Ministerul Culturii a închis apelul de proiecte pentru sectorul cultural independent. Au fost solicitate finanțări de 6,3 milioane de lei

Ministerul Culturii a anunțat că apelul de proiecte derulat prin Schema de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, destinată finanțării nerambursabile a proiectelor culturale, a fost închis, conform prevederilor din Secțiunea I.5 a Ghidului solicitantului.

Potrivit informațiilor publicate de instituție, începând cu data de 6 iulie 2026, ora 12:00, au fost depuse 17 proiecte, iar valoarea totală solicitată de la Ministerul Culturii este de 6.345.820,93 lei.

Toate proiectele vor intra în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității. Cele declarate admise vor fi evaluate și ierarhizate în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.

Ministerul Culturii precizează că selecția proiectelor pentru contractare se va realiza în două etape. În prima etapă vor intra direct la contractare proiectele care obțin între 90 și 100 de puncte, în ordinea descrescătoare a punctajului și în limita bugetului disponibil.

În cea de-a doua etapă vor fi selectate proiectele care obțin între 70 și 89 de puncte. Acestea vor intra săptămânal la contractare, în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita a 10% din valoarea bugetului apelului și a fondurilor disponibile. În cazul unui punctaj egal, departajarea se va face în funcție de data și ora înregistrării proiectului în sistem.

Proiectele care nu vor intra la contractare în limita plafonului săptămânal vor fi reportate pentru săptămâna următoare și vor fi reierarhizate împreună cu proiectele depuse în acea perioadă.

„Vă informăm că apelul de proiecte prin intermediul Schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent privind finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale a fost închis conform prevederilor de la Secțiunea I.5 din Ghidul solicitantului. Începând cu data de 6 iulie 2026, ora 12.00 au fost depuse 17 proiecte, suma totală solicitată de la Ministerul Culturii fiind de 6.345.820,93 lei. Toate proiectele vor fi evaluate din punct de vedere al conformității administrative şi a eligibilității. Proiectele admise sunt evaluate și ierarhizate în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. Selecția proiectelor pentru contractare se face în doi paşi: 1. Proiectele care au obținut între 90 și 100 de puncte trec direct în etapa de contractare, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în limita bugetului disponibil. 2. Din proiectele care au obținut între 70 şi 89 de puncte, intră la contractare săptămânal, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, cele a căror valoare se încadrează în 10% din valoarea bugetului apelului, în limita bugetului disponibil. La punctaj egal, departajarea se realizează în funcție de data și ora înregistrării în sistem. Proiectele care nu au intrat la contractare în cadrul plafonului săptămânal se reportează pentru săptămâna următoare și se reierarhizează împreună cu proiectele depuse în acea săptămână”, a transmis Ministerul Culturii pe Facebook.

Apelul de proiecte a fost lansat de Ministerul Culturii în data de 6 iulie 2026, cu un buget total de 6.205.841 de lei, reprezentând finanțare nerambursabilă. Solicitanții eligibili trebuie să desfășoare activități într-unul dintre următoarele sectoare culturale și creative: arhitectură, biblioteci, muzee, cinematografie, multimedia, patrimoniu cultural material și imaterial, design, festivaluri, muzică, literatură, artele spectacolului, carte și arte vizuale.

Potrivit ministerului, obiectivul fiecărui proiect trebuie să vizeze cel puțin una dintre următoarele teme: sprijinirea antreprenoriatului cultural, creșterea mobilității artiștilor și profesioniștilor din sectoarele culturale și creative sau a lucrărilor acestora, dezvoltarea potențialului de angajare în aceste domenii, dezvoltarea competențelor și abilităților artiștilor și profesioniștilor, creșterea incluziunii și conștientizării publice privind diversitatea culturală, dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea lor pe piață, implementarea unor modele inovatoare de afaceri care să contribuie la dezvoltarea comunităților locale, precum și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură prin cultură.

Activitatea principală a proiectelor trebuie să se încadreze în cel puțin una dintre două categorii: crearea unui bun sau serviciu cultural și asigurarea accesului publicului la acesta prin producții cultural-artistice ori punerea în valoare a unui bun sau serviciu cultural.

În același timp, activitățile conexe pot include recunoașterea și promovarea excelenței culturale, acțiuni de diplomație culturală, dialog intercultural și gale, organizarea sau participarea la festivaluri, turnee și alte evenimente culturale sau artistice, realizarea unor inițiative de artă contemporană la nivel local, regional, național sau internațional, producții artistice rezultate din documentarea istoriei culturale a minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale, dezvoltarea unor abordări inovatoare privind patrimoniul cultural pentru atragerea publicului, precum și schimburi de experiență, transfer de know-how și bune practici, instruire formală și non-formală, mentorat și programe de tip job shadowing.

Conform ghidului, proiectele puteau fi depuse până la 5 septembrie 2026, ora 12:00, sau până la epuizarea bugetului alocat, exclusiv prin intermediul platformei Fonduri Cultură. Data-limită pentru implementarea proiectelor este 5 noiembrie 2026, până la care toate activitățile trebuie finalizate.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate prin această schemă este cuprinsă între echivalentul în lei a 10.000 de euro pentru fiecare proiect și maximum 100.000 de euro.