România face un nou pas spre euro. Anunțul făcut de președintele Nicușor Dan: Există acord politic

România își menține obiectivul de adoptare a monedei euro, iar autoritățile pregătesc următoarea etapă a procesului. Președintele Nicușor Dan a anunțat că toate forțele politice susțin aderarea la zona euro, iar viitorul Guvern, împreună cu Banca Națională a României, va elabora o foaie de parcurs care va stabili măsurile necesare în următorii ani. Declarația vine într-un context în care România a evitat retrogradarea ratingului suveran, dar continuă să se confrunte cu dificultăți în îndeplinirea criteriilor economice impuse pentru adoptarea monedei unice.

Șeful statului a făcut anunțul în mesajul transmis după decizia agenției Fitch de a menține ratingul României în categoria recomandată investițiilor.

Potrivit președintelui, indiferent de configurația politică a viitorului Executiv, obiectivul aderării la zona euro beneficiază de sprijinul tuturor partidelor.

„Există acord politic pentru trecerea la euro. Viitorul Guvern, indiferent de compoziția sa politică, împreună cu Banca Națională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acțiunile necesare pentru trecerea la euro”, a declarat Nicușor Dan.

Anunțul vine într-o perioadă în care autoritățile încearcă să stabilizeze finanțele publice și să accelereze reformele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Deși autoritățile vorbesc despre pregătirea unei strategii pentru aderarea la moneda unică, evaluarea Comisiei Europene arată că România este încă departe de îndeplinirea criteriilor necesare.

Raportul de convergență publicat în iunie 2026 arată că România respectă doar criteriul privind nivelul datoriei publice, însă nu îndeplinește celelalte condiții economice cerute statelor care vor să intre în zona euro.

Potrivit documentului, țara noastră nu respectă în prezent criteriile privind stabilitatea prețurilor, disciplina bugetară, stabilitatea cursului de schimb și nivelul dobânzilor pe termen lung.

Executivul european mai arată că legislația referitoare la funcționarea Băncii Naționale a României trebuie armonizată cu normele Uniunii Europene înainte de aderare.

Printre cele mai importante obstacole identificate de Comisia Europeană se află nivelul ridicat al inflației.

Conform raportului, rata medie a inflației în cele 12 luni analizate până în mai 2026 a fost de 8,4%, în timp ce valoarea de referință stabilită la nivel european este de doar 2,7%.

Nici situația finanțelor publice nu respectă, deocamdată, cerințele zonei euro.

Estimările Comisiei Europene indică un deficit bugetar de 6,2% din PIB în 2026 și de 5,8% în 2027, valori care rămân peste plafonul prevăzut de regulile europene, chiar dacă se estimează o reducere treptată în urma măsurilor de consolidare fiscală.

În același timp, datoria publică este prognozată să urce de la 59,3% din PIB în 2025 la 61,6% în 2026 și la 63,4% în 2027.

Un alt pas esențial înaintea adoptării monedei unice este participarea la Mecanismul Cursului de Schimb II (ERM II).

În prezent, România nu face parte din acest mecanism, iar regulile Uniunii Europene prevăd că un stat trebuie să rămână cel puțin doi ani în ERM II, fără fluctuații importante ale monedei naționale.

Raportul Comisiei Europene arată că, în ultimii doi ani, leul s-a depreciat cu aproximativ 5% față de euro.

De asemenea, România nu îndeplinește nici criteriul privind dobânzile pe termen lung. În perioada analizată, dobânda medie a fost de 6,7%, peste valoarea de referință europeană, stabilită la 5,1%.

Potrivit Comisiei, această diferență reflectă atât nivelul ridicat al deficitului bugetar, cât și preocupările investitorilor privind capacitatea autorităților de a continua reformele fiscale.

Pe lângă criteriile economice, Comisia Europeană consideră că România trebuie să realizeze și modificări legislative.

Raportul recomandă armonizarea legislației privind Banca Națională a României cu normele aplicabile băncilor centrale din zona euro.

Printre schimbările necesare se numără consolidarea independenței băncii centrale, respectarea regulilor privind interdicția finanțării monetare și integrarea deplină a BNR în Eurosistem.

Declarația președintelui Nicușor Dan confirmă existența unui consens politic privind obiectivul adoptării monedei euro, însă evaluarea Comisiei Europene arată că România mai are de parcurs un proces complex de reforme economice și legislative înainte de a putea deveni membră a zonei euro.