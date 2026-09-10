Alertă pentru românii care merg în Serbia. Ce se întâmplă la graniță din 14 septembrie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe cetățenii români care se află în Serbia, tranzitează această țară sau intenționează să călătorească spre ori dinspre Serbia pe cale terestră despre posibile perturbări majore la punctele de frontieră.

Potrivit informațiilor transmise de MAE, începând de luni, 14 septembrie 2026, la ora 00.00, transportatorii rutieri de marfă din Serbia intenționează să declanșeze un protest la toate punctele de trecere a frontierei către Uniunea Europeană.

Protestul este anunțat pe durată nedeterminată, astfel că traficul rutier poate fi afectat pentru o perioadă care nu este precizată în acest moment.

MAE atrage atenția că măsurile anunțate vizează în special transportul de mărfuri, iar persoanele care urmează să traverseze frontiera terestră trebuie să țină cont de eventualele perturbări ale circulației și să își planifice cu atenție deplasarea.

Potrivit autorităților române, vor fi afectate simultan mai multe puncte de trecere a frontierei și zonele adiacente acestora. Lista include Batrovci, Šid, Neštin, Bačka Palanka, Bogojevo, Bezdan, Sot, Ljuba, Bački Breg, Kelebija și Horgoš.

Pe lista punctelor vizate se află și Srpska Crnja/Jimbolia, din județul Timiș, Vatin/Stamora Moravița, din județul Timiș, precum și Đerdap/Porțile de Fier 1, din județul Mehedinți.

Este menționat, de asemenea, punctul Kaluderovo/Naidăș, din județul Caraș-Severin. Protestul ar urma să afecteze și punctele Gradina, Vrška Čuka, Strezimirovci, Mokranje, Ribaci și Merdare.

Pe lângă punctele de trecere a frontierei și zonele din apropierea acestora, va fi afectat și terminalul intermodal al Portului Novi Sad, potrivit informațiilor comunicate de MAE.

În urma protestului anunțat, nu vor fi posibile intrarea, ieșirea și tranzitul vehiculelor de transport marfă prin punctele afectate.

MAE le recomandă cetățenilor români să evite zonele de frontieră menționate și, dacă este posibil, să își reprogrameze deplasările planificate pentru perioada în care sunt anunțate protestele.

O altă recomandare este utilizarea unor rute alternative, pentru evitarea zonelor în care circulația rutieră ar putea fi perturbată. Cetățenii sunt sfătuiți să urmărească permanent informațiile referitoare la starea traficului înainte și pe durata călătoriei.

MAE recomandă, totodată, respectarea indicațiilor transmise de autoritățile locale și de forțele de ordine, precum și asigurarea unor rezerve de combustibil, apă și alimente în cazul deplasărilor pe cale rutieră.

Pentru evitarea traseelor afectate de eventualele perturbări ale circulației, Ministerul Afacerilor Externe recomandă și consultarea hărților online interactive.

Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot contacta Ambasada României la Belgrad la numerele de telefon +381 11 36 70 361 și +381 11 36 70 798.

Apelurile efectuate la aceste numere sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), fiind preluate permanent de operatorii Call Center.

Pentru situații dificile, speciale sau cu caracter de urgență, românii au la dispoziție și numerele de telefon de urgență ale misiunilor consulare românești din Serbia:

+381 63 319 425 pentru Ambasada României la Belgrad,

+381 644 584 833 pentru Consulatul General al României la Vârșeț,

+381 692 799 650 pentru Consulatul General al României la Zajecar.

MAE recomandă consultarea informațiilor publicate pe paginile oficiale ale Ambasadei României la Belgrad și Ministerului Afacerilor Externe. Ministerul reamintește că românii care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătoreşte informat”, care oferă informații și sfaturi de călătorie.

Aplicația poate fi accesată atât pentru dispozitivele Android, cât și pentru cele care utilizează sistemul iOS, iar MAE o indică drept sursă suplimentară de informare pentru cetățenii care se deplasează în afara țării.