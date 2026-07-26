Alertă MAE pentru românii care merg în Spania. Cod roșu de incendii în Comunitatea Valenciană, flăcările fac ravagii în mai multe regiuni

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis duminică o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să ajungă în Regatul Spaniei, în special în Comunitatea Valenciană. Avertizarea vine după ce autoritățile spaniole au instituit cod roșu de risc de incendii de vegetație, în contextul în care temperaturile ridicate și condițiile meteo favorizează extinderea rapidă a focarelor.

În prezent, unul dintre cele mai importante incendii este înregistrat în zona Vall d’Uixó, din provincia Castellón, unde echipele de intervenție acționează pentru limitarea flăcărilor.

În contextul agravării situației, Ministerul Afacerilor Externe îi sfătuiește pe cetățenii români să manifeste prudență maximă și să evite deplasările în regiunile unde incendiile sunt în desfășurare sau unde există risc ridicat de izbucnire a unor noi focare.

Totodată, MAE recomandă respectarea întocmai a instrucțiunilor transmise de autoritățile spaniole și consultarea permanentă a informațiilor oficiale privind evoluția incendiilor și măsurile dispuse la nivel local.

Instituția reamintește că românii aflați în dificultate pot solicita sprijin consular prin intermediul numerelor de telefon ale Consulatului General al României la Valencia, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, disponibil permanent.

Pentru situații de urgență, cetățenii români au la dispoziție și telefonul de urgență al Consulatului General al României la Valencia.

De asemenea, MAE recomandă consultarea site-urilor oficiale ale instituției și utilizarea aplicației „Călătorește informat”, care oferă informații actualizate și recomandări pentru românii care se deplasează în străinătate.

Avertizarea MAE vine într-un moment în care Spania se confruntă cu unul dintre cele mai dificile sezoane de incendii forestiere din ultimii ani.

Potrivit publicației El País, incendiile din Comunitatea Madrid și provincia Ávila au distrus aproape 25.000 de hectare de vegetație și au afectat peste 63.000 de persoane.

Provincia Ávila concentrează între 13.000 și 15.000 de hectare din suprafața devastată de flăcări, în timp ce în Comunitatea Madrid au ars aproximativ 9.940 de hectare, iar peste 30.000 de persoane au fost evacuate din calea incendiilor.

Situația rămâne extrem de complicată, în ciuda unei ușoare scăderi a temperaturilor.

În timpul unei vizite în zonele afectate, premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a avertizat că evoluția incendiilor este greu de anticipat.

„Nu ştim cum se va comporta vântul, chiar dacă temperaturile au scăzut.”

Pericolul a fost atât de mare încât, vineri, aproximativ 100 de angajați ai Complexului de Comunicații Spațiale Profunde al NASA au fost evacuați preventiv din cauza apropierii flăcărilor.

Datele publicate de autoritățile spaniole arată amploarea fenomenului. De la începutul anului și până în prezent au ars aproximativ 130.000 de hectare, în condițiile în care media ultimului deceniu pentru un an întreg este de aproximativ 100.000 de hectare.

Conform El País, ultimele două săptămâni din luna iulie reprezintă a patra cea mai gravă perioadă de incendii forestiere înregistrată în Spania din 1983.

Incendiile au obligat mii de persoane să își părăsească locuințele, iar serviciile de urgență continuă să intervină în mai multe regiuni pentru limitarea focarelor și protejarea populației. Autoritățile spaniole avertizează că riscul rămâne ridicat, iar evoluția incendiilor depinde în mare măsură de condițiile meteorologice și de intensitatea vântului din perioada următoare.