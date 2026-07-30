Nicușor Dan l-a primit pe Vasile Tofan la Palatul Cotroceni. Ce au discutat despre războiul din Ucraina și Republica Moldova

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit joi, la Palatul Cotroceni, cu premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, aflat în prima sa vizită externă de la preluarea mandatului. Discuțiile au vizat situația de securitate din regiune, cooperarea bilaterală și accelerarea proiectelor de infrastructură dintre cele două state. Întrevederea a reconfirmat sprijinul României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și pentru consolidarea rezilienței acesteia.

Nicușor Dan l-a primit joi, la Palatul Cotroceni, pe premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, care efectuează în România prima sa vizită oficială în străinătate de la preluarea funcției. Întrevederea a avut loc într-un context regional marcat de provocări de securitate și de continuarea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului a reafirmat sprijinul constant pe care România îl oferă Republicii Moldova, atât în procesul de aderare la Uniunea Europeană, cât și în relația bilaterală. Sprijinul vizează inclusiv consolidarea rezilienței instituționale și întărirea securității statului vecin.

În cadrul discuțiilor, situația de securitate din regiune a reprezentat unul dintre principalele subiecte abordate, pe fondul efectelor produse de războiul din Ucraina asupra statelor din proximitate.

„În acest context, un punct central al discuţiilor l-a reprezentat situaţia de securitate complexă din regiune, generată de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei şi de consecinţele acestuia asupra statelor din vecinătate”, se arată în comunicatul oficial.

Pe agenda întâlnirii s-au aflat și principalele proiecte bilaterale aflate în derulare, cele două delegații analizând modalitățile prin care acestea pot fi accelerate. Prioritate au avut investițiile din domeniile transporturilor și energiei, considerate esențiale pentru dezvoltarea conexiunilor dintre cele două state.

În acest context, cei doi oficiali au salutat progresele înregistrate în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii care va lega mai eficient România și Republica Moldova.

„În acest sens, Preşedintele Nicuşor Dan şi Prim-ministrul Vasile Tofan au salutat semnarea recentă a Acordului pentru construirea noului pod de la Ungheni care va face parte din viitoarea conexiune cu autostrada A8, precum şi a contractului pentru lucrările la tronsonul 4 al acesteia din urmă”, subliniază Administraţia Prezidenţială.

În cadrul întrevederii, președintele României a reiterat poziția fermă a țării privind susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Nicușor Dan a salutat, totodată, deschiderea primelor clustere de negociere în procesul de aderare la Uniunea Europeană, considerând acest pas un progres important pentru autoritățile de la Chișinău.

La rândul său, premierul Republicii Moldova a transmis un mesaj de apreciere pentru sprijinul acordat în mod constant de România în ultimii ani, atât în plan politic și diplomatic, cât și prin proiectele comune dezvoltate între cele două state.