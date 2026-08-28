INS anunță creșteri accentuate de prețuri în următoarele trei luni. Sectoarele în care managerii se așteaptă la scumpiri

Managerii din România estimează o relativă stabilitate a activității economice în perioada august-octombrie 2026, însă anticipează creșteri ale prețurilor în toate sectoarele analizate de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai puternice scumpiri sunt așteptate în comerțul cu amănuntul și construcții. În retail, 43% dintre managerii chestionați se așteaptă la majorări de prețuri în următoarele trei luni.

Datele publicate vineri, 28 august, de INS arată că managerii companiilor se așteaptă la o perioadă de relativă stabilitate a activității economice în următoarele trei luni.

În privința prețurilor, perspectivele sunt însă diferite. Cele mai pronunțate tendințe de creștere sunt anticipate în comerțul cu amănuntul și în sectorul construcțiilor.

În comerț, 43% dintre respondenți estimează majorări ale prețurilor, în timp ce numai 3% se așteaptă la scăderi. Rezultă astfel un sold conjunctural de +40%, interpretat de INS drept o creștere accentuată.

În același timp, managerii din retail estimează o relativă stabilitate a cifrei de afaceri, cu un sold conjunctural de +5%.

Comerțul cu amănuntul este și sectorul în care angajatorii anticipează o evoluție pozitivă a forței de muncă.

Pentru perioada august-octombrie este estimată o creștere moderată a numărului de salariați, soldul conjunctural fiind de +6%.

Astfel, deși cifra de afaceri este anticipată să rămână relativ stabilă, companiile din acest sector se așteaptă atât la noi angajări, cât și la o presiune semnificativă asupra prețurilor.

Și managerii din construcții se așteaptă la scumpiri importante în următoarele trei luni.

Prețurile lucrărilor de construcții sunt anticipate să urmeze o tendință ascendentă, soldul conjunctural ajungând la +41%.

În ceea ce privește activitatea propriu-zisă, managerii estimează o relativă stabilitate a volumului producției, cu un sold conjunctural de +4%.

O evoluție similară este anticipată pentru numărul angajaților din construcții, unde soldul conjunctural este de +2%.

În industria prelucrătoare, managerii estimează o relativă stabilitate a volumului producției pentru următoarele trei luni, soldul conjunctural fiind de -1%.

Și numărul de salariați este anticipat să rămână relativ stabil, cu un sold de -5%.

În schimb, prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească, indicatorul calculat de INS fiind de +21%.

Pentru servicii, managerii estimează că volumul activității, măsurat prin cifra de afaceri, va rămâne relativ stabil în perioada următoare, cu un sold conjunctural de +1%.

Numărul salariaților ar urma, de asemenea, să înregistreze o relativă stabilitate, indicatorul fiind de -2%.

Prețurile de vânzare sau de facturare ale serviciilor sunt însă anticipate să crească, soldul conjunctural fiind de +17%.

Datele provin din anchetele de conjunctură realizate de INS în august 2026 și reflectă estimările managerilor întreprinderilor privind evoluția activității economice, a numărului de salariați și a prețurilor în următoarele trei luni.

INS precizează că soldul conjunctural reprezintă diferența dintre procentul managerilor care anticipează o creștere și cel al managerilor care estimează o scădere.

Prin urmare, un sold conjunctural de +40% sau +41% nu înseamnă că prețurile vor crește cu 40% sau 41%. Indicatorul exprimă percepția managerilor asupra direcției de evoluție și nu trebuie confundat cu rata efectivă de creștere a unui indicator statistic.