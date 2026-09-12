O fabrică importantă de vaccinuri va fi închisă. 641 de locuri de muncă, în pericol

Grupul farmaceutic britanic GSK intenționează să închidă, în vara anului 2027, fabrica de vaccinuri pe care o deține la Dresda, în Germania. Unitatea produce, printre altele, vaccinuri împotriva gripei și hepatitei, iar decizia companiei pune în pericol 641 de locuri de muncă, potrivit celor relatate de Reuters.

Planul de închidere a fost comunicat angajaților joi, iar sindicatul german Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) a anunțat că se va opune măsurii. Atât reprezentanții sindicali, cât și consiliul angajaților fabricii resping decizia GSK și contestă planurile privind viitorul unității.

IGBCE avertizează că închiderea fabricii din Dresda ar putea însemna pierderea unor locuri de muncă industriale înalt calificate în landul Saxonia. Sindicatul atrage, de asemenea, atenția asupra efectului pe care o astfel de decizie l-ar putea avea asupra expertizei Germaniei în producția de medicamente.

Unitatea din Dresda are în prezent un rol în producția de vaccinuri antigripale tradiționale, inclusiv produse dezvoltate pe bază de ouă. Decizia de închidere intervine în momentul în care GSK își schimbă direcția cercetării către tehnologii de vaccinare mai noi.

Compania urmează să avanseze în această lună un vaccin sezonier împotriva gripei bazat pe ARN mesager (mRNA) într-un studiu clinic de fază avansată. Noua tehnologie face parte din direcția de cercetare pe care GSK o dezvoltă în paralel cu producția de vaccinuri antigripale tradiționale realizată la Dresda.

Datele intermediare obținute până acum au indicat rezultate favorabile pentru vaccinul bazat pe mRNA. Potrivit informațiilor prezentate, acesta a generat răspunsuri imunitare mai puternice decât vaccinurile antigripale standard și decât cele cu doză ridicată care sunt aprobate în prezent.

Diferențele observate în testele intermediare au fost raportate atât la adulții mai tineri, cât și la persoanele în vârstă. Rezultatele sunt legate de răspunsul imunitar obținut în urma administrării vaccinului sezonier dezvoltat de GSK.

În același timp, fabrica din Dresda continuă să fie asociată cu producția unor vaccinuri antigripale tradiționale, dezvoltate pe bază de ouă. Planul anunțat de companie prevede însă închiderea unității în vara anului 2027, măsură care afectează direct cele 641 de locuri de muncă menționate de sindicat.

Anunțul GSK este făcut într-o perioadă dificilă pentru industria germană, marcată de planuri de restructurare și de reduceri ale numărului de locuri de muncă. Situația de la Dresda se înscrie astfel într-un context industrial mai larg, în care companiile anunță schimbări importante ale activităților din Germania.

Volkswagen a prezentat săptămâna trecută un amplu plan de restructurare, care ar putea conduce la încă 50.000 de concedieri la nivel mondial. Planurile constructorului auto includ și închiderea unor fabrici importante din Germania.

Printre unitățile vizate de planurile Volkswagen se află și trei fabrici din Saxonia. Regiunea este astfel afectată de decizii privind reducerea activităților industriale atât în industria auto, cât și prin planul anunțat de GSK pentru fabrica sa de vaccinuri din Dresda.

Pentru unitatea farmaceutică, planul companiei are ca termen vara anului 2027, iar sindicatul IGBCE și consiliul angajaților au anunțat deja opoziția față de închiderea fabricii. În același timp, GSK își continuă dezvoltarea vaccinului sezonier antigripal bazat pe mRNA, care urmează să intre în această lună într-o etapă avansată de studiu clinic.