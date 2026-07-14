BMW și Subaru anunță campanii de rechemare în service în SUA. Sunt vizate în total peste 570.000 de vehicule

BMW și Subaru au anunțat noi campanii de rechemare în service pe piața din Statele Unite. În cazul BMW, problema vizează un releu al demarorului care poate provoca supraîncălzire și incendii, în timp ce Subaru recheamă peste jumătate de milion de vehicule din cauza unei etichete cu informații tehnice incorecte.

Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA) a anunțat că BMW recheamă în service 29.119 vehicule din cauza unui releu al demarorului care se poate coroda.

Potrivit autorităților americane, coroziunea poate duce la supraîncălzire și scurtcircuit, ceea ce crește riscul producerii unui incendiu.

Constructorul german va înlocui gratuit demarorul în cadrul campaniei de rechemare.

Rechemarea vizează mai multe modele comercializate în Statele Unite, printre care BMW Seria 2, Seria 3, Seria 4, Seria 5, X3, X4 și Z4, fabricate între anii 2021 și 2026, în funcție de model.

De asemenea, sunt afectate și unele versiuni plug-in hybrid, inclusiv 530e xDrive, 740Le xDrive și alte modele din gama BMW iPerformance.

În Canada, campania acoperă 26.247 de autoturisme și SUV-uri.

Noua acțiune reprezintă o extindere a unei campanii lansate anterior în 2026, care a vizat aproape 7.000 de vehicule în Canada și peste 87.000 de automobile în Statele Unite.

Totodată, în luna octombrie a anului trecut, BMW a rechemat aproape 15.000 de vehicule suplimentare după ce a constatat că unele reparații efectuate anterior asupra sistemului de pornire nu au rezolvat complet problema.

Separat, NHTSA a anunțat că Subaru recheamă în service 541.237 de vehicule fabricate pentru piața americană.

Problema nu este legată de o defecțiune mecanică, ci de o etichetă de certificare care indică incorect greutatea maximă admisă pe fiecare axă a vehiculului (Gross Axle Weight Rating – GAWR).

Autoritățile avertizează că informațiile eronate ar putea determina unii proprietari să încarce excesiv vehiculele, ceea ce poate afecta manevrabilitatea și poate crește riscul de explozie a anvelopelor sau de pierdere a controlului asupra mașinii.

Campania Subaru include mai multe versiuni ale modelelor Ascent, Forester și Crosstrek, inclusiv variante hibride.

Constructorul nu va înlocui componente și nu va efectua reparații mecanice. Proprietarii vor primi prin poștă o nouă etichetă de conformitate, pe care o vor putea aplica peste cea existentă. Cei care preferă pot merge la un dealer autorizat, unde eticheta va fi montată gratuit.