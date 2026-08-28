Nicușor Dan, anunț despre energia livrată Republicii Moldova: ce se va întâmpla în continuare

Președintele Nicușor Dan afirmă că România va continua să sprijine Republica Moldova prin furnizarea de energie electrică, chiar dacă deficitul energetic generat de oprirea centralei de la Cernavodă se va menține și în următoarele săptămâni.

Declarația a fost făcută joi seara, la Chișinău, în timpul unei conferințe de presă. Întrebat dacă România poate menține livrările de energie către Republica Moldova în condițiile actualei situații energetice, președintele a răspuns afirmativ.

Nicușor Dan a explicat că energia electrică este distribuită printr-o piață regională în care sunt interconectate România, Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria. Potrivit președintelui, aceste interconectări permit ca energia disponibilă pe piața regională să fie distribuită atât către România, cât și către Republica Moldova.

Președintele a precizat că oprirea centralei de la Cernavodă ar urma să fie o situație temporară. El a indicat că, potrivit estimărilor hidrologilor, în aproximativ două-trei săptămâni ar putea exista suficientă apă pentru repornirea cel puțin a unuia dintre reactoarele centralei.

„Cernavodă este o chestiune de săptămâni. Nu mai știu, două săptămâni, trei săptămâni, până când hidrologii spun că vom avea suficientă apă pentru a porni cel puțin unul din reactoarele de la Cernavodă. Apoi, din fericire, noi suntem interconectați (…) cu Ucraina, cu Bulgaria care, din fericire, are o capacitate de stocare consistentă. Centrala de la Cernavodă cred că are zece zile de când este oprită. Cam așa. Am reușit să funcționăm. (…) Răspunsul este da, în sensul că energia de pe toată această piață se distribuie și în România și în Republica Moldova”, a explicat Nicușor Dan.

Potrivit șefului statului, estimarea privind perioada necesară până la repornirea unuia dintre reactoare se bazează pe evoluția condițiilor hidrologice. Astfel, aproximativ două-trei săptămâni ar fi necesare pentru ca nivelul disponibil al apei să permită reluarea funcționării cel puțin a unui reactor.

Nicușor Dan a menționat și faptul că centrala de la Cernavodă era oprită de aproximativ zece zile la momentul declarațiilor. În același timp, președintele a arătat că sistemul energetic a reușit să funcționeze în perioada în care centrala nu a furnizat energia produsă de reactoare.

Președintele a apreciat că, în condițiile actuale, probabilitatea ca România să fie nevoită să deconecteze operatori industriali este foarte redusă. El a transmis că perioada dificilă poate fi depășită fără o astfel de măsură.

„Deci, cu riscul care este – îl evaluez ca fiind foarte mic în momentul ăsta, ca să fie decuplați niște operatori industriali, o să reușim să trecem de criza asta”, a subliniat Nicușor Dan.

Declarația președintelui vine în contextul deficitului de energie asociat opririi centralei de la Cernavodă și al necesității de a utiliza resursele disponibile de pe piața regională. Interconectarea cu celelalte state menționate de Nicușor Dan reprezintă unul dintre elementele prin care energia este distribuită între România și Republica Moldova.

Președintele a atras însă atenția asupra întârzierilor existente în sectorul energetic. Potrivit acestuia, mai multe lucrări importante care ar fi trebuit să fie finalizate până în prezent nu au fost încă terminate.

Nicușor Dan a precizat că situația din sectorul energetic ar urma să se îmbunătățească într-un interval de aproximativ un an. El a făcut referire la lucrările care nu au fost finalizate la termen și a indicat că finalizarea acestora va contribui la o situație energetică mai bună.

„E o chestiune de săptămâni, iar, din păcate, multe lucrări sau câteva lucrări importante care ar fi trebuit finalizate la momentul ăsta nu sunt finalizate, dar într-un an (…) noi vom sta mult mai bine”, a punctat președintele Nicușor Dan.

Potrivit declarațiilor sale, perioada actuală este legată de oprirea temporară a centralei de la Cernavodă, iar estimările privind repornirea unuia dintre reactoare depind de evoluția condițiilor hidrologice. Până atunci, România continuă să opereze într-o piață energetică regională interconectată cu Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria.