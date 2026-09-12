Puțini verifică asta în septembrie, dar poate conta mult la facturile din iarnă

SURSA FOTO: Dreamstime - Ai cumpărat un apartament Taxele pe care trebuie să le plătești după tranzacție

Odată cu venirea toameni, locuința poate fi verificată înainte ca vremea să se răcească. Temperaturile încă permit efectuarea fără grabă a lucrărilor de întreținere, iar eventualele probleme pot fi observate înainte să devină mai costisitoare. Centrala, ferestrele, acoperișul și jgheaburile sunt printre zonele care merită controlate, deoarece mici deficiențe depistate la timp pot limita pierderile de căldură și pot preveni reparații mai scumpe în lunile de iarnă.

Sistemul de încălzire ar trebui să fie printre primele lucruri verificate. Chiar dacă centrala nu este folosită încă în mod constant, este mai bine ca eventualele probleme să fie descoperite înainte de primele zile reci. Pornirea sistemului și verificarea funcționării acestuia pot indica din timp dacă este nevoie de intervenții.

Dacă instalația are filtre care trebuie curățate sau schimbate, acestea ar trebui verificate înainte de începerea sezonului rece. În cazul în care centrala sau instalația de încălzire necesită o revizie, programarea acesteia din timp poate evita situația în care problema apare exact când temperaturile scad.

Caloriferele și gurile de ventilație merită, de asemenea, verificate. Praful acumulat și obiectele care împiedică circulația aerului pot afecta eficiența încălzirii. Mobilierul, perdelele și alte obiecte nu ar trebui să blocheze distribuirea aerului cald în încăpere.

Ferestrele și ușile exterioare reprezintă alte zone prin care locuința poate pierde căldură în sezonul rece. Garniturile trebuie verificate pentru a vedea dacă sunt deteriorate, iar eventualele crăpături sau spații prin care poate pătrunde aerul rece ar trebui identificate înainte ca temperaturile să scadă.

O atenție deosebită trebuie acordată zonelor dintre rame și pereți. Dacă materialele de etanșare s-au deteriorat sau au apărut spații în timp, acestea trebuie reparate. Este important să fie verificat și modul în care se închid și se blochează ferestrele și ușile exterioare.

O etanșare corespunzătoare ajută la păstrarea căldurii în interior și poate limita pierderile de energie. Astfel, verificarea acestor zone înainte de sezonul rece poate contribui și la un consum mai eficient de energie pentru încălzire.

Și exteriorul locuinței trebuie verificat în septembrie. Jgheaburile și burlanele sunt expuse în perioada următoare ploilor și frunzelor căzute, iar acumularea de resturi poate împiedica evacuarea apei. Frunzele, crengile și celelalte resturi trebuie îndepărtate, iar circulația apei prin burlane trebuie verificată.

Apa trebuie să fie evacuată la distanță de fundația casei. Jgheaburile și burlanele trebuie controlate și pentru fisuri, porțiuni desprinse sau alte deteriorări. Chiar și o problemă aparent minoră poate favoriza apariția infiltrațiilor și poate duce ulterior la lucrări de reparație mai costisitoare.

Acoperișul ar trebui verificat înainte de ploile și ninsorile din sezonul rece. Este necesar să fie urmărite eventualele țigle deteriorate sau lipsă, elementele desprinse și urmele de infiltrații. Petele de umezeală sau alte semne care indică pătrunderea apei în locuință trebuie verificate cât mai repede.

Dacă acoperișul este dificil de accesat sau verificarea nu poate fi făcută în siguranță, este recomandată apelarea la un specialist. O verificare a acoperișului nu justifică asumarea unui risc de accidentare.

Tot în septembrie pot fi pregătite și spațiile exterioare. Grădina, terasa și balconul trebuie verificate înainte ca vremea să se răcească, iar mobilierul și pernele de exterior pot fi curățate și puse la adăpost dacă nu vor mai fi folosite în sezonul rece.

Treptele, balustradele și terasa trebuie controlate pentru eventuale deteriorări. Ramurile copacilor care ating casa pot fi îndepărtate, iar aleile și zonele de acces pot fi verificate pentru probleme care ar putea deveni mai greu de rezolvat pe măsură ce vremea se schimbă.

Schimbarea anotimpului este un moment potrivit și pentru verificarea dispozitivelor de siguranță din locuință. Detectoarele de fum și monoxid de carbon trebuie testate, iar bateriile trebuie schimbate dacă este necesar.

Stingătoarele trebuie verificate pentru a te asigura că sunt în stare corespunzătoare și pot fi accesate cu ușurință. Tot acum pot fi controlate trusa de prim ajutor, lanternele și proviziile de bază pentru situații neprevăzute, astfel încât să fie disponibile atunci când sunt necesare.

În același timp, uneltele de grădinărit pot fi curățate și organizate, iar obiectele care nu vor mai fi folosite pe timpul iernii pot fi depozitate. Pregătirea făcută treptat poate ușura lucrările necesare atunci când temperaturile vor începe să scadă.

Holul, intrarea și spațiile de depozitare sunt alte zone care merită reorganizate la începutul toamnei. Odată cu revenirea la un program mai aglomerat, aceste spații se pot umple rapid cu pantofi, genți și haine. Amenajarea unui loc pentru obiectele folosite frecvent poate face mai ușoară întreținerea locuinței.

Septembrie este și un moment potrivit pentru curățarea covoarelor și a păturilor folosite frecvent. În același timp, obiectele care nu mai sunt necesare pot fi eliminate pentru a elibera spațiul și pentru a face mai ușoară organizarea locuinței în lunile următoare.

Pe măsură ce temperaturile scad, textilele subțiri pot fi înlocuite treptat cu unele mai potrivite pentru sezonul rece. Păturile mai groase pot fi puse la îndemână, astfel încât să fie disponibile în serile mai reci.

Poate fi amenajat și un spațiu confortabil pentru serile de toamnă, fără ca întreaga locuință să fie redecorată. Câteva modificări simple pot fi suficiente pentru ca interiorul să fie mai potrivit pentru perioada în care zilele devin mai reci.

Verificările și lucrările de întreținere făcute în septembrie pot contribui la prevenirea unor probleme care ar putea apărea în lunile reci. Sistemul de încălzire, etanșarea ferestrelor și ușilor, acoperișul, jgheaburile, instalațiile de siguranță și spațiile exterioare pot fi verificate din timp, înainte ca vremea rece să îngreuneze intervențiile.