la plată să rămână sub presiune, iar numărul insolvențelor să își mențină tendința de creștere.

Cu toate acestea, observăm o tendință pozitivă: tot mai multe companii aleg să adopte măsuri de restructurare preventivă înainte ca dificultățile financiare să devină critice. Într-un context marcat de incertitudine, gestionarea proactivă a riscurilor, disciplina financiară și monitorizarea atentă a lichidității vor fi elemente esențiale pentru consolidarea rezilienței și asigurarea continuității afacerilor pe termen lung”, a declarat Alina Popa, Country Manager Coface România.

Primele trei sectoare după numărul companiilor intrate în insolvență sunt comerțul cu ridicata și cu amănuntul, cu 860 de cazuri, construcțiile, cu 852, și transportul și depozitarea, cu 478.

Dintre primele șapte sectoare analizate, cea mai puternică majorare s-a produs însă în agricultură, silvicultură și pescuit. Numărul insolvențelor a crescut cu aproape 78% față de primul semestru din 2025.

Urmează activitățile profesionale, științifice și tehnice, unde avansul a fost de 21%, și construcțiile, cu o creștere de 17%. Primele șapte sectoare cumulează 85% din totalul insolvențelor și 72,7% din totalul companiilor active din punct de vedere juridic.

Comerțul a fost afectat în primele luni din 2026 de contracția vânzărilor și încetinirea activității. Studiul indică printre factorii care au contribuit la această evoluție inflația ridicată, reducerea cererii și scăderea încrederii consumatorilor.

Situația este diferită în construcții. Volumul lucrărilor a crescut cu 13,9% pe serie brută față de primul semestru din 2025. Coface arată însă că domeniul continuă să fie unul dintre cele mai riscante sectoare de activitate.

În industrie, producția a scăzut cu 3,3% față de primele șase luni din 2025. Industria reprezintă aproximativ 15% din PIB-ul României, comparativ cu 23,8% în 2015, iar principalul contributor la declin a fost industria prelucrătoare.

Tiberiu Chesoi, Head of Claims Department Coface România, atrage atenția și asupra creșterii insolvențelor în rândul companiilor cu afaceri mai mari.

„Datele conturează un peisaj provocator pentru mediul de afaceri local în prima jumătate a acestui an. Companiile cu cifră de afaceri peste 500.000 EUR și care au intrat în insolvență în această perioadă este cu peste 60% mai mare față de perioada similară din 2025 (S1 2026 vs S1 2025). În primele 6 luni ale anului 2026 au fost deschise 98 de noi proceduri de concordat preventiv, comparativ cu 64 de noi proceduri de concordat preventiv deschise în primul semestru din 2025. Dintre acestea aproximativ 60% sunt companii care au realizat o cifră de afaceri peste 500.000 EUR în anul financiar 2025. Această dinamică indică o adopție tot mai mare a măsurilor de protecție în rândul companiilor cu o maturitate și o anvergură mai ridicate, crescând impactul economic și social,“ a adăugat Tiberiu Chesoi, Head of Claims Department Coface România.

Diferențe importante apar și între regiunile țării. Nord-Estul, care include județele Iași, Bacău, Suceava, Neamț, Botoșani și Vaslui, a înregistrat o creștere de aproape 40% a numărului de insolvențe.

Coface pune această evoluție în legătură cu numărul ridicat de companii mici care activează în sectoare vulnerabile precum comerțul, construcțiile, transportul și depozitarea și HoReCa.

În regiunea Sud-Vest, formată din Dolj, Gorj, Vâlcea, Mehedinți și Olt, numărul companiilor nou înmatriculate a crescut cu numai 1,6%, comparativ cu 7,9% la nivel național. În același timp, insolvențele au avansat cu peste 22% față de primul semestru din 2025.

Studiul arată că mediul de afaceri continuă să înregistreze un ritm ridicat al înmatriculărilor, în pofida creșterii dizolvărilor, suspendărilor și insolvențelor.

În primele șase luni din 2026 au fost radiate 46.283 de companii, cu 6% mai multe decât în perioada similară a anului trecut. Totodată, numărul înregistrărilor a crescut cu 8%, iar 41.491 dintre noile companii înregistrate au fost SRL-uri.

Coface arată că presiunile generate de inflația ridicată și consolidarea fiscală au început să se reflecte în evoluția companiilor, numărul firmelor radiate și al celor intrate în insolvență ajungând la maximele ultimilor ani.