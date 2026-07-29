Lumea artistică, în doliu: Glen Hansard a murit în urma unui accident de motocicletă

Lumea muzicii și cinematografiei este în doliu după moartea lui Glen Hansard, artistul irlandez recompensat cu un premiu Oscar pentru melodia „Falling Slowly”. Artistul și-a pierdut viața în urma unui accident de motocicletă produs în Dublin, în primele ore ale dimineții.

Muzicianul și actorul irlandez Glen Hansard, laureat al premiului Oscar, a murit. A decedat la vârsta de 56 de ani. Artistul și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs în primele ore ale dimineții, în localitatea Lucan, de lângă Dublin. Potrivit informațiilor disponibile, a fost vorba despre o coliziune în care a fost implicat un singur vehicul.

Într-un comunicat, reprezentanții ATC Management au anunțat că Glen Hansard a murit în primele ore ale dimineții, în urma unui accident rutier produs în Dublin. Aceștia au precizat că familia artistului este profund șocată și îndurerată de pierderea tragică și a cerut respectarea vieții private în aceste momente dificile. Totodată, au transmis că familia este recunoscătoare pentru sprijinul primit și le-a mulțumit echipajelor de urgență care au intervenit la locul accidentului. Glen Hansard lasă în urmă partenera sa, poeta Maire Saaritsa, și fiul lor, Christy, în vârstă de trei ani.

După anunțul decesului, numeroși fani au publicat mesaje de omagiu pe rețelele sociale, evocând atât muzica și rolul său din filmul „Once*” cât și implicarea sa în sprijinirea persoanelor fără adăpost din Irlanda.

Născut pe 21 aprilie 1970, în Ballymun, Dublin, Glen Hansard și-a început cariera ca artist stradal pe străzile capitalei irlandeze. Ulterior, a devenit solistul trupei rock The Frames, formație care a cunoscut succesul internațional odată cu lansarea albumului „Burn The Maps”, în 2004.

Pe lângă activitatea din cadrul trupei, Hansard a lansat cinci albume solo. Cel mai recent, „All That Was East Is West of Me Now”, a apărut în 2023. Albumul „Didn’t He Ramble”, lansat în 2016, i-a adus o nominalizare la premiile Grammy, la categoria „Cel mai bun album folk”.

Cariera sa cinematografică a fost marcată de rolul principal din drama romantică irlandeză „Once” (2007). Melodia „Falling Slowly”, interpretată alături de partenera sa din film, Markéta Irglová, și compusă împreună cu aceasta, a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună melodie originală. Cei doi au colaborat și în proiectul muzical The Swell Season. Anterior, Hansard devenise cunoscut și datorită interpretării personajului Outspan Foster în filmul „The Commitments” (1991), producție recompensată cu un premiu BAFTA.