INS: Comerțul cu amănuntul pierde teren. Vânzările au scăzut cu 5,7% în luna iunie

Comerțul cu amănuntul a continuat să dea semne de slăbiciune în iunie 2026. Deși vânzările au înregistrat un avans modest față de luna precedentă, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut scăderile s-au accentuat, potrivit INS.

În luna iunie 2026 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut faţă de luna mai 2026, ca serie brută cu 0,5%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a scăzut cu 1,2%.

Faţă de luna iunie 2025 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), în luna iunie 2026, a scăzut atât ca serie brută cu 5,7%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 7,3%.

În perioada 1 ianuarie 2026-30 iunie 2026 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a scăzut faţă de perioada 1.I-30.VI.2025, atât ca serie brută cu 5,6 %, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 5,7%, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).

indicii volumului cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)

IUNIE 2026 în % faţă de: 1.I-30.VI.2026/ 1.I-30.VI.2025 %- MAI 2026 IUNIE 2025 Total comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) B 100,5 94,3 94,4 S 98,8 92,7 94,3 Cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun B 96,9 93,7 95,8 S 97,7 92,7 95,7 Cu vânzare predominantă de produse nealimentare B 100,8 95,9 92,7 S 99,6 93,6 92,5 Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule, în magazine specializate B 106,6 91,4 96,0 S 99,1 94,2 97,4

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna iunie 2026, comparativ cu luna precedentă, a crescut, pe ansamblu, cu 0,5%, datorită creșterilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+6,6%) și la vânzările de produse nealimentare (+0,8%). Vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au scăzut cu 3,1%.

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a scăzut, pe ansamblu, în luna iunie 2026, comparativ cu luna precedentă, cu 1,2%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-2,3%), comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-0,9%) și la vânzările de produse nealimentare (-0,4%).

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna iunie 2026, comparativ cu luna iunie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 5,7%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-8,6%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-6,3%) și la vânzările de produse nealimentare (-4,1%).

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iunie 2026, comparativ cu luna iunie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 7,3%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-7,3%), vânzările de produse nealimentare (-6,4%) și la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-5,8%).

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în perioada 1 ianuarie 2026-30 iunie 2026, comparativ cu perioada 1 ianuarie 2025-30 iunie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 5,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-7,3%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-4,2%) și la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-4,0%).

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1 ianuarie 2026-30 iunie 2026, comparativ cu perioada 1 ianuarie 2025-30 iunie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 5,7%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-7,5%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-4,3%) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-2,6%).