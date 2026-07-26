Ford recheamă în service peste 565.000 de mașini. Există risc de incendiu din cauza unei probleme la instalația electrică

Ford Motor a anunțat o nouă campanie de rechemare în service care vizează peste jumătate de milion de vehicule din Statele Unite, după ce autoritățile americane au identificat un posibil defect la instalația electrică. Potrivit Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA), problema poate duce la apariția unui scurtcircuit și, în anumite condiții, la izbucnirea unui incendiu.

În total, 565.691 de vehicule sunt incluse în această campanie de rechemare, iar proprietarii vor fi chemați în service pentru efectuarea unei reparații gratuite.

Rechemarea privește anumite exemplare ale modelelor Ford Bronco și Ford Bronco Raptor produse în perioada 2021-2026.

Potrivit informațiilor publicate de NHTSA și preluate de Reuters, în compartimentul motor există riscul ca un cablaj electric să se deterioreze în timpul utilizării normale a autovehiculului.

În cazul în care izolația cablajului este afectată, poate apărea un scurtcircuit, iar acesta poate genera căldură excesivă sau scântei, crescând riscul producerii unui incendiu.

Pentru eliminarea riscului, Ford va efectua gratuit intervențiile necesare în rețeaua de service autorizată.

Dealerii companiei vor instala un înveliș de protecție suplimentar peste cablajul electric din compartimentul motor, măsură menită să prevină deteriorarea acestuia și apariția scurtcircuitelor.

Compania va contacta proprietarii vehiculelor afectate pentru programarea în service, iar toate lucrările vor fi efectuate fără niciun cost pentru clienți.

Campaniile de rechemare sunt inițiate atunci când producătorii sau autoritățile de reglementare identifică defecțiuni care pot afecta siguranța în exploatare a autovehiculelor. În astfel de situații, producătorii sunt obligați să remedieze problema fără costuri pentru proprietari.

În cazul acestei campanii, autoritățile americane atrag atenția că defectul nu înseamnă că toate vehiculele vor dezvolta problema, însă remedierea este recomandată pentru a elimina riscul de scurtcircuit și, implicit, posibilitatea producerii unui incendiu. Reuters a relatat că anunțul privind rechemarea a fost făcut vineri de NHTSA, care supraveghează siguranța autovehiculelor pe piața americană.