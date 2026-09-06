MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Indonezia. Activitatea vulcanică din regiune a perturbat traficul aerian

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis duminică o atenționare de călătorie pentru Republica Indonezia, în contextul activității vulcanice înregistrate la Muntele Anak Krakatau. Fenomenul a dus la răspândirea cenușii vulcanice în mai multe regiuni și a provocat perturbări ale traficului aerian.

MAE îi informează pe cetățenii români care se află în Indonezia, tranzitează această țară sau intenționează să călătorească acolo că activitatea vulcanică a Muntelui Anak Krakatau, situat în Strâmtoarea Sunda, a determinat răspândirea cenușii vulcanice în spațiul aerian din mai multe regiuni. Printre zonele afectate se numără Banten, Jakarta, Java de Vest și Lampung.

În acest context, operațiunile au fost suspendate temporar pe mai multe aeroporturi, inclusiv pe Aeroportul Internațional Soekarno-Hatta (CGK) din Jakarta.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să verifice situația zborurilor direct cu operatorii aerieni înainte de a se deplasa către aeroport. De asemenea, este recomandată evitarea deplasărilor neesențiale în apropierea vulcanului și în zonele afectate din Strâmtoarea Sunda.

Cetățenii români sunt sfătuiți să respecte indicațiile transmise de autoritățile locale în contextul activității vulcanice și al efectelor produse de cenușa vulcanică.

Autoritățile indoneziene mențin pentru Anak nivelul de alertă III, denumit Siaga. Acestea recomandă populației și persoanelor aflate în zonele afectate să manifeste vigilență, să limiteze activitățile desfășurate în aer liber și să poarte măști și protecție pentru ochi.

Totodată, este recomandată prudență sporită în trafic, în condițiile în care cenușa vulcanică poate reduce vizibilitatea și poate afecta condițiile de carosabil.

MAE reamintește că cetățenii români aflați în Indonezia pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Jakarta, +62 21 315 43 62. Apelurile efectuate la acest număr sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

Pentru situațiile dificile, speciale și cu caracter de urgență, cetățenii români au la dispoziție și telefonul de urgență al Ambasadei României la Jakarta: +62 (0) 811 1216 283.

MAE recomandă, de asemenea, consultarea paginilor web ale Ambasadei României la Jakarta și ale Ministerului Afacerilor Externe pentru informații actualizate.

Cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție și aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și sfaturi de călătorie. Varianta pentru Android poate fi descărcată de AICI, iar varianta pentru iOS poate fi descărcată de AICI.