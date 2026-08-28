Alertă de călătorie pentru românii din Spania. MAE: Risc ridicat de incendii în Comunitatea Valenciană

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Spania. Autoritățile spaniole au instituit cod portocaliu din cauza riscului de incendii de vegetație în Comunitatea Valenciană, iar un incendiu este deja activ în El Saler, provincia Valencia.

MAE îi avertizează pe românii aflați în Spania asupra riscului ridicat de producere a incendiilor de vegetație în Comunitatea Valenciană.

Potrivit informațiilor transmise de minister, autoritățile locale au emis cod portocaliu, iar în El Saler, provincia Valencia, este deja în desfășurare un incendiu de vegetație.

În aceste condiții, cetățenilor români li se recomandă să evite deplasările în zonele în care există incendii active sau în care riscul izbucnirii acestora este iminent.

De asemenea, turiștii și persoanele aflate în tranzit trebuie să respecte instrucțiunile autorităților locale și să urmărească permanent informațiile oficiale privind evoluția situației.

Înainte de a porni la drum, MAE recomandă verificarea situației traficului prin canalele oficiale ale Direcției Generale de Trafic din Spania.

Situația traficului din Spania

Informațiile și avertizările transmise de autoritățile din Comunitatea Valenciană pot fi urmărite, de asemenea, online.

Centrul de urgență al Comunității Valenciene

Cetățenii români pot solicita asistență consulară apelând Consulatul General al României la Valencia la numerele +34 964.216.171, +34 964.216.172, +34 964.203.331, +34 964.203.234, +34 962.985.644, +34 962.985.278 și +34 961.237.364.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate în regim de permanență.

Pentru situații dificile, speciale sau care au caracter de urgență, românii pot apela telefonul de urgență al Consulatului General al României la Valencia: +34 677 842 467.

MAE recomandă și consultarea paginilor oficiale ale Consulatului General al României la Valencia și Ministerului Afacerilor Externe.

Ministerul amintește că persoanele care călătoresc în străinătate pot utiliza și aplicația „Călătorește informat”, prin intermediul căreia sunt disponibile informații și recomandări de călătorie.