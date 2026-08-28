Guvernul prelungește măsurile speciale pentru sistemul energetic. Exporturile de energie ar putea fi reduse

Guvernul a prelungit până la 30 septembrie 2026 perioada în care Transelectrica poate aplica măsuri speciale pentru protejarea Sistemului Electroenergetic Național. Printre instrumentele disponibile se află reducerea exporturilor de energie și, doar ca ultimă soluție, limitarea în tranșe a consumului.

Decizia Executivului vine în contextul menținerii unui deficit hidrologic sever pe Dunăre, la care se adaugă temperaturile ridicate prognozate și creșterea consumului de energie electrică în orele de vârf.

Autoritățile se așteaptă, în același timp, la o producție redusă de energie din surse eoliene și fotovoltaice.

O altă problemă luată în calcul este posibilitatea ca importurile de energie să fie limitate în eventualitatea unei crize regionale. O asemenea situație ar reduce capacitatea României de a acoperi din exterior un eventual deficit intern de producție.

Guvernul precizează însă că măsurile au caracter preventiv și estimează că, cel mai probabil, nu va fi necesară utilizarea instrumentelor speciale de intervenție.

Principala vulnerabilitate identificată de autorități apare între orele 18:00 și 22:00. În acest interval, producția de energie solară scade, în timp ce cererea de electricitate rămâne ridicată. Sistemul are astfel nevoie de suficiente capacități de producție care pot fi pornite și controlate în funcție de necesarul din acel moment.

Problemele s-ar putea accentua dacă România ar avea simultan acces limitat la importurile de energie.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 603/2026, Transelectrica a primit mandatul de a interveni atunci când există riscuri pentru siguranța persoanelor, funcționarea instalațiilor sau integritatea Sistemului Electroenergetic Național.

Mandatul era valabil inițial până la 31 august 2026. Noua decizie a Guvernului prelungește acest mecanism până la 30 septembrie.

Măsurile prevăzute trebuie aplicate gradual, în funcție de gravitatea situației. Într-o primă etapă, Transelectrica poate solicita creșterea rezervelor tehnologice ale unităților de producție care au posibilitatea de a utiliza combustibili alternativi.

Operatorul poate solicita și pornirea grupurilor de producție aflate în rezervă tehnică.

Dacă aceste măsuri nu sunt suficiente pentru menținerea siguranței sistemului, Transelectrica poate trece la reducerea sau anularea capacității disponibile pentru export. Pot fi afectate și schimburile de energie electrică programate pentru export.

Cea mai severă dintre măsurile prevăzute este limitarea în tranșe a consumului de energie electrică. Guvernul subliniază însă că aceasta poate fi utilizată numai în ultimă instanță, dacă celelalte instrumente nu sunt suficiente.

Transelectrica este cea care va decide dacă și când condițiile din sistem impun activarea măsurilor. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei și Ministerul Energiei trebuie informate în acest caz.

Participanții la piața energiei trebuie, la rândul lor, anunțați cu cel puțin 24 de ore înainte de aplicarea măsurilor.

Prin decizia Guvernului, întregul mecanism de intervenție rămâne disponibil până la 30 septembrie 2026, pentru situația în care evoluția producției, consumului și importurilor de energie ar pune în pericol funcționarea în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național.