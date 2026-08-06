INS: Comerțul cu amănuntul pierde teren. Vânzările au scăzut cu 5,7% în luna iunie
SURSA FOTO: Dreamstime - statistici în scădere
Comerțul cu amănuntul a continuat să dea semne de slăbiciune în iunie 2026. Deși vânzările au înregistrat un avans modest față de luna precedentă, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut scăderile s-au accentuat, potrivit INS.
Cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul în luna iunie 2026
În luna iunie 2026 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut faţă de luna mai 2026, ca serie brută cu 0,5%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a scăzut cu 1,2%.
Faţă de luna iunie 2025 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), în luna iunie 2026, a scăzut atât ca serie brută cu 5,7%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 7,3%.
În perioada 1 ianuarie 2026-30 iunie 2026 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a scăzut faţă de perioada 1.I-30.VI.2025, atât ca serie brută cu 5,6 %, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 5,7%, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).
indicii volumului cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)
|IUNIE 2026 în % faţă de:
|1.I-30.VI.2026/
1.I-30.VI.2025
%-
|MAI 2026
|IUNIE 2025
|Total comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)
|B
|100,5
|94,3
|94,4
|S
|98,8
|92,7
|94,3
|Cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
|B
|96,9
|93,7
|95,8
|S
|97,7
|92,7
|95,7
|Cu vânzare predominantă de produse nealimentare
|B
|100,8
|95,9
|92,7
|S
|99,6
|93,6
|92,5
|Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule, în magazine specializate
|B
|106,6
|91,4
|96,0
|S
|99,1
|94,2
|97,4
Iunie 2026 comparativ cu mai 2026
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna iunie 2026, comparativ cu luna precedentă, a crescut, pe ansamblu, cu 0,5%, datorită creșterilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+6,6%) și la vânzările de produse nealimentare (+0,8%). Vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au scăzut cu 3,1%.
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a scăzut, pe ansamblu, în luna iunie 2026, comparativ cu luna precedentă, cu 1,2%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-2,3%), comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-0,9%) și la vânzările de produse nealimentare (-0,4%).
Iunie 2026 comparativ cu iunie 2025
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna iunie 2026, comparativ cu luna iunie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 5,7%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-8,6%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-6,3%) și la vânzările de produse nealimentare (-4,1%).
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iunie 2026, comparativ cu luna iunie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 7,3%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-7,3%), vânzările de produse nealimentare (-6,4%) și la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-5,8%).
Perioada 1 ianuarie 2026 – 30 iunie 2026 comparativ cu perioada 1 ianuarie 2025 – 30 iunie 2025
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în perioada 1 ianuarie 2026-30 iunie 2026, comparativ cu perioada 1 ianuarie 2025-30 iunie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 5,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-7,3%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-4,2%) și la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-4,0%).
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1 ianuarie 2026-30 iunie 2026, comparativ cu perioada 1 ianuarie 2025-30 iunie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 5,7%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-7,5%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-4,3%) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-2,6%).
Recomandările noastre
Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.