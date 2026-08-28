Alertă de călătorie pentru românii din Spania. MAE: Risc ridicat de incendii în Comunitatea Valenciană
SURSA FOTO: Dreamstime - Harta Spaniei
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Spania. Autoritățile spaniole au instituit cod portocaliu din cauza riscului de incendii de vegetație în Comunitatea Valenciană, iar un incendiu este deja activ în El Saler, provincia Valencia.
Cod portocaliu de risc de incendii în Comunitatea Valenciană
MAE îi avertizează pe românii aflați în Spania asupra riscului ridicat de producere a incendiilor de vegetație în Comunitatea Valenciană.
Potrivit informațiilor transmise de minister, autoritățile locale au emis cod portocaliu, iar în El Saler, provincia Valencia, este deja în desfășurare un incendiu de vegetație.
În aceste condiții, cetățenilor români li se recomandă să evite deplasările în zonele în care există incendii active sau în care riscul izbucnirii acestora este iminent.
De asemenea, turiștii și persoanele aflate în tranzit trebuie să respecte instrucțiunile autorităților locale și să urmărească permanent informațiile oficiale privind evoluția situației.
Românii sunt sfătuiți să verifice situația drumurilor înainte de deplasare
Înainte de a porni la drum, MAE recomandă verificarea situației traficului prin canalele oficiale ale Direcției Generale de Trafic din Spania.
Situația traficului din Spania
Informațiile și avertizările transmise de autoritățile din Comunitatea Valenciană pot fi urmărite, de asemenea, online.
Centrul de urgență al Comunității Valenciene
Numerele de telefon pentru românii care au nevoie de asistență consulară
Cetățenii români pot solicita asistență consulară apelând Consulatul General al României la Valencia la numerele +34 964.216.171, +34 964.216.172, +34 964.203.331, +34 964.203.234, +34 962.985.644, +34 962.985.278 și +34 961.237.364.
Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate în regim de permanență.
Pentru situații dificile, speciale sau care au caracter de urgență, românii pot apela telefonul de urgență al Consulatului General al României la Valencia: +34 677 842 467.
MAE recomandă și consultarea paginilor oficiale ale Consulatului General al României la Valencia și Ministerului Afacerilor Externe.
Ministerul amintește că persoanele care călătoresc în străinătate pot utiliza și aplicația „Călătorește informat”, prin intermediul căreia sunt disponibile informații și recomandări de călătorie.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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