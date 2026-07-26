Eugen Tomac: Republica Moldova a intrat pe „un drum fără sens invers” spre UE. Cum spune că poate România accelera integrarea

Procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană intră într-o etapă decisivă, iar România ar trebui să joace un rol mai activ în sprijinirea parcursului european al statului vecin. Este mesajul transmis de europarlamentarul Eugen Tomac, care consideră că evoluțiile din ultimii ani demonstrează că integrarea europeană a Republicii Moldova a devenit o prioritate strategică pentru Uniunea Europeană.

Invitat în emisiunea Be EU, Tomac a explicat că schimbările produse la nivel european după declanșarea războiului din Ucraina au accelerat procesul de apropiere a Republicii Moldova de blocul comunitar și a arătat ce măsuri ar putea lua România pentru a sprijini acest parcurs.

Întrebat despre perspectivele aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană și eventualele obstacole care ar putea apărea, europarlamentarul s-a declarat optimist.

„Evoluțiile sunt pozitive și ne fac să fim din ce în ce mai optimiști în ceea ce privește procesul de integrare. Și, în primul rând, trebuie să ne uităm de unde am plecat, pentru că, odată cu începerea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, Uniunea Europeană și-a schimbat fundamental abordarea în ceea ce privește securitatea europeană, a sa și a vecinilor săi. Dintr-o uniune economică, Uniunea Europeană s-a transformat într-o uniune geostrategică. Practic, în martie 2022, ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei, Uniunea Europeană a lansat invitația pentru Ucraina și Republica Moldova de a adera la blocul comunitar, proces care a fost destul de rapid accelerat, pentru că, în iunie 2022, Republica Moldova a și obținut deja statutul de țară candidată, ceea ce este extrem de important, ținând cont de toate aceste mecanisme extrem de complexe.”

Tomac a făcut o comparație cu parcursul României către aderarea la Uniunea Europeană și a subliniat că Republica Moldova beneficiază de un context geopolitic diferit.

„Dacă ne uităm, în comparație cu România, unde întregul proces a durat mult mai mult, observăm că, în temeiul unei situații excepționale, Republica Moldova a primit această cale scurtă de intrare în Uniunea Europeană, inclusiv pentru a face Rusia să înțeleagă că Uniunea Europeană își tratează cu maximă responsabilitate vecinii expuși, tocmai pentru că aceștia își doresc o agendă europeană clară.

Republica Moldova a reușit și pentru că are, în plan intern, o guvernare hotărâtă să implementeze toate reformele pe care și le-a asumat în relația cu Uniunea Europeană.”

Europarlamentarul consideră că unul dintre cele mai importante momente din procesul de aderare a fost deschiderea negocierilor pe primul cluster.

„Iar cel mai important semnal l-am primit recent, pentru că, după alegerile din Ungaria, Budapesta a devenit mult mai flexibilă în ceea ce privește consensul pentru începerea negocierilor de aderare. Deschiderea primului cluster privind drepturile fundamentale, pe 15 iunie, la Luxemburg, este un semnal politic extrem de puternic că Republica Moldova a intrat pe un drum fără sens invers, pe un drum sigur în ceea ce privește integrarea europeană. Și asta este un lucru extraordinar, pentru că, evident, este domeniul cel mai dificil, cel al drepturilor fundamentale, întrucât implică afacerile juridice, statul de drept, combaterea corupției și toate elementele ce țin de funcționarea statului.”

Potrivit acestuia, deschiderea și a celorlalte capitole de negociere ar reprezenta următorul pas firesc în apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană.

„Însă semnalul politic este extrem de important. Mi-aș dori ca și celelalte două clustere care sunt, în momentul de față, în discuție să înceapă să fie deschise și să înceapă negocierile, pentru că Republica Moldova și-a aliniat de mult timp poziția în ceea ce privește afacerile externe cu cea a Uniunii Europene. Să nu uităm că a plecat din Comunitatea Statelor Independente, că are o relație corectă cu toți cei care pun în pericol pacea europeană și securitatea europeană. Și, din acest punct de vedere, cred că procesul de integrare trebuie accelerat.”

În opinia europarlamentarului, România are la dispoziție instrumente bilaterale prin care poate contribui la accelerarea integrării europene a Republicii Moldova, fără ca acestea să intre în conflict cu procesul de aderare.

„Însă ceea ce trebuie să facem noi, România, cu privire la Republica Moldova nu este în contradicție, sub nicio formă cu procesul de integrare europeană. Să nu uităm că, în Republica Moldova, majoritatea cetățenilor sunt tot români, vorbitori de limba română.

Și noi avem mecanisme pe care le putem utiliza bilateral pentru a ajuta Republica Moldova să accelereze procesul de integrare. Și aici mă refer la crearea unui spațiu comunicațional comun.”

Tomac propune ca piața media din România și Republica Moldova să fie deschisă reciproc, considerând că această măsură ar contribui inclusiv la limitarea propagandei ruse.