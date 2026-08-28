Guvernul alocă peste 135 de milioane de lei pentru ROMATSA. Banii vin din Fondul de rezervă

Guvernul a aprobat vineri alocarea a 135,622 milioane de lei pentru ROMATSA, prin suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Fondurile sunt destinate menținerii activității regiei și asigurării continuității și siguranței serviciilor de navigație aeriană.

Suma va fi alocată din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului și prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2026.

Valoarea de 135,622 milioane de lei reprezintă echivalentul a 25,857 milioane de euro și corespunde sumelor colectate de EUROCONTROL pentru serviciile de navigație aeriană de rută furnizate de ROMATSA în perioada 1 iulie – 6 august 2026.

Banii vor putea fi utilizați pentru cheltuielile esențiale necesare funcționării regiei, inclusiv pentru plata personalului, menținerea serviciilor de navigație aeriană și îndeplinirea altor obligații de plată prevăzute de legislație.

În mod obișnuit, ROMATSA își finanțează activitatea din tarifele percepute pentru serviciile de navigație aeriană. Aceste venituri sunt colectate prin mecanismul centralizat administrat de EUROCONTROL.

Situația s-a schimbat începând cu 1 iulie 2026, când sumele colectate nu au mai fost virate către regie din cauza instituirii unei popriri executorii.

Potrivit Guvernului, poprirea a fost dispusă pentru executarea unei hotărâri pronunțate într-un litigiu în care debitor este Statul Român. ROMATSA nu este parte în respectivul litigiu.

Blocarea banilor a afectat însă fluxul financiar al regiei, chiar dacă sumele respective provin din serviciile de navigație aeriană pe care ROMATSA le-a furnizat.

Pentru evitarea problemelor de finanțare, Legea nr. 170/2026 a introdus un mecanism prin care ROMATSA poate primi temporar bani din Fondul de rezervă bugetară.

Guvernul arată că intervenția este necesară pentru a evita situația în care regia nu ar mai avea resursele financiare necesare desfășurării activității.

Principalele obiective sunt prevenirea întreruperii serviciilor de navigație aeriană și menținerea siguranței și continuității traficului aerian.

Executivul subliniază că finanțarea este temporară și compensatorie. Aceasta nu reprezintă o subvenție permanentă pentru ROMATSA și nici preluarea de către bugetul de stat a obligațiilor financiare ale regiei.

Mecanismul prevede și obligația restituirii banilor primiți de la stat în cazul în care situația financiară generată de poprire este rezolvată.

Dacă EUROCONTROL va recupera sau va vira ulterior către ROMATSA sumele indisponibilizate, regia va trebui să restituie integral banii primiți din Fondul de rezervă. Termenul este de maximum cinci zile de la încasarea sumelor.

De asemenea, fondurile alocate acum și rămase neutilizate până la sfârșitul anului 2026 vor trebui restituite Fondului de rezervă bugetară.

În paralel, ROMATSA a început demersurile pentru obținerea unei finanțări de la Exim Banca Românească, în condițiile prevăzute de Legea nr. 170/2026. Până la finalizarea acesteia, Guvernul susține că banii din Fondul de rezervă trebuie să asigure lichiditatea necesară continuării activității regiei.