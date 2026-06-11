Aurul, argintul și Bitcoin au scăzut puternic. Investitorii se tem de noi majorări ale dobânzilor în SUA

Piețele financiare au traversat o nouă sesiune de corecții, după ce investitorii și-au revizuit așteptările privind politica monetară a Rezervei Federale a SUA. Aurul, argintul și Bitcoin au înregistrat scăderi importante, pe fondul temerilor că dobânzile americane ar putea rămâne ridicate mai mult timp sau chiar să fie majorate din nou.

Aurul și argintul au pierdut teren miercuri, într-un context în care piețele au reacționat la cele mai recente date economice din Statele Unite. Aurul spot a coborât cu aproximativ 2,4%, până la 4.161 de dolari uncia, în timp ce contractele futures pe aur au scăzut cu peste 2%, până la 4.195 de dolari uncia.

Și argintul a fost afectat de sentimentul negativ din piețe, coborând cu aproximativ 2%, până la 64 de dolari uncia, transmite CNBC.

Investitorii consideră în continuare că Rezerva Federală va menține neschimbată dobânda de referință la reuniunea din această lună. Cu toate acestea, estimările din piețele financiare indică acum o probabilitate de aproximativ 40% pentru o nouă majorare a dobânzilor până la ședința din octombrie.

Creșterea randamentelor obligațiunilor americane și întărirea dolarului au amplificat presiunea asupra metalelor prețioase. În același timp, conflictul din Orientul Mijlociu continuă să susțină prețurile petrolului, ceea ce alimentează îngrijorările legate de inflație.

Analiștii ING au arătat că atenția investitorilor este concentrată în prezent asupra dobânzilor și inflației, mai mult decât asupra rolului aurului și argintului ca active de refugiu.

Corecțiile s-au extins și asupra companiilor miniere și a fondurilor tranzacționate la bursă care urmăresc evoluția aurului și argintului.

Piața criptomonedelor nu a fost ocolită de vânzări. Bitcoin a scăzut cu aproximativ 1,3%, până în apropierea nivelului de 61.000 de dolari.

Potrivit firmei de tranzacționare Wintermute, presiunea vine în principal din partea investitorilor instituționali americani și a retragerilor de capital din fondurile ETF bazate pe Bitcoin, nu dintr-o panică generalizată a investitorilor de retail.

Datele analizate de platforma Santiment indică faptul că investitorii mici continuă să cumpere în perioadele de scădere, în timp ce portofelele mari și-au redus expunerea.

În acest context, fondatorul Binance, Changpeng Zhao, cunoscut în industrie drept CZ, a încercat să transmită un mesaj de calm investitorilor. El a afirmat că Bitcoin nu va rămâne „mort” prea mult timp și i-a îndemnat pe investitori să nu intre în panică.

Mesajul său vine într-un moment delicat pentru piața cripto. Bitcoin se află cu peste 50% sub maximul atins în octombrie 2025, când depășise pragul de 126.000 de dolari.

Specialiștii din piețe consideră că actuala corecție reflectă un proces mai amplu de reducere a expunerii la active riscante. Datele solide privind piața muncii din SUA, publicate recent, au întărit convingerea că Fed ar putea menține politica monetară restrictivă pentru o perioadă mai lungă.

Cu toate acestea, există și opinii mai optimiste. Unii analiști susțin că perspectivele pe termen lung pentru aur rămân favorabile datorită cumpărărilor realizate de băncile centrale, procesului de diversificare a rezervelor valutare și posibilității unei slăbiri a dolarului în anii următori.

Pe de altă parte, banca Citi avertizează că aurul ar putea pierde încă aproximativ 20% până în toamnă dacă dobânzile și randamentele obligațiunilor americane vor continua să urce.