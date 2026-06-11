Doliu în lumea filmului. Un actor de geniu ne-a părăsit. A făcut furori în tinerețe. Toți românii îl știau de la TV

Au trecut 47 de ani de la moartea lui John Wayne, legenda care a definit genul western și a devenit unul dintre cele mai iubite simboluri ale Hollywood-ului. Dincolo de gloria cinematografică, viața sa a fost marcată de încercări grele.

Astăzi, 11 iunie 2026, se împlinesc exact 47 de ani de la trecerea la Cele Veșnice a actorului american John Wayne, decedat la vârsta de 72 de ani, în Los Angeles, California.

A pierdut lupta cu cancerul la stomac. Cu 15 ani înainte, în anul 1964, Wayne reușise să învingă un cancer pulmonar (în urma căruia i-a fost extirpat un plămân și mai multe coaste), folosindu-și ulterior imaginea pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la această boală. Dorința sa a fost ca lupta împotriva cancerului să continue, motiv pentru care familia sa a înființat „John Wayne Cancer Foundation” și „John Wayne Cancer Institute” pentru a sprijini cercetarea, educația și îngrijirea pacienților.

În anul 1980, i-a fost acordată postum Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă din Statele Unite ale Americii, și a primit, de asemenea, Medalia de Aur a Congresului.

Printre cele mai bune filme în care a jucat John Wayne se numără: The Searchers (1956), Stagecoach (1939), Rio Bravo (1959), True Grit (1969) (este filmul care i-a adus singurul Premiu Oscar pentru Cel mai bun actor), The Quiet Man (1952) și The Shootist (1976).

A urmat Glendale Union High School din California. A fost un elev implicat și polivalent: a excelat la sport, a scris la rubrica de sport a ziarului școlii, a făcut parte din echipa de dezbateri și a fost președintele clasei.

Performanțele sale i-au adus o bursă sportivă la prestigioasa University of Southern California (USC), unde a jucat în echipa de fotbal american a universității. Un accident de bodysurfing i-a provocat o accidentare gravă care i-a încheiat brusc cariera sportivă și, implicit, i-a anulat bursa. Pentru a se întreține, a început să lucreze în studiourile de film Fox — inițial ca recuziter și figurant.

Cariera sa se întinde pe o jumătate de secol, timp în care a apărut în aproximativ 175 de filme și producții de televiziune, fiind una dintre cele mai mari atracții de box-office din lume timp de trei decenii. Primul său rol principal a venit în filmul epic The Big Trail (1930). Deși a durat aproape un deceniu (jucând în multe filme de categorie B) până să devină un star incontestabil, colaborarea cu legendarul regizor John Ford i-a cimentat statutul de legendă.

A dominat Epoca de Aur a Hollywood-ului cu interpretări memorabile în capodopere precum The Searchers (1956), Rio Bravo (1959) și The Quiet Man (1952). După o viață dedicată filmului, a câștigat Premiul Oscar pentru Cel mai bun actor în rol principal în 1970 pentru interpretarea excepțională a șerifului morocănos, dar simpatic, Rooster Cogburn din True Grit (1969).

A încheiat o carieră strălucită cu The Shootist (1976). Într-o coincidență tragică și emoționantă, a interpretat un pistolar legendar, aflat la bătrânețe, care moare de cancer.