Oracle concediază din nou mii de angajați. Au aflat la ora 6 dimineața că este ultima lor zi de muncă

Un nou val de concedieri lovește compania Oracle. Mai mulți angajați ai gigantului american din tehnologie au aflat luni, 14 septembrie, încă de la primele ore ale dimineții, că trebuie să își încheie activitatea în cadrul companiei chiar în aceeași zi.

Mesajele prin care salariații au fost informați că își pierd locurile de muncă au fost trimise în jurul orei 6:00. Compania ar fi justificat decizia printr-un proces mai amplu de reorganizare internă.

În e-mailurile primite de salariații vizați, Oracle i-a informat că posturile lor urmau să fie desființate, iar data de 14 septembrie reprezenta ultima lor zi de lucru în cadrul companiei, conform informațiilor publicate de Business Insider.

„După o analiză atentă a nevoilor actuale ale Oracle, am luat decizia de a desființa postul dumneavoastră ca parte a unei schimbări organizaționale mai ample. Prin urmare, astăzi este ultima dumneavoastră zi de lucru”, era scris în e-mail.

Decizia ar fi fost luată în urma unei analize a nevoilor actuale ale Oracle și ar fi făcut parte dintr-o schimbare organizațională mai amplă. Angajații au fost informați că, în consecință, chiar ziua în care au primit notificarea reprezenta ultima lor zi de muncă.

Situația s-a desfășurat rapid. Angajaților disponibilizați li s-ar fi solicitat să semneze imediat documentele necesare pentru încetarea raporturilor de muncă, astfel încât să poată primi pachetele compensatorii oferite de companie.

Valoarea sumelor acordate urmează să fie stabilită în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în planul de concediere al Oracle.

Informațiile referitoare la momentul încetării contractului și valoarea compensațiilor ar fi trebuit să fie transmise angajaților prin DocuSign, pe adresele profesionale de e-mail.

Odată cu încetarea raporturilor de muncă, salariații au fost avertizați că accesul la sistemele interne ale companiei urma să fie dezactivat într-un timp foarte scurt.

Angajații au fost informați că accesul la computer, e-mail, mesageria vocală și fișiere urma să fie blocat și că nu se vor mai putea conecta la computerele companiei.

În același timp, Oracle le-a reamintit salariaților disponibilizați că nu au voie să descarce, copieze sau păstreze informații confidențiale ale companiei, inclusiv prin transmiterea acestora către propriile adrese de e-mail.

„Accesul la computerul, e-mailul, mesageria vocală și fișierele dumneavoastră va fi dezactivat în curând și nu vă veți mai putea conecta la computer. Vă reamintim că vă este interzis să descărcați, copiați sau păstrați (inclusiv prin trimiterea către propria adresă de e-mail a) orice informații confidențiale Oracle”, era scris în acel email.

Actualul val de concedieri ar fi al treilea derulat de Oracle de la începutul acestui an. Încă din luna august existau informații potrivit cărora anumite departamente se pregăteau pentru reduceri importante ale numărului de angajați.

O persoană familiarizată direct cu situația a declarat pentru Business Insider că managerilor li s-ar fi solicitat să pregătească liste cu salariații care urmau să fie afectați.

Obiectivul ar fi fost reducerea cheltuielilor salariale înaintea celui de-al doilea trimestru fiscal al companiei, care a început la 1 septembrie.

Disponibilizările actuale se adaugă unei reduceri semnificative a personalului realizate deja de Oracle în anul fiscal 2026, încheiat la 31 mai.

În anul fiscal 2026, Oracle a eliminat deja aproximativ 21.000 de posturi cu normă întreagă. Numărul reprezintă aproximativ 13% din forța de muncă globală a companiei.

Gigantul american din tehnologie a justificat disponibilizările anterioare prin mai mulți factori. Printre aceștia s-au numărat procesele de restructurare, performanța unor angajați, modificările de strategie și achizițiile realizate de companie.

Măsurile de restructurare au generat și costuri importante pentru Oracle. Compania a cheltuit aproximativ 1,84 miliarde de dolari pentru restructurare și pentru acordarea plăților compensatorii.

Noile disponibilizări au loc într-un moment în care Oracle se confruntă cu datorii importante, dar continuă să înregistreze venituri de ordinul zecilor de miliarde de dolari.

Pentru anul fiscal 2025, compania a raportat venituri de aproximativ 57 de miliarde de dolari.

Potrivit informațiilor prezentate de Oracle, compania avea o forță de muncă globală de aproximativ 141.000 de persoane.

Dintre acestea, aproximativ 29.000 de angajați activau în zona de consultanță. Alte peste 18.000 de persoane lucrau în serviciile de asistență pentru clienți, acestea putând oferi suport în mai mult de 20 de limbi.