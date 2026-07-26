Italia își întărește prezența militară în România după incidentul cu drona de la Galați. Oana Țoiu: „Două dintre aceste avioane au urmărit ieri drona”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că România a beneficiat de un sprijin rapid din partea aliaților NATO după incidentul provocat de explozia unei drone rusești în zona Galați. Potrivit șefei diplomației române, răspunsul autorităților nu s-a limitat la măsurile militare și diplomatice interne, ci a fost susținut de o reacție coordonată la nivel internațional, iar Italia s-a numărat printre primele state care au luat măsuri concrete.

Oficialul român arată că decizia autorităților italiene de a consolida prezența militară în România reprezintă un exemplu al solidarității dintre statele aliate și al angajamentului pentru întărirea securității pe flancul estic al NATO.

Într-o postare publicată pe Facebook, ministrul Afacerilor Externe a explicat că reacția la incidentul de la Galați a avut o importantă dimensiune internațională și că Italia a răspuns rapid prin întărirea dispozitivului militar din România.

”După explozia dronei ruseşti de la Galaţi răspunsul diplomatic şi militar al României a avut o componentă internaţională puternică. Unul dintre primii aliaţi puternici ai acestui efort diplomatic a fost Italia. Solidaritatea între aliaţi se manifestă şi prin declaraţii oficiale, ele au o forţă reală mare dar una care nu este întotdeauna uşor de tradus imediat pentru cetăţeni sau în beneficii directe. Uneori însă se văd imediat deciziile concrete luate în baza prieteniei dintre ţări. Italia, după discuţiile ce au urmat incidentului din Galaţi, a suplimentat prezenţa militară în România”, a scris Oana Țoiu.

Ministrul a precizat că măsurile au fost puse deja în aplicare, iar în luna iunie în România a ajuns un detașament italian format din militari, piloți și personal tehnic, alături de aeronave de luptă Eurofighter Typhoon.

Potrivit Oanei Țoiu, contingentul italian este format din aproximativ 180 de militari și operează patru aeronave Eurofighter Typhoon, care desfășoară, împreună cu Forțele Aeriene Române, misiuni de poliție aeriană sub comandă NATO.

Ministrul a subliniat că două dintre aceste aeronave au fost implicate în monitorizarea dronei în timpul incidentului recent, evidențiind cooperarea dintre militarii români și cei aliați.

”Două dintre aceste avioane au urmărit ieri drona şi asta contează pentru consolidarea interoperabilităţii între Forţele Aeriene Române şi cele aliate. Toţi suntem mândri de pilotul român – meritul îi aparţine şi este însoţit de excelenta coordonare şi muncă de echipă cu aliaţii. I-am mulţumit în aceste zile ministrului de Externe al Italiei, Antonio Tajani, şi el la rândul său a exprimat continuarea prezenţei pe flancul estic şi sprijinul pentru România”, relatează Oana Ţoiu.

Declarațiile vin în contextul în care autoritățile române au intensificat măsurile de supraveghere și reacție pe fondul incidentelor repetate produse în apropierea graniței de est a țării, generate de războiul din Ucraina.

Șefa diplomației române a anunțat și organizarea, în această toamnă, a unei reuniuni ministeriale dedicate securității regionale.

Conferința va fi organizată de Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Secretariatul General al Inițiativei Central Europene din Italia, și va reuni miniștrii din statele membre pentru discuții privind consolidarea cooperării în domeniul apărării.

Potrivit ministrului, pe agenda reuniunii se va afla și combaterea campaniilor de dezinformare, considerate o componentă tot mai importantă a amenințărilor hibride cu care se confruntă statele europene.

În același context, Oana Țoiu a evidențiat și rolul Ministerului Apărării Naționale, care, pe lângă gestionarea operațională a incidentelor din ultimele zile, a desfășurat și acțiuni pentru combaterea informațiilor false apărute în spațiul public.

Potrivit acesteia, coordonarea dintre autoritățile române și aliații NATO rămâne esențială atât pentru protejarea spațiului aerian, cât și pentru limitarea efectelor campaniilor de dezinformare care însoțesc astfel de incidente.